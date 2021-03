Forsvarets «skandalehelikopter» lettet aldri under redningsaksjonen

Omtrent klokken 19:15 tok Rubach selv kontakt med hovedredningssentralen og fortalte at han hadde problemer.

Han trengte hjelp.

Et redningshelikopter ble umiddelbart sendt ut for å søke i området mellom Moskenes og Steigen. To timer senere sendte forsvaret ut to F-16-fly for å bidra.

I tillegg ble fire fartøy fra Kystvakten sendt mot området. Deriblant KV Andenes som hadde et NH90-helikopter om bord.

Men besetning om bord hadde imidlertid ikke riktig klarering. Helikopteret lettet derfor aldri.

NH 90 Ekspandér faktaboks NH90 er et helikopter med to motorer, utviklet av italienske NHIndustries (eid av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre. Åtte av disse skal erstatte seks av Kystvaktas Westland Lynx-helikoptre. Seks skal leveres til de nye fregattene til Sjøforsvaret.

Kystvaktas helikoptre blir underlagt 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikopterne skulle egentlig vært levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side. Forsvaret har så langt mottatt syv NH90. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 6,8 milliarder kroner (fra Statsbudsjettet 2014). Kilde: Forvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

Manglende kompetanse og dårlig vær

Dette er ikke første gang NH90-helikoptrene omtales med negativt fortegn. Forsvarets innfasing av disse har vært en særdeles tidkrevende og vanskelig prosess. Senest i fjor sommer ble det hele kalt en katastrofe.

Det ble da pekt på at mangelen av helikopter gjør Kystvakten mindre effektiv, og at det svekker deres evne til å bidra i redningsaksjoner.

Denne gangen var det et NH90 om bord, men det kunne altså ikke brukes.

Torill Herland, kommandørkaptein og pressekontakt i sjøforsvaret, bekrefter overfor NRK at helikopteret aldri lettet.

– Årsaken til at helikopteret ikke lettet er at helikopteret og besetning ikke var klarert for å fly fra fartøy under slike værforhold.

Ivar Moen er oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter. Han sier helikopteret ikke var innmeldt til Hovedredningssentralen som en tilgjengelig operativ redningsressurs. Han understreker overfor NRK at været var dårlige.

– Det viktig å være bevisst de meteorologiske forholdene den aktuelle ettermiddagen/kvelden. Det var ekstremt dårlig vær (opp mot 40 m/s), noe som gjorde at både F-16 og Sea King`en hadde store utfordringer.

En hån

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) reagerer kraftig på at forsvaret ikke har god nok kompetanse til å fly i dårlig vær.

– Det er dårlig gjennomtenkt. NH90 skal finne folk i dårligere vær og være til hjelp i en slike situasjoner som dette, sier han og legger til:

Geir Adelsten Iversen mener det er en hån at helikopteret ikke kunne bidra i søket 24.–25. mars. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Men så klarer man ikke ha godt nok kvalifiserte folk om bord. Da må man intensivere utdanningen slik at man får personell nok til å gjøre dette.

Adelsten mener dette ikke er en ny situasjon for forsvaret. Han mener de burde gjort grep tidligere.

– Dette har man visst veldig lenge. Det er helt bak mål.

– Hva tenker du om at helikopteret aldri lettet?

– Jeg har ikke sterke nok ord til å beskrive det. Det er en hån og det er dypt tragisk. Jeg håper virkelig de som har ansvaret i forsvaret tar grep.

Har flere under opptrening

Ivar Moen understreker at det var ekstreme værforhold den dagen søket pågikk.

På spørsmål om hvilken kompetanse besetning om bord manglet svarer Moen at han ikke ønsker å gå i detalj, men han forteller at de har flere personer under opptrening.

Oberstløytnant Ivar Moen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– På generelt grunnlag kan jeg si at flere crew, maskiner og besetningsmannskaper på kystvakten er under opptrening – og innehar derfor ikke operativ status.

– Hadde de vært operative, så hadde også hovedredningssentralen visst om dette.

Han presiserer også at flere detaljer rundt NH90 vil bli beskrevet i Forsvarets årsrapport som publiseres over påske.