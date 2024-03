Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En undersøkelse viser at 6 av 10 mellom 18 og 29 år har brukt ChatGPT i skole-, studie- eller jobbsammenheng det siste året.

Det er bekymring blant ansatte om hva som skjer med eksamen når studenter kan generere gode besvarelser med KI.

KI-sjefen på UiT mener det er på tide å tenke helt nytt om eksamen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel mener at KI vil ha store konsekvenser for eksamen og vurdering, og at institusjonene allerede jobber med å tilpasse seg den teknologiske utviklingen.



– KI? Altså kunstig intelligens? Ja, det bruker vi.

Studentene Rannveig Vindenes (26) og Alexander Eriksen (22) er ikke vant til å omtale samtalerobotene som KI, men begge benytter seg av dem.

– Mest i studiesammenheng, egentlig. Det er så enkelt å finne svar fort, sier Vindenes.

Rannveig Vindenes (26) og Alexander Eriksen (22) er blant studentene som benytter seg av KI-verktøy, som ChatGPT, i studiene. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

Hun ville ikke brukt ChatGPT på eksamen.

– Grensene er litt blurry. Kan man klippe og lime? Det vet jeg ikke helt. Ville du blitt tatt for fusk da?

Fredsstudiestudentene ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er ikke alene om å bruke kunstig intelligens-verktøy i utdanningen.

Nylig skrev NRK at 60 prosent av alle mellom 18 og 29 år har brukt ChatGPT i skole-, studie- eller jobbsammenheng det siste året.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av NRK, og svarene kommer fra et representativt utvalg på 1000 mennesker.

Mens Oslo kjører pilotprosjekt med ChatGPT på 24 skoler, kaller en lektor det «hodeløs digitalisering» og mener elevene blir brukt som forsøkskaniner.

– På overtid

– Jeg tror vi er på overtid med å endre måten vi vurderer studentene på, sier Marko Lukic til NRK.

Han leder UiTs KI-team, i tillegg til å jobbe ved senter for helsefaglig pedagogisk utvikling.

I flere måneder har han lært ansatte ved UiT mer om kunstig intelligens.

Det er på tide å revurdere eksamen, mener lederen for UiTs KI-team Marko Lukic. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

I høst ble det publisert en studie i USA som indikerer at studenter ligger langt foran de ansatte når det gjelder å bruke KI-verktøy.

Mer enn 50 prosent av studentene brukte KI regelmessig i studiene, mot bare 22 prosent av de ansatte, viste undersøkelsen.

Lukic forteller at de ansattes største bekymring er følgende:

Hva skjer med eksamen når studentene i løpet av få minutter kan generere gode besvarelser ved hjelp av KI?

– Hvis vi virkelig er bekymret for dette, bør vi tenke nytt om hvordan vi gjennomfører eksamen, sier han.

– Tvunget til endringer

Det er først og fremst på hjemmeeksamen, som er den mest utbredte eksamensformen, at inntoget av KI-verktøyer kan by på nye utfordringer.

Lukic påpeker at det også pedagogisk sett er bedre med for eksempel prosjekt- eller prestasjonsbaserte oppgaver, hvor studentene kan vurderes fortløpende gjennom kurset.

Marko Lukic ved UiT. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Samtidig stiller han altså spørsmål ved fremtiden for dagens vurderingssystem.

Kanskje kan det i fremtiden være slik at studentene fullfører kursene, uten å avslutte universitetsutdanningen med å levere en oppgave?

For er det egentlig de ansatte på universitetet som er best til å vurdere studentenes ferdigheter, eller er det arbeidsgiverne studentene skal søke jobb hos?

– Det er menneskelig å frykte forandring, men enhver krise er en mulighet. Nå blir vi kanskje tvunget til å gjøre endringer.

Når han viser ansatte på universitetet hva KI-verktøyene kan gjøre, måper de. Lukic gir oss et eksempel:

– La oss si at du vil lage en presentasjon, for eksempel om KI i høyere utdanning:

– Hvis jeg skulle laget dette fra start, ville det tatt meg en hel arbeidsdag.

ChatGPT er den klart vanligste tjenesten, ifølge Norstat-undersøkelsen.

Bare 1 av 3 mellom 18 og 29 år svarer at de ikke har brukt noen av KI-tjenestene i skole, studier eller jobb.

Aurora Ytreberg Meløe Margrethe Helmersen - Det er ikke relevant for meg å bruke KI på eksamen, men jeg bruker det i studiene for å få enkle, og litt annerledes forklaringer på ting, sier farmasistudent Margrethe Helmersen. Aurora Ytreberg Meløe Petter Turi - Jeg bruker det hvis jeg har spørsmål i timene, slik at den kan utdype mer det som er tema. Samtidig bruker jeg det også som hjelpemiddel når jeg skriver, sier historiestudent Petter Turi. Aurora Ytreberg Meløe Nora Abelsen - Jeg bruker det ikke mye, men det hender at jeg spør om hjelp til å utvikle en problemstilling, for eksempel, sier lektorstudent Nora Abelsen. Aurora Ytreberg Meløe Andrine Johansen - Det handler om hvordan man bruker det. Det kan være nyttig for å få andre forklaringer på noe man ikke skjønner, sier psykologistudent Andrine Johansen. Aurora Ytreberg Meløe Solveig Alida Hansen - Ja, jeg bruker det litt. Til problemstillinger og til hjelp til struktur, sier lektorstudent Solveig Alida Hansen.

– Avhengig av tillit

– Kunstig intelligens kommer til å få store konsekvenser for eksamen og vurdering. Det har det allerede begynt å få, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til NRK.

Han peker på at institusjonene allerede er i gang med et stort arbeid med å tilpasse seg den teknologiske utviklingen.

– Vi som samfunn er helt avhengig av å ha tillit til kompetansen kandidatene til høyere utdanning går ut med, sier han.

– Tror du KI kan føre til radikale endringer i måten vi vurderer studentene på?

– Jeg tror i hvert fall at det vil føre til at vi må tenke ganske grunnleggende gjennom hvordan vi legger opp eksamenene i høyere utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). Foto: Milana Knezevic

Hoel understreker at vitnemålet studentene får i hånden etter endt utdanning fortsatt skal gi et troverdig og realistisk bilde av kompetansen studenten har.

– Da må denne kompetansen også testes på et vis som danner et troverdig grunnlag.

Ønsker mer spesifikke regler

For tiden jobber UiT med å revidere retningslinjene sine for bruk av KI på eksamen, forteller Lukic.

I dag er det ikke lov til å klippe og lime fra språkmodellene til besvarelsen. I fremtiden vil Lukic at disse reglene skal være mer spesifikke. Det ønsker både ansatte og studenter seg, ifølge ham.

– Nå er alle litt forvirret, og studentene er redde for å bruke verktøyene fordi de ikke vet hvor grensene går. Det må vi hjelpe dem med.

Marko Lukic ved UiT jobber med å lære ansatte på universitetet mer om KI. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Lukic frykter en heksejakt på studenter som har benyttet seg av KI.

– Vi må beskytte studentene. De må få lov til å bruke verktøyene, og vi må lære dem hvordan gjøre det riktig.

Lukic tror nøkkelen for å lykkes med KI i høyere utdanning er å vise åpenhet.

6 av 10 mellom 18 og 29 år bruker KI til skole, studier eller jobb. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

– Føles ugreit

Studentene Rannveig Vindenes og Alexander Eriksen er skeptiske til å bruke KI på eksamen.

– Jeg tenker at den er bedre på idemyldring, sier Vindenes.

– Kunne du brukt den til idemyldring på hjemmeeksamen?

– Det er et godt spørsmål. Kanskje i starten av eksamenen, men også det føles litt ugreit. Er det da mitt eget arbeid, og mine egne ideer? Jeg tror jeg hadde følt litt på det etiske i det.

Rannveig Vindenes syns det er uklart hvor grensen går for hva som er OK å bruke KI til. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

Heller ikke Eriksen ville brukt KI-hjelp på eksamen.

– Måten den snakker på er ikke lik vanlig akademisk skriving, så jeg ville aldri klippet og limt. Jeg måtte i så fall skrevet om og sitert ChatGPT.

Vindenes opplever at universitetet er stressa for at studentene skal fuske med KI.

– Men hvor trygg er du på at studenter ikke fusker uansett? Det er alltids rom for å gjøre det, hvis det er det man vil. Man skader bare seg selv hvis man jukser. Så jeg skjønner ikke helt hva man skal få ut av å bruke KI på den måten. Dette er et verktøy, som alt annet vi bruker, sier hun.