Med deilig sommervær i lufta, var det planlagt for hyggestemning og sommeravslutning for Stortinget og regjeringen i går. Slik ble det ikke.

For Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg som kulturminister og likestillingsminister.

Hun innrømmer å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

Og det i samme uke som kunnskapsminister Tonje Brenna, også fra Arbeiderpartiet, har vært i hardt vær for akkurat det samme.

En av de som dukket opp på Anette Trettebergstuens liste over venner som har fått styreverv er Renate Larsen.

Hun ble oppnevnt til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett tidligere denne måneden. Nå har hun mistet styrevervet.

Larsen og Trettebergstuen er gode venner. Likevel var ikke dette et tema under intervjuene med embetsverket i kultur- og likestillingsdepartementet tidligere i vinter.

– Vi prata ikke om vennskapet vårt under intervjuene. Det trodde jeg departementet og Anette hadde handtert.

Det sa Larsen på Helgemorgen lørdag.

Trettebergstuens ansvar

Larsen opplevde intervjuprosessen som profesjonell og sier hun trodde de hadde full kontroll på eventuell inhabilitet. Hun beskriver seg selv og Trettebergstuen som gode venner som har treftes sjelden de siste årene.

– Du så ikke at dette kunne være problematisk?

– Det er problematisk når man ikke har presentert det eller vært åpen om det. Men som sagt så trodde jeg det var full åpenhet om dette og at det var håndtert, sier Larsen.

Anette Trettebergstuen valgte å gå av som kultur- og likestillingsminister fredag etter det ble kjent at hun har foreslått flere venner til ulike styreverv. Foto: NTB

Selv vurderte hun at det å være venn med kultur- og likestillingsministeren skulle være mulig å håndtere i forhold til habilitet, så lenge hun var åpen om det i saker hvor dette kunne bli et spørsmål.

Larsen sier hun ikke hadde kontakt med Trettebergstuen i perioden hun ble intervjuet for vervet i Den Norske Opera & Ballett.

– Det kunne jeg ønske vi kanskje hadde gjort. Vi er gode venner, men ikke venner som ringes eller møtes ofte, sier Larsen.

Nå har hun mistet vervet før hun fikk startet i det, og hennes venn har gått av som minister. Larsen er også styreleder i Helse Nord og har ansvar for habilitetsspørsmål der.

– Jeg opplever ikke at jeg har gjort noe feil i denne saken. På det menneskelige plan og med tanke på konsekvensene for Anette og meg selv, så skal jeg ta dette som læring og ikke anta at andre gjør jobben sin. I denne saken var det Anette og departementet sitt ansvar, sier Larsen.

Se lørdagens Helgemorgen her:

Helgemorgen TV Du trenger javascript for å se video.

– Skader tilliten til det offentlige

Kjersti Stenseng er Arbeiderpartiets partisekretær og syns den siste uka har vært tung.

– Det er tungt fordi det er alvor i de sakene som blir avdekka. Våre fremste tillitsmenn og kvinner skal hver eneste dag jobbe for å fortjene den tilliten de har fått. De er også de fremste forbildene og setter en viktig standard for andre folkevalgte og tillitsvalgte i vårt parti. Det er også tungt fordi vi er midt i en veldig viktig valgkamp. Vi skal ha fokus og energi på politiske saker og alt det viktige arbeidet som skal skje nå fram mot september, sier hun.

Kjersti Stenseng er Arbeiderpartiets partisekretær beskriver den siste uka som tung. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Hun mener saker som dette bidrar til å svekke både tilliten til partiet, men også til politikere generelt.

– Hvert eneste enkelttilfelle av tillitsbrudd er alvorlige og får alvorlige konsekvenser. Vi jobber hver eneste dag for at tilliten er noe du må fortjene hver dag. Vi politikere lever av tilliten og har veldig mye fokus på det, sier hun.

Selv mener hun det er enkelt å sette seg inn i regelverket rundt habilitet.

Jussprofessor ved UiT, Markus Hoel Lie, mener Trettebergstuens sak er et brudd på tillit.

– Dette er regler som skal sørge for at kvalifikasjonsprinsippet blir ivaretatt, altså at den best kvalifiserte får stillingen. Det henger igjen sammen med bruk av skattebetalernes penger, at dette er offentlige midler som brukes, sier han.

Jussprofessor ved UiT, Markus Hoel Lie, mener både Brennas og Trettebergstuens saker om inhabilitet svekker tilliten til det offentlige. Foto: Kristina Hågensen / NRK

Han peker på at om samfunnet mister tilliten til embetsverket, kan det gå ut over viljen til å betale skatter og avgifter fordi man ikke ser at det brukes på en måte som er til det beste for samfunnet.

Hoel Lie påpeker at verken Brenna eller Trettebergstuen har hatt personlig vinning i disse sakene, og at det sånn sett er mindre alvorlig.

– Det å trå over disse habilitetsreglene skader ikke bare tilliten til det offentlige, men det skader også de personene som da får et gode, eller blir plassert i et verv.

Vil ha fullt innsyn

Stortingspolitiker og medlem i kontroll- og institusjonskomiteen, Grunde Almeland (V), ønsker fullt innsyn i alle utnevnelser der regjeringen har vurdert inhabilitet. På samme uke har to medlemmer fra samme parti i dagens regjering vist seg å være inhabile.

– Det er verdt å spørre seg hvilken kultur det er for utnevnelser i Støre sin regjering. Vi skal gå grundig gjennom alle vurderinger knytta til habilitet og hvordan det praktiseres i regjeringen. Regelverket er der for en grunn, og skal praktiseres på en god og riktig måte. Det er grunnleggende for at folk skal ha tillit til oss, sier Almeland.

Grunde Almeland (V) krever full gjennomgang av habilitetsspørsmål i Støre-regjeringen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Komiteen har allerede bedt Brenna om svar i forhold til sin vurdering av habilitet. De skal gå grundig gjennom Brennas sak, men vil også ha grundig gjennomgang av habilitet i regjeringen.

– Støre har mye å svare for, han er høyeste ansvarlig. Brenna har også mye å forklare, sier Almeland.

– Vårens største politiske skandale

Politisk redaktør i Dagbladet, Lars Helle beskriver Trettebergstuens avgang som vårens største politiske skandale.

– Det er ingen tvil om at dette er det største sjokket i politikken. Jeg kunne forstå det hvis det var en fersk politiker som var hentet inn til regjeringen fra intet. Men her er det snakk om en godt drevet politiker og parlamentiker som har vært rikspolitiker i over 20 år. Jeg klarer nesten ikke å forstå at hun har gått på denne skandalen, sier Helle.

Politisk redaktør i Dagbladet, Lars Helle. Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier seg enig.

– Første dag på politikerskolen lærer man dette. Her framstår det som om Trettebergstien enten omgår, ikke forstår eller rett og slett ikke bryr seg om regelverket. Alt dette er like ille, sier hun.

Kjersti Stenseng er Arbeiderpartiets partisekretær beskriver den siste uka som tung. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Kunnskapsminister Tonje Brenna fortsetter i sin ministerpost til tross for at det ble kjent at hun også har vært inhabil.

– Hun har så langt fått mye skryt for håndteringen sin. Det er en annen type sak på så mange felt, og det er ikke så mange saker som Trettebergstuen, sier Helle.