– Vi ser at allereie frå vinteren 2025/2026 vil Tromsø lufthamn ha utfordringar med å vekse, spesielt på utanlandstrafikken, seier lufthamnsjef Ivar Helsing Schrøen.

I januar opna lufthamna ein ny utanlandsterminal som skal serve 74 utanlandsflygingar i veka. Ei utbygging som kosta over ein milliard kroner.

Tidlegare denne veka blei det kjent at flyselskapet EasyJet set opp sju nye direkteruter mellom Tromsø og Europa. Lufthamnsjefen seier det kan bli vanskeleg å ta inn enda fleire utanlandsruter, trass i ny terminal.

– Da vi starta planlegginga av terminalen i 2014-15, var ikkje vekstprognosane av det kaliberet som vi faktisk ser. Etterspørselen etter Nord-Noreg og Tromsø har eksplodert dei siste to–tre åra, seier Schrøen.

Slik såg det ut ta terminalen opna i januar:

Slik såg det ut da terminalen opna i januar.

Ser på moglegheit for utbygging

Schrøen trur veksten i utanlandstrafikken til Nord-Noreg vil fortsette i åra framover.

– Vi har allereie begynt å sjå på moglegheitene for utbygging, men det tar litt tid med større utbyggingar, seier han.

Direkterutene frå utlandet flyg i vinterhalvåret, da det er nordlys og arktisk vinter som lokkar turistane til nord. Utfordringa er at selskapa som ønsker å fly får gode rutetider.

– Dei ønsker gode tider å fly på blant anna for å få samband til å passe med interkontinentale ruter frå dei store lufthamnene i Europa. Det er avgrensa med kapasitet innanfor gitte tidsrom, seier lufthamnsjefen.

Lufthamnsjef ved Tromsø lufthamn, Ivar Helsing Schrøer, seier dei allereie vurderer utbygging. Foto: Jørn Inge Johansen

På grunn av plasseringa av lufthamna i byen, vil dei vere restriktive på å tillate nattflygingar.

Samtidig påpeikar Schrøen at utanlandsrutene ikkje skal gå ut over innanlandstrafikken.

– Den er godt etablert over mange år, men det kan bli ei utfordring, seier han.

Utfordringar til trass, lufthamnsjefen synest det er gledeleg at fleire i utlandet har fått auga opp for Nord-Noreg. Han viser til at også Evenes og Alta har fått meir utanlandstrafikk.

– Eg synest det er veldig positivt, Nord-Noreg er ein fantastisk landsdel. Det er veldig hyggeleg for både landsdelen og Tromsø at det kjem fleire utanlandsruter til nord, seier Schrøer.