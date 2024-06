En ganske annen wonderboy

De er alle superstjerner på den kinesiske appen TikTok:

Wonderboy og «svigermors drøm» Jordan Bardella i Frankrike.

Rockestjerne og «TikTok-Daddy» Alex Vanopslagh i Danmark.

Virale Simen Velle her hjemme i Norge.

Ja, til og med den utestengte urokråka Maximillian Krah i Tyskland.

Disse gutta har noe Støre ikke har.

De har draget på gutta. Og de gjør det ikke så verst blant unge damer heller.

Selv om mye skiller de fire politikerne, har de det til felles at de drar europeisk ungdom til høyre, og særlig godt snakker de til unge menn.

En falmet wonderboy

Ingen av delene kan man ikke si om det norske Arbeiderpartiet.

Det er en stund siden Jonas Gahr Støre var norsk politikks ubestridte rockestjerne med kallenavnet Super-Jonas.

Ap-nestleder Jan Christian Vestre blir stadig omtalt som wonderboy og stjerneskudd, men så langt har det ikke resultert i velgerstorm, men desto flere toppverv i partiet.

Nå har Støre fått nok en stor utfordring i fanget som han neppe så komme da han mønstret på som kaptein på Ap-skuta for ti år siden.

Unge menn rømmer fra partiet i så store strømmer at skipsklokka bør klinge.

Det kom som et lite sjokk at kun 7 prosent av unge menn stemte Ap ved lokalvalget i 2023. Siden har en rekke målinger vist at Aps grep om ungdommen, og særlig gutta, er slappere enn en glassmanet.

På gjennomsnittet av målingene hos nettstedet pollofpolls.no er det bare 12 prosent av de yngste velgerne som ville stemt Ap.

Fra vondt til Velle

På den ferske Oslo-målingen til Dagbladet var Ap like attraktive som KrF hos velgere under 30 år i hovedstaden. Unnskyld KrF, men det sier ikke lite. Eldre damer i distriktene har vært deres paradegren.

Et foreløpig bunnpunkt er Akademikernes undersøkelse av stemmegivningen til høyt utdannede. Kun én (1) prosent av menn med høy utdannelse under 35 år ville stemme på statsministerens parti.

Til gjengjeld glimter Frp til, både i hovedstaden og blant akademikerne.

Selv om enkeltmålinger må tas med en stor klype salt, er trenden tydelig og urovekkende sett med sosialdemokratiske briller.

Det slår også hull på myten om at det særlig er typiske arbeiderklassegutter som Arbeiderpartiet har mistet.

Men det slår også hull på en annen forestilling.

Frp er ikke lenger et gubbeparti. Sylvi Listhaugs parti har vokst jevnt på målingene, og en del av veksten skyldes at de gjør det særlig bra hos unge menn.

Leder av ungdomspartiet, Simen Velle, har fått mye av æren for denne snuoperasjonen. Han er også en av Norges mest populære politikere på TikTok.

Simen Velle minner i stil om europeiske høyrepolitikere som gjør det godt blant unge menn. Foto: NTB

Der snakker han mye til gutter, og sier slikt som at «selv om du har det tøft må du gripe mulighetene».

Selvhjelps-politikerne

Denne selvhjelpsaktige måten å snakke på, er han ikke alene om. Det danske fenomenet Alex Vanopslagh har gjort noe så unorsk som å bli populær hos de unge gjennom å be dem «ta seg sammen».

Han har stor suksess med politiske talkshow (med inngangspenger!) og gjør det stort som «Daddy» på TikTok.

På målinger sier 26 prosent av unge dansker at de vil stemme på det borgerlige partiet han leder, Liberal Alliance.

Fenomenet Alex Vanopslagh kan bli statsminister i Danmark. Eller et kortlivet blaff. Foto: Reuters

Blå, blå vind

I den mørkeste enden av skalaen av mørkeblått finner vi Maximilian Krah, førstekandidaten i EU-valget for det kontroversielle partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Han har hatt stor suksess med å nå unge velgere på TikTok med budskap som at «Vær selvsikker. La ingen innbille deg at du skal være snill, soft, svak eller venstrevridd». Til og med sjekketriks har han gitt.

Men det finnes grenser for hvor ytterliggående man kan bli. Nå har han blitt utestengt fra eget parti pga. forbindelser med Russland og Kina og ikke minst nazi-flørting.

Kontroversielle AfDs toppkandidat i EU-valget Maximilian Krah har klart kunsten å være så kontroversiell at han ble utestengt fra eget parti. Men appell hos de unge på TikTok hadde han. Foto: AFP

Da går det atskillig bedre med Frankrikes wonderboy, Jordan Bardella. Som partileder i Marine Le Pens Nasjonal Samling har ikke 28-åringen bare ledet partiet til et valgskred i EU-valget.

Han er også en slags favoritt til å bli landets neste statsminister.

En stor del av suksessen blir tilskrevet hans kommunikasjon med velgerne på ...

Ja, gjett en gang: TikTok.

Jordan Bardella (28) er Frankrikes wonderboy og kan bli statsminister etter valget i juli. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Må alle politikere danse på TikTok?

TikTok er blitt en hodepine for både politikere og medier. Vi vil skåne barna for sosiale medier, men gjør selv alt for å være der.

Den kinesiske appen vil man helst ikke gi tilgang til livet sitt (også kjent som mobilen), men hva gjør man når det er der de unge henter nyheter?

Nesten 6 av 10 unge i en europeisk undersøkelse henter nyheter fra sosiale medier, og i særdeleshet TikTok.

Også her hjemme er det ifølge Kantar en økende trend, særlig blant de yngste mellom 15–19.

Så er løsningen for Jonas Gahr Støre, som åpenbart er blitt mer husvarm på «gamlisstedene» Facebook og Instagram, å ta med seg øksa, hytte-ærfuglen (som desverre er død) og skiene til TikTok?

Tja.

Burde helseminister Jan Christian Vestre slutte å snakke om grønne industrieventyr og ventetider i sykehusene og heller delt sjekketipsvideoer?

Neppe. (Men hva vet jeg)

Burde de begge heller danse?

Nei.

Høyrepartiene i Europa er åpenbart mer aktive og får mer respons der. Jo Skårderud i Klassekampen er blant dem som mener venstresida må komme seg på TikTok.

Men det løser neppe problemene. For det hjelper sannsynligvis ikke å være kjempegod på sosiale medier dersom budskapet ikke treffer.

Det er neppe veien til suksess alene å bli TikTok-Jonas.

Å bli TikTok-Jonas er neppe alene veien til å lykkes i politikken. Man må treffe med budskapet også. Foto: NTB

Ikke bare TikTok, mørkeblå politikk takk

I flere europeiske land har ytre høyre-partier gjort det svært godt hos yngre velgere.

Ifølge rapporten «Ungdom i Tyskland» er høyredreiningen blant de unge svært tydelig. 22 prosent oppgir at de ville stemme på tidligere omtalte høyrepopulistiske AfD.

En undersøkelse omtalt i den britiske avisa Guardian viser at unge er mer negative til innvandring enn eldre generasjoner i deler av Europa. Siden forrige EU-valg har holdningene til innvandring hardnet til.

Samtidig har klimaengasjementet blant de unge sunket betydelig i stort sett hele Europa.

Denne trenden frontkolliderer med forestillinger vi har hatt om at unge er mer opptatt av klima og positive til innvandring enn såkalte babyboomers.

Det er ikke så rart.

I min studietid gikk køen rundt Studentersamfundet i Trondheim av unge som ville høre Jonas Gahr Støre snakke om de store ting, som klima, fred og utenrikspolitikk.

Og ingen vet hva som kommer etter TikTok.

* Men etter at denne kommentaren ble skrevet og før den rakk å bli publisert har Jonas Gahr Støre rukket å debutere på TikTok. Hvordan det gikk kan man lese på Dagbladet.