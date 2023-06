– Det at Trettebergstuen går av som minister er et stort tap for det skeive miljøet, det sier programleder og journalist Morten Hegseth.

Morten Hegseth kommenterer Anette Trettebergstuens avgang. Du trenger javascript for å se video. Morten Hegseth kommenterer Anette Trettebergstuens avgang.

Han beskriver henne som en av de viktigste statsrådene for skeive i veldig lang tid, både når det gjelder innføring av et tredje kjønn og forbud mot homoterapi som snart er på plass.

Men også synlighet i forbindelse med og i etterkant av skytinga før pride i fjor.

– Man snakker om å hoppe etter Wirkola, men når det gjelder kultur- og likestillingsposten er det virkelig noe å hoppe etter Trettebergstuen, sier Hegseth.

Får støtte fra flere

Flere er enige med Hegseth, blant dem er lederen i Fri, Inge Alexander Gjestvang.

Fri-leder Alexander Gjestvang. Foto: Line Forsmo / NRK

Trettebergstuen har vært veldig viktig for det skeive miljøet, vi har hatt et godt samarbeid med henne.

– Det er trist at hun går av, sier Fri-lederen Gjestvang.

Klokkeklare brudd på regler

– Det er absolutt nødvendig at hun går av, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich (H). Dette er klokkeklare brudd på habilitetsreglene, mener han.

Saken er alvorlig, særlig fordi den avdekker manglende lojalitet til formålet bak habilitetsreglene, sier han.

Peter Frølich (H) er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Velgerne må ha tillit til at utnevnelser ikke skjer på bakgrunn av skjulte bånd og nære vennskap, understreker Frølich.

Frølich mener kontrollkomiteen må vurdere å utvide sine undersøkelser.

Nå er det bare en sak de jobber med, sier han til NRK. Og det er Brenna-saken.

Rødt og Venstre vil ha gjennomgang

Venstre ønsker en gjennomgang av samtlige av regjeringens habilitetsvurderinger, ifølge medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Grunde Almeland.

– Jeg mener det var en klok avgjørelse av Trettebergstuen å gå av. Det hun har gjort er ikke greit, sier Almeland.

Rødts Seher Aydar, som også sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier det er en grunn til at medlemmer av regjeringen har strenge regler for habilitet. Det må være åpenhet rundt maktpersoners forbindelser.

- Habilitetsregler er til for å følges, sier Seher Aydar (R). Foto: NTB

– Jeg ønsker å understreke at det ser ut til at regjeringa tar dette på alvor nå, og det er viktig og riktig. Det er tydeligvis behov for en større gjennomgang, sier Aydar,

Rødt sendte også i desember et skriftlig spørsmål til statsministeren.

Der spør de om hva statsministeren vil gjøre for å sikre at reglene blir overholdt, og om Statsministerens kontor har nødvendig kontroll. .

Han svarte at «Jeg legger stor vekt på at politisk ledelse kjenner, forstår og etterlever habilitetsreglene. For å sikre dette får alle i politisk ledelse både en generell innføring i regelverket og vi får bistand av embetsverket til konkrete vurderinger av egen habilitet.»

Listhaug: – Har Støres statsråder fått opplæring?

Selv om Listhaug syns det er ryddig at kulturministeren går av, har hun flere spørsmål.

Sylvi Listhaug undrer seg over at flere Ap-statsråder ikke har skjønt habilitetsreglene. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det er stor grunn til å stille spørsmål ved statsminister Jonas Gahrs Støres ledelse av regjeringen, når to av hans egne statsråder har en så lemfeldig omgang med regelverket. Har de ikke hatt noen opplæring om habilitetsregelverket da de tiltrådte? spør Listhaug.

– Dette er nok en sak som er svært alvorlig, hvor nok en arbeiderpartistatsråd viser at man ikke har forstått regelverket rundt habilitet.

– Å utnevne venner og nære bekjente ser ut til å være en ukultur i denne regjeringen, sier Frp-lederen.

Det skader tilliten til regjeringen, selvfølgelig, men det skader tilliten til politikere, ifølge Listhaug.

Vedum: – Skjønner at det er en tung dag

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold (Sp) sier at han har respekt for avgjørelsen til Anette Trettebergstuen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap) sier at Trettebergstuen har brent for det hun har ansvaret for. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er selvfølgelig en tøff beslutning av Anette å ta, men det har jeg også respekt for at hun gjør.

Det er bare dager siden Tonje Brenna (Ap) også fortalte om feil vurderinger om habilitet. Vedum sier det er forskjellige saker.

– Det er to veldig ulike saker, men så er det viktig at den enkelte statsråd tar ansvar for å vurdere sin habilitet, sier Vedum.

Trettebergstuen gråt da hun fortalte om avgjørelsen om å gå av.

Vedum kjenner Trettebergstuen godt, og sier at det blir nok ekstra følelsesladet for henne når dette har vært et hjerte-engasjement.

Dårlig timing for kunstnermeldingen

– Timingen er aldri god, men nå er det ekstra dårlig timing med tanke på kunstnermeldingen. Det sier Hans Ole Rian, som er leder for Norges største kunstnerorganisasjon Creo.

Det er nå vi skal sette den ut i praktisk politikk, sier Rian.

Creo-leder Hans Ole Rian ble overrasket da han hørte om saken. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

Det hadde vært fint å ha en kulturminister som er i gang med den jobben, for den nye personen vil trenge litt tid, fortsetter han.

– Jeg ble veldig, veldig overrasket da jeg hørte nyheten, sier Rian.

Flere i kulturlivet syns avgangen er trist

– Jeg synes det er en trist måte å slutte på, sier Tone Østerdal, leder av Music Norway. Hun mener likevel det var riktig avgjørelse av Trettebergstuen å gå av.

– Det er redelig at hun tar konsekvensene av å ikke ha gjort habilitetsjobben godt nok.

Mener du dette illustrerer et større habilitetsproblem innenfor kulturfeltet?

– Det er jo et veldig lite felt. Alle vi som jobber i dette feltet må ta de rundene med oss selv hele tiden. Derfor er det viktig at flere er involvert når man plukker ut noen til en viktig posisjon.

Flere andre syns også denne avgangen er trist.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er veldig trist og leit, sier leder av Dramatikerforbundet Ellisiv Lindkvist. Det tar tid å bygge en relasjon til en minister.

– Vi hadde stor tro på henne. Å være kulturminister er en langsiktig jobb. Nå får hun ikke fullført, og det er kjempetrist, sier Lindkvist.