– Hvis jeg måtte ta et valg i dag, så ville jeg gått imot elektrifisering, sier Marius Johansen fra Hammerfest kommune om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

– Det er elektrisitetssituasjon i hele region som det potensielt kan gå utover, sier Johansen om årsaken til at han sier nei dag.

Marius Johansen er dermed en del av flertallet i Finnmarks.

I en spørreundersøkelse NRK har gjort svarer over 66 prosent av de over tusen spurte at de sier nei til elektrifisering av Melkøya.

Det var 15,7 prosent som svarte at de ønsket elektrifisering av anlegget for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Bettina Larsson fra Hammerfest ønsker å være nøytral i dette spørsmålet, men hun er blant dem som heller mot et ja til elektrifisering.

– Egentlig er jeg for mer bærekraft, så egentlig er jeg for, sier Larsson.

Bettina Larsson fra Hammerfest er for mer bærekraft, og er i den sammenhengen positivt innstilt til elektrifisering av Melkøya. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Fakta om spørreundersøkelsen Ekspandér faktaboks Utfører: InFact AS Populasjon: Finnmark, innbyggere +18 år Antall intervjuer: 1005 Vekting: Kjønn, alder, partivalg 2021 Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 %-poeng gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 13. april 2023

Stort engasjement

Stortingsflertallet ba i forrige uke regjeringen om å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring (CCS) på gassanlegget på Melkøya.

Det er et fellesforslag som alle opposisjonspartiene samlet står bak, og dermed fikk det også flertall på Stortinget.

– Det er kraftsituasjonen i Finnmark som er utgangspunktet for problemstillingen. Med dette forslaget vil vi sikre at regjeringen i større grad ser på alternativer til å ta kraft fra land i bruk, sa Frps Terje Halleland til NTB.

Tidligere ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss (Ap), sitter i dag på Stortinget. Sivertsen Næss er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Allan Klo / NRK

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss (Ap), er ikke overrasket over den klare motstanden mot elektrifisering av Equinor sitt gassanlegg i hennes hjemkommune.

Sivertsen Næss merker at denne saken skaper et stort engasjement i Finnmark.

– Det er forståelig at man får et slikt resultat, fordi som saken står i det offentlige ordskiftet så går det utover all annen samfunns- og næringsutvikling i landsdelen. Man frykter også at andre framtidige arbeidsplasser kan gå tapt, sier Sivertsen Næss.

Næss sier at også hun er bekymret dersom elektrifisering av Melkøya fører til underskudd på kraft og høye strømpriser i nord.

– Vi må finne en løsning både for å sikre drift og kutte utslipp, og som sørger for vekst og utvikling i resten av Finnmark og landsdelen. Dersom vi ikke får til det blir det vanskelig å jobbe for elektrifisering av Melkøya.

Les også: Stortinget ber regjeringa vurdere alternativ til elektrifisering

Må utsette elektrifiseringen

Lebesby kommune er en av flere kommuner som vil merke et framtidig kraftunderskudd.

Kommunen i Øst-Finnmark har både kraftkrevende smoltanlegg og lakseoppdrett, og de ønsker seg mer industri i årene som kommer.

Næringslivet i kommunen vil derfor ha et stort behov for mer elektrisk kraft.

Ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) sier han tror undersøkelsen viser at befolkningen er bekymret for kraftmangel og høye priser som følge av elektrifiseringen.

Rafaelsen mener regjeringen må vente med å elektrifisere Melkøya til Finnmark og Nord-Norge har nok elektrisk kraft.

– Løsningen på det er å bygge ut mer kraft og at man utsetter elektrifiseringen til man har tilgjengelig kraft til annen industri.

Heidi Anita Lindkvist Holmgren er fylkesleder i Senterpartiet i Finnmark. Hun er ikke overrasket over resultatet i spørreundersøkelsen. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Må utrede flere alternativer

Fylkesleder i Senterpartiet i Finnmark, Heidi Anita Lindkvist Holmgren, fra Honningsvåg i Nordkapp kommune er heller ikke overrasket over resultatet i NRKs spørreundersøkelse.

Det er i tråd med det Finnmarks Sp mener, sier Lindkvist Holmgren, som er klar på at det er standpunktet til partiet i Finnmark.

– Alle er opptatt av et klimaregnskap, men man må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må utrede flere alternativ blant annet karbonfangst, sier Sp-lederen i Finnmark

Holmgren mener det ikke er holdbart at Equinor argumenterer med at karbonfangst og lagring er for dyrt.

– Vi støtter ikke valg som gjør at bedrifter og befolkningen i nord kommer i en uholdbar situasjon med at man ikke har strøm tilgjengelig.

Stort engasjement

Holmgren sier hun opplever at denne saken engasjerer både folk og næringsliv i hele Finnmark.

– Strøm og strømpriser er noe som opptar folk. Da er det helt naturlig at folk er bekymret for om vi havner i et uføre dersom Melkøya skal elektrifiserer med landstrøm.

– Jeg tror alltid at det er veldig bra at det gjøres spørreundersøkelser. Det gir oss politikere en veiviser på det som skal gjøres. Å det er viktig at man lytter på det sterke signalet fra Finnmark og resten av landsdelen om at man ikke kan bruke landstrøm for å elektrifisere Melkøya.

Varaordfører i Alta kommune, Jan Martin Rishaug (Sp), deltok i debatten om karbonfangst på Melkøya på Helgemorgen i helgen. Han mener at elektrifisering av gassanlegget i nabokommunen Hammerfest må bli en realitet. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– En stor tabbe

Jan Martin Rishaug er leder i Alta Senterparti. Lokalpolitikeren sier meningsmålingen var som forventet, men han hadde trodd flertallet mot skulle være enda høyere.

– Det er gledelig at folk har innsett at det er en stor tabbe å ta energien fra eksisterende og framtidig næringsliv i Finnmark.

Rishaug mener politikerne må lytte til befolkningen i denne saken.

– Vi kan ikke starte med å tømme nettet før vi bygger nytt nett. Vi har planlagte vindkraftverk i Øst- Finnmark. Får vi bygd en 420 kV kraftlinje østover så hadde vi fått ny kraft inn i nettet. Det er veien å gå.