– De har kanskje gitt opp hele Nord-Norge?

– For meg så er dette ei fallitterklæring mot hele nordområdepolitikken Høyre og Arbeiderpartiet hevder de fører, sier Kriss Rokkan, nestleder i Miljøpartiet de Grønne.

Tirsdag skulle Stortinget ta stilling til forslaget fra Frp og SV om å starte arbeidet med Nord-Norgebanen.

Både Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne har vært tydelige på at de ønsker jernbane i nord. Arbeiderpartiet har også sagt at de er for bygging av Nord-Norgebanen, men de valgte å stemme nei til forslaget. Dermed fikk forslaget 30 stemmer for og 56 stemmer mot.

– Nord-Norgebanen er kanskje det aller viktigste tiltaket for å sørge for ei bærekraftig utvikling av Nord-Norge. Hvis de ikke kan overføre politikken sin i praksis, så har de kanskje gitt opp hele landsdelen, sier Rokkan.

I sin argumentasjon mente Arbeiderpartiet blant annet at prosjektet må inn på Nasjonal transportplan (NTP) for å kunne bli finansiert. Rokkan mener det finnes andre muligheter.

Kriss Rokkan i MDG har mistet tålmodigheten når det kommer til Nord-Norgebanen. – For min del kan Høyre og Ap låse nordområdemeldingene sine ned i ei skuff, hvis de ikke nå viser at de mener alvor med utviklingen av Nord-Norge. Foto: Jonas Nilsen, MDG

– Vi står i en helt spesiell situasjon med koronakrisen. I den forbindelse skal samferdselsprosjekter brukes for å holde hjulene i gang. Da mener jeg man må benytte anledningen til å få Nord-Norgebanen iverksatt så fort som mulig, sier hun.

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune i Sp er spesielt kritisk til at Arbeiderpartiet, som kunne sikret flertall, stemte imot.

– Jeg skjønner godt at folk er skuffet over Arbeiderpartiet, som har flagget dette som en stor sak for dem i nord. Når de ikke kan gå inn for å stemme for, så blir jo alt det andre et spill for galleriet, sier han til NTB.

Derfor stemte Ap nei

Sverre Myrli er transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han mener forslaget fra Frp og SV var urealistisk av flere grunner.

– For det første er dette et brudd på hvordan vi gjør ting her i landet. Alle større samferdselsprosjekter må inn på Nasjonal transportplan (NTP). Vi har sett samferdselsprosjekter som har blitt vedtatt utenfor NTP, men de har det ikke gått så bra med. Det er i NTP pengene ligger, sier Myrli, som også mener forslaget til Frp og SV var uferdig.

– Det er fortsatt usikkert hvordan prosjektet skal se ut og hvordan det skal finansieres, sier Myrli.

En utredning fra Jernbanedirektoratet fra 2019 viser de forskjellige alternativene for Nord-Norgebanen. Det dyreste alternativet er å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø, via Narvik, med en sidearm til Harstad. Et slik prosjekt kan koste opp mot 120 milliarder kroner.

Alternativene er å bare bygge jernbane fra Fauske til Narvik, eller bare fra Narvik til Tromsø. Det siste alternativet vil da koble seg på jernbanen gjennom Sverige fra Narvik.

Denne illustrasjonen viser de forskjellige alternativene for Nord-Norgebanen. Foto: Jernbanedirektoratet

– Vi er absolutt for Nord-Norgebanen. Den kan bli svært viktig, blant annet med tanke på mulighetene for eksport fra Nord-Norge. Men vi mener det må gjøres ordentlig og i riktig rekkefølge, sier Sverre Myrli.

Våren 2021 skal en ny NTP legges frem. Myrli og Arbeiderpartiet la i dag frem et forslag om å utrede Nord-Norgebanen ytterligere, for å få det inn på NTP til neste år. Kun Miljøpartiet de Grønne støttet forslaget.

– Dersom vi hadde vedtatt å få utrede prosjektet nå, kunne vi kanskje fått det inn på den neste transportplanene, men tiden renner ut, sier Myrli.