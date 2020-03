– Dette er en historisk dag på mange måter siden Frp tar et så tydelig standpunkt. I tillegg ser vi et voksende mindretall på Stortinget som ønsker å bygge Nord-Norgebanen. Vi er i en helt annen situasjon når det gjelder å realisere banen, enn vi har vært på veldig lenge.

Det sier Per-Willy Amundsen til NRK. Han er Frps representant fra Troms og Finnmark. Sammen med Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har de vært de fremste pådrivere for å realisere Nord-Norgebanen.

Nord-Norgebanen vil bli en forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø. Veiavstanden Fauske-Tromsø er omtrent 480 km, mens en jernbanen vil være på rundt 370 km. I Tillegg vil banen ha en sidespor som går til Harstad.

Nå har Amundsen og Fylkesnes fått hele Frps stortingsgruppe i ryggen.

– For oss handler det om å legge til rette for landsdelen. En landsdel som kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer, forteller Amundsen.

Ifølge Amundsen vil banen være helt avgjørende for flere faktorer:

Skape vekst i økonomien.

Tidsmessig infrastruktur som holder følge med det som vil skje i Nord-Norge de neste årene.

Flytte gods på banen istedenfor på vei.

Trafikksikkerheten.

– Det handler om å ta landsdelen på alvor. Ja, det vil være et tungt og omfattende prosjekt, men man må kunne ha visjoner på vegne av landsdelen dersom man skal utvikle den og skape næring og arbeidsplasser i fremtiden, mener Amundsen.

Det var iTromsø som omtalte saken først.

Jernbanen til Nord-Norge har vært påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms. Foto: Jernbanedirektoratet

– Ap ønsker ikke å ta landsdelen på alvor

Også Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er for Nord-Norgebanen. Arbeiderpartiet er ene alene de som gjør at forslaget ikke går igjennom Stortinget, ifølge Amundsen.

– For meg fremstår det som at Ap ikke ønsker å ta landsdelen på alvor. De ønsker ikke å ha visjoner på vegne av landsdelen i årene som kommer, mener Amundsen.

Stortingsrepresentanten tror også at det nå er en helt annen driv rundt Nord-Norgebanen enn det var for en kort tid tilbake vil gjøre at også Høyre og Venstre tenker seg om.

– Vi er i ferd med å være i en utvikling hvor Nord-Norgebanen argumenteres for, og diskuteres på en langt mer med seriøsitet enn det har vært tidligere.

Debatten om Nord-Norgebanen gikk hett for seg gjennom sommeren og valgkampen 2019. Togbanen vil få en prislapp på omkring 130 milliarder kroner.

Nord-Norgebanen Ekspandér faktaboks Et uttalt politisk mål, som skulle binde Nord-Norge sammen av togskinner.

Planen var å legge jernbane fra Fauske til Narvik, som skulle videreføres nordover fra Ofotbanen og så videre til Tromsø.

I tillegg vurderes det lages et sidespor fra Bjerkvik til Harstad.

Prosjektet ble aldri realisert, men er nå tilbake på agendaen for første gang siden 2011.

Veiavstanden Fauske-Tromsø er i dag 482 kilometer.

Nord-Norgebanen er utredet flere ganger tidligere, senest ble det gjort vurderinger i 2011. Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent. Siden kostnadene ved bygging av tunnel har økt som følge av nye krav til blant annet rømningsveier, er det nå i tillegg sett på en trasé der tunnelandelen er redusert til 45 prosent for å se på hvordan færre tunneler virker inn på kostnadsbildet.

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske – Narvik, eller bare Narvik – Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.

En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik – Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Kilde: Jernbanedirektoratet

Tar Nord-Norge på største alvor

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, sier at partiet vil fremme sitt eget forslag.

– Vi fremmet i oktober forslag i Stortinget om å få gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Den må være ferdig slik at prosjektet kan vurderes i Nasjonal Transportplan som rulleres i 2021, sier Skjæran.

– Det er slik Stortinget jobber med store prosjekter. Vi må selvsagt avklare trasé, teknologisk løsning og kostnader før beslutning om realisering kan fattes.

Frp stemte ned forslaget til Ap i oktober.

– Arbeiderpartiet har løftet Nord-Norgebanen på en seriøs måte, noe som er nødvendig om vi skal lykkes med prosjektet. Et prosjekt på over 100 milliarder kan kun realiseres når en regjering med et avklart stortingsflertall bak seg ønsker seg det.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet og gruppeleder for Ap på fylkestinget i Nordland. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Arbeiderpartiet tar Nord-Norge på største alvor, ifølge Skjæran.

– Frp har hatt samferdselsministere og finansminister i nesten syv år. De har aldri prioritert Nord-Norgebanen. Det blir vanskeligere å ta Frp på alvor for hvert krumspring de gjør.