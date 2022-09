Politiet leter etter «personer med onde hensikter» i strømmen av russere

Fra søndag til torsdag denne uken hadde 1481 personer krysset grensen fra Russland til Norge. De aller fleste hadde turistvisum utstedt av andre land i Schengen enn Norge, ifølge politiet.

– Med økte flyktningstrømmer som vi har sett fra Ukraina, er det alltid en risiko for at personer med onde hensikter kan ta seg til Norge i skjul av flyktningstrømmene, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Finland har sammen med en rekke andre europeiske land stengt sin grense for russere med turistvisum.

Ser an situasjonen

Regjeringen har bestemt seg for å avvente, men står klar til å gjøre det samme på kort varsel.

– Vi ha en annen utenrikspolitisk vurdering enn Finland, og må gjøre egne vurderinger i vårt land. Men vi er klare til å stenge grensen rakst om det blir nødvendig, sier Mehl til NRK.

Justisminister Emilie Enger Mehl innfører økt beredskap ved grensen mellom Norge og Russland. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Ifølge regjeringen vil en stenging øke faren for ulovlige grensepasseringer. I stedet for stenging av grensen, innføres en styrking av vakthold og beredskap langs grensen i Sør-Varanger.

– Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss, sier Mehl.

– Klok tilnærming

Et politihelikopter, med det regjeringen omtaler som sensorer, skal bidra til å styrke beredskapen i området.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier Mehl.

Nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland (H), sier det er bra at regjeringen vil styrke beredskapen.

Må følges time for time

– Dette virker som en klok tilnærming. Vi har ikke tatt til orde for å stenge grensa, men for å hele veien følge med på situasjonen, og være klar til å gjøre tiltak hvis det blir en eskalering, sier Stensland.

Sveinung Stensland (H) kaller regjeringens beslutning klok. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Han sier Høyre har bedt regjeringen følge utviklingen time for time i samråd med nabolandene.

– Vi får håpe at Justisdepartementet har full oversikt. Jeg stoler på at de har opplysninger som gjør dette til riktig konklusjon nå.

Må ivareta norsk grense

Leder i justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), presiser også at han sitter på mindre informasjon enn det Justisdepartementet gjør.

Per-Willy Amundsen (Frp) håper regjeringen har et godt grunnlag for å fortsatt holde grensen åpen, i motsetning til Finland. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Det er veldig bra og veldig viktig at man viser tydelige reaksjoner fra norsk side. At vi har kontroll på grensa, kontroll på hvem som beveger seg over grensa og at man setter inn de beredskapstiltakene som er nødvendige for å ivareta norsk grense på Storskog mot Russland, sier Amundsen.

– Men i motsetning til Finland så avventer Norge med å stenge grensen. Hva tenker du om det?

– Jeg håper og tror at man har et godt grunnlag for de vurderingene man har gjort da man valgte å gjøre det på denne måten, som er annerledes enn de tiltakene som Finland har satt inn, sier Amundsen.

Lav trafikk sammenlignet med Finland

Ved Storskog grensestasjon framstår trafikken lavere i dag enn tidligere i uken.

Norske myndigheter strammet inn på muligheten til å få turistvisum allerede i mai, etter en mangedobling i antall asylsøknader fra russiske statsborgere.

– Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, sier Mehl.

– Hvordan skal norske myndigheter forholde seg til russiske asylsøkere?

– Alle har rett til å søke asyl i Norge. Vi ser at Russland har iversatt en mobilisering og at det er en tilstrømming av russere til Europa. Vi må følge den situasjonen nøye og gjøre vurderinger de kommende ukene, sier Mehl.

Guro Brandshaug er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger. Hun støtter ikke stenging av grensen. Foto: STIAN STROM / NRK

Advarte mot å stenge

Lokalt i grensekommunen har mange av innbyggerne slått ring rundt russere som rømmer fra Russland.

Arbeiderpartiet i Kirkenes har stilt seg kritisk til å stenge grensen.

– Det er gjerne opposisjonelle som frykter for sitt liv som ønsker å komme hit til landet. Hvis vi stenger dem ute nå, er jeg redd det forsterker Putins propagandahistorie om et Vesten som vil den russiske befolkningen vondt, sa Guro Brandshaug i Sør-Varanger Arbeiderpartiet til NRK torsdag.