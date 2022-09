– Det er sterke grunner til å vurdere å stenge grensen for russere. Særlig på grunn av beslutninga Finland har gjort. Vi må ikke være naive, sier leder for justiskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp).

Frp ber justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) komme til Stortinget så raskt som mulig for å orientere om situasjonen. Men nok en gang er regjeringen bakpå. Det er viktig at de viser lederskap nå.

Leder for justiskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp) mener at det er sterke grunner til å stenge grensen til Russland. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Jeg mener absolutt at regjeringen bør følge etter våre naboer, og se hvordan de håndterer dette. I det øyeblikket nabolandene stenger grensene så vil tilstrømmingen øke, sier andre nestleder for justiskomiteen Sveinung Stensland (H).

Etterlyser en plan

Høyre mener at kontrollen for landets yttergrense er regjeringens ansvar fra time til time. Her må regjeringen se på innstramminger.

– Mange av russerne som kommer flykter fra Putins mobilisering i Ukraina, hvorfor bør ikke Norge ta de imot?

– Det er absolutt et dilemma i denne saken at de flykter fra forferdelige krigshendelser og frykter for å måtte delta i den krigen. Samtidig så vet vi også at i slike scenarioer så er det mange som reiser som har andre hensikter enn å rømme fra Putins regime, sier Stensland.

Andre nestleder for justiskomiteen Sveinung Stensland (H) etterlyser en plan fra regjeringen. Foto: Olav Døvik / NRK

– Derfor må vi ikke være naive, vi må ha kontroll på yttergrensen og jeg frykter at vi ikke er forberedt hvis vi får samme tilstrømming som på finske grensen.

Han påpeker at når andre naboland strammer inn, så burde Norge også vite hvordan de skal håndtere det.

Stensland etterlyser også en plan fra regjeringen på hvordan de skal møte det.

– Jeg mener det ikke blir håndtert nå, det er en «vent og se»-holdning, og det holder ikke. Jeg stilte et spørsmål for flere dager siden og har ikke fått noe svar. Regjeringen har enda ikke uttalt seg, forteller Stensland.

NRK har forsøkt å få justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i tale i Politisk kvarter og har bedt om en kommentar siden torsdag morgen, uten hell.

Finland stenger grensene

Den finske regjeringen bekreftet under en pressekonferanse på torsdag at de vil stenge grensene for russiske turister. På fredag vil de nye innreisereglene tre i kraft.

Dette betyr at russiske statsborgere med innreisevisum ikke lenger får passere grensen til Finland.

Ifølge Finlands utenriksminister Pekka Haavisto vil det gjøres unntak for familiebesøk, jobb og studier.

Russere står i kø ved grensekontrollen Vaalimaa mellom Finland og Russland i Virolahti, Øst-Finland, onsdag 28. september. Foto: Sasu M'kinen / AP

Titusenvis av russiske borgere har passert grensen til Finland den siste tiden. Regjeringen venter at tallene nå vil synke betydelig.

Finland varslet allerede tidligere denne uken strengere i visumregler for russiske borgere. Forrige uke, mellom 19. og 25. september, ankom over 40.000 russiske statsborgere landet, viser tall fra EUs grensekontrollbyrå Frontex.

Trafikken over grensen fortsetter

Klokken 08:00 torsdag morgen ble grensen mellom Norge og Russland på Storskog åpnet. Torsdag har det kommet seks-sju russiske biler over grensen og sju-åtte stykker på sykkel.

Det er imidlertid ikke samme storinnrykket av unge russiske menn som det har vært de siste dagene. Det merkes også på finsk side melder allmennkringkasteren Yle. Totalt kom det i underkant av 4300 russere til Finland onsdag. Tirsdag var det 2200 flere russiske ankomster.

I russiske uavhengige medier har det gått rykter om at grensene vil bli stengt for menn i mobiliseringsalder.

– Det må vi ta en vurdering på hvis det faktisk blir stengt. Nå kom det nettopp tre biler fra Russland nå, så det er tydeligvis ikke stengt ennå, fortalte grensekommissær Jens-Arne Høilund til NTB i 8.30-tiden.

Grensekommissær Jens-Arne Høilund ved den norsk-russiske grensen på Storskog. Foto: Lise Åserud / NTB

Trafikken over Storskog stoppet onsdag ettermiddag. Finnmark politidistrikt opplyser at det brått har blitt stille på grensen.

– Trafikken over Storskog inn i Norge stoppet opp klokken 13.15 onsdag, skriver Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt.

Det var da usikkert om Russland hadde innført begrensninger på utreise eller om det skyldtes normale svingninger.

Det er fortsatt lite trafikk over grensestasjonen på Storskog i Sør-Varanger, men de siste dagene har den økt, ifølge Finnmark politidistrikt. Foto: Stian Strøm / NRK

Onsdag kom 295 personer over grensen fra Russland, 108 reiste ut av Norge. Tirsdag kom totalt 458 personer inn over grensen til Norge, mens 140 reiste ut.

Norge og flere andre land har merket pågang av russere som flykter etter at myndighetene varslet en delvis mobilisering til krigen i Ukraina.