De siste dagene har vært preget av stress, uro og svært lite søvn for den russiske moren Victoria Muchnik. Hennes 20 år gamle sønn kom seg ut av Russland tirsdag.

Etter at Russlands president Vladimir Putin varslet om delvis militær mobilisering, har flere russere valgt å forlate hjemlandet.

Blant dem er mange menn som frykter for å bli sendt til krigen i Ukraina.

– Mobiliseringen foregår nå. De nærmest ruller inn folk. Man hører mange forskjellige historier. Blant annet at de henter folk som er for gamle. Alt er veldig uforutsigbart.

– Det er veldig skummelt å være mann i Russland nå, mener Victoria.

Trafikken inn til Norge har imidlertid ikke vært særlig høy, til tross for varselet om mobilisering. Langt flere russere har krysset grensa over til Finland.

Flyktet til Armenia

Victoria og mannen hennes er begge journalister, og forlot hjemlandet da Russland gikk til krig mot Ukraina i vinter.

Mens Putin kalte handlingen for en spesialoperasjon, kalte journalistparet krigen for en krig. En handling som gjorde at nettsiden deres ble blokkert, og som man i dag kan få 15 år i fengsel for.

Turen gikk til Jerevan i Armenia. Sønnen Lev ble med først, siden de fryktet at han skulle bli vervet.

Men etter en periode flyttet han tilbake til Russland for å studere.

Siden varselet om mobilisering kom forrige uke, har de jobbet intenst for å få sønnen ut av Russland.

– Selv om studenter er unntatt fra listene over dem som mobiliseres, så kan det hende grensene stenger i løpet av de neste dagene. Da kan det bli umulig å forlate Russland for menn i krigsalder. Så vi måtte prøve nå, forteller moren.

– Alle vennene og slektningene våre prøver å sende menn ut av landet. De siste 3–4 dagene har man kun vært opptatt av dette.

Ifølge nettavisen Meduza kommer russiske myndigheter til å stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder fra 28. september. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra noe hold.

– Jeg er redd for det som skjer

Men å komme seg ut av Russland akkurat nå er lettere sagt enn gjort.

De prøvde først å finne flybilletter ut av landet. Mye var utsolgt.

– Da informasjonen om at grensene kunne stenge kom, ble det helt umulig å kjøpe billett. En billett til Istanbul fra Moskva kostet 10.000 dollar, sier hun.

Løsningen ble sønnens Schengen-visum. Innehavere av dette kan per dags dato komme seg inn i Europa fra Russland via Finland eller Norge.

– Heldigvis er det nokså rimelig å fly fra Moskva til Murmansk. Men de prisene vokser også, forteller Victoria.

Fra Murmansk til grensestasjonen på Storskog tar det rundt tre timer å kjøre. Men flere NRK har snakket med forteller at det er vanskelig å finne transport. Det er få sjåfører og prisene er veldig høye.

– Jeg mener dette var siste sjanse. Jeg er redd for det som skjer, sier sønnen Lev.

Victoria fant først en som kunne kjøre til Kirkenes for 1000 euro. Så snakket hun med flere venner som har flyttet ut av Russland og som i dag bor i Norge.

– Det var et hotell i Zapoljarnyj som vi booket et rom på mandag kveld og ble hentet der, sier Lev.

Takknemlig for at Norge ikke har stengt grensa

Det første sjekkpunktet er på vei fra Murmansk til byen de overnattet i, Zapoljarnyj.

– Det var helt forferdelig. Vi var der i nesten to timer og det russiske Forsvaret presset oss til å si at vi flyktet. Det gjorde vi ikke. En av oss hadde invitasjon til Bergen filmfestival og en annen skulle reise til moren som bor i Amsterdam, forteller han.

Første etappe tok lang tid for Lev og de andre mennene som flyktet.

– Jeg tror vi startet i Murmansk klokken 18 og var fremme i Zapoljarnyj klokken 21.30.

– Nå gikk det ganske greit over grensa. Det som tok tid var køen.

Sønnen kom over Storskog tirsdag sammen med flere andre russiske menn.

– Vi er veldig takknemlige. Jeg vil takke Norge for at det ikke er et av landene i rekken som stenger grensene sine for russere. Vi flykter ikke fra Russland fordi livet er fint, sier Victoria.

Faren og moren til Lev venter på ham i Armenia, nå som han har kommet seg ut av Russland. Foto: Privat

Vet ikke hva fremtiden bringer

Om noen dager er sønnen på plass i Armenia sammen med foreldrene sine. Både moren og sønnen er lettet over at han kom seg ut av Russland.

Samtidig vet de ikke hvordan fremtiden blir.

– Fremtiden er vanskelig å si noe om. Vi klarer kun å se en til to uker frem i tid. Putin har tatt fra oss fremtiden. Vi har ingen svar. Sønnen vår dropper ut av studiene, vi vet ikke hva han skal gjøre, sier Victoria.