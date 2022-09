Ap-topp: – Vi hjelper Putin ved å stenge grensa for russere

– Det er viktig at vi viser vår motstand mot Russlands krig i Ukraina, men jeg mener at vi ikke demonstrerer det med en strammere visumpolitikk, sier Guro Brandshaug.

Hun er daglig leder i selskapet Orinor og ordførerkandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti.

Russland trappet opp mobiliseringen av soldater til krigen i Ukraina forrige onsdag. Dagen etter sa Norge opp visumavtalen. Det betyr at det blir vanskeligere å få visum.

I dag meldte Finland at det ikke lenger vil være mulig å komme fra Russland på ordinært turistvisum.

Flere kilder, blant dem nettavisen Meduza, melder om at de nye soldatene blir sendt til fronten helt uten trening. Mange har fått utdelt ubrukelige våpen og blitt tvunget til å kjøpe utstyr for egne penger.

Flykter fra mobiliseringen

På grensen ved Storskog har trafikken gått litt ned torsdag, etter en markert økning rundt helgen, opplyser politiet i Finnmark.

Mandag kom det over 400. Flere titalls menn bekreftet da overfor NRK at de flykter fra mobiliseringen. Torsdag kom det 162 personer over grensa på Storskog.

– Enda er det et ganske begrenset antall, men vi opplever at hotellene fylles og at flyene fylles. Det er en svært utfordrende situasjon for dem som kommer over hit, sier Guro Brandshaug.

Hun håper norske myndigheter følger nøye med.

– Vi har situasjonen med flyktningkrisen i 2015 friskt i minne, og jeg håper vi skal slippe å gjenta den historien, sier Brandshaug. Hun mener Sør-Varanger kommune og befolkningen ble stående ganske alene om å håndtere situasjonen.

Asylsøkere på vei inn i Norge i desember 2015. Flyktningstrømmen den vinteren ble an stor utfordring for lokalsamfunnet i Sør-Varanger. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trenger beskyttelse

Men løsningen er ikke å nekte russerne adgang til Norge, sier Brandshaug. Hun mener mange har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge.

– Det er gjerne opposisjonelle som frykter for sitt liv som ønsker å komme hit til landet. Hvis vi stenger dem ute nå, er jeg redd det forsterker Putins propagandahistorie om et Vesten som vil den russiske befolkningen vondt.

– Samtidig sender det ut et signal om at vi fordømmer hele det russiske folk; at vi ikke lenger klarer å skille mellom det russiske regimet og deres støttespillere, og den delen av den russiske befolkningen som faktisk ønsker å vise motstand mot krigshandlingene.

Brandshaug mener det er flere enn militærnektere som kan trenge hjelp, og viser til at det nettopp er arrangert pride i Kirkenes.

– Der var det knapt at vi fikk over de russiske pridedeltakerne. Det er utvilsomt en gruppe som er truet i sitt hjemland. Samtidig har det også vært snakket over lengre tid om kunstnere og journalister som fra Russland som absolutt trenger beskyttelse.

Ordfører Lena Norum Bergeng, her fotografert under en demonstrasjon mot krigen i august. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ikke økt beredskap

Ordfører Lena Norum Bergeng i Sør-Varanger er ikke bekymret for at tilstrømmingen av russiske menn skal utgjøre et problem for kommunen.

– Jeg har ikke oppfattet at noen ønsker å bli over lengre tid. Slik jeg opplever situasjonen, er de på tur videre lenger sør i Europa. Politiet sier jo også at de aller fleste sier de er på reise sørover.

Bergeng viser til at folk med gyldig visum må dokumentere at de har til livsopphold og kan klare seg selv når de kommer inn i landet.

– Per nå går det rolig for seg, og det er ikke noen som tilsier at vi skal øke beredskapen, sier Bergeng.

Hun forutsetter samtidig at utlendingsmyndighetene følger med og er klare ti å ta ansvar for eventuelle asylsøknader som måte komme.