Hurtigruten-direktør måtte gå – får ny toppjobb hos konkurrenten

Hurtigruten har hatt et svært vanskelig år, og har vært hardt rammet av manglende inntekter som følge av koronapandemien. Flere av skipene har vært i opplag og store deler av de ansatte har vært permitterte.

På toppen av dette kom også smitteskandalen på MS Roald Amundsen i juli i fjor.

Totalt 71 personer ble smittet av covid-19 på de to seilasene mellom 17. juli og 31. juli. 42 av dem var i besetningen.

Smitteskandalen i juli 2020 endte blant annet med at konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, ble bedt om midlertidig å fratre sin stilling.

Nå går han over til konkurrenten.

Havila Kystruten skal begynne å gå langs kysten i løpet av sommeren. Illustrasjon: Havila Kystruten

Pålagt karantene

Han var på privat reise med familien på MS «Roald Amundsen» da skipet la til kai i Tromsø med koronasmitte om bord.

9. oktober 2020 ble det klart at han sluttet permanent som direktør i selskapet. Presseavdelingen i Hurtigruten opplyste da om at han søkte «en videre karriere utenfor selskapet».

Han hadde fått jobb som assisterende daglig leder i Boreal Sjø Drift AS, men nå går han altså til Havila Kystruten. Her er han ansatt som administrerende direktør.

Men det er først over sommeren han starter der, fordi han er pålagt karantene.

– Vi er glad for å ha fått plass en ny leder med de kvalifikasjonene og kompetansen som trengs for å ta selskapet videre, uttaler Per Sævik, styreleder i selskapet i en pressemelding.

– Drømmejobben

Havila trekker fram den brede og relevante erfaringen hans fra maritim virksomhet både på sjø og land som motivasjon til ansettelsen.

Martini selv ser fram til å begynne, ifølge pressemeldingen.

– Det å få arbeide med et nytt og spennende selskap som Havila Kystruten og få videreutvikle den tradisjonsrike kystreisen ser jeg på som drømmejobben, sier Martini.

Selskapet har avtale med Samferdselsdepartementet om fire av de elleve seilingene på kystreisen mellom Bergen og Kirkenes. Havila bygger fire nye og miljøvennlige passasjerskip som skal trafikkere strekningen. De to første er klar i i løpet av sommeren og de to neste i andre kvartal 2022.

Martini bor i Asker og skal ukependle til Fosnavåg.