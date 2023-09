Svea var en anleggsby innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. Nå er flyplassen, kraftanlegget, dypvannskaia og nærmere 60 bygg revet.

Oppryddinga etter gruvedrifta til Store Norske Spitsbergen Kulkompani i Svea er Norges største tiltak for å restaurere naturen.

– Dette er et utrolig fascinerende prosjekt. Her har vi tilbakeført hele området til sin opprinnelige tilstand. Det minner oss om at vi ikke kan skape mer natur, men vi kan gjenskape det som var, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap).

Torsdag denne uka var han i Svea for å gjøre nedleggelsen offisiell.

Ryddearbeid til 1,6 mrd.

I 2017 ble det bestemt at gruvesamfunnet her skulle jevnes med jorda. Ministeren sier det blir gjort fordi regjeringa er opptatt av å ivareta Svalbards unike, villmarkspregede natur.

Gruvedrift i Svea Ekspander/minimer faktaboks I 1917 ble anlegget grunnlagt av det svenske selskapet Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält. Store Norske kjøpte i 1934 Sveagruva for 1 millioner kroner. På det meste var det 400 ansatte i Svea, som ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. Det siste kullet kom ut av Svea Nord 8. april 2016. Da var det totalt hentet ut ca. 32 millioner tonn. Det var i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 at Stortinget besluttet å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell. Kilde: Store Norske

Nå er det meste av bygninger og verktøy borte. Men det er fortsatt spor etter kulldrift og arbeidsfolk i Svea på Svalbard. Men det er betydelig færre enn for få år siden.

– Det var et senter for norsk kulldrift og et ganske livlig samfunn. Det var et samfunn som var våkent nesten døgnet rundt, også julaften og påskeaften. Aldri stopp, prosjektleder Gudmund Løvli.

Ryddearbeidet er anslått til å ha en kostnad på 1,6 milliarder kroner. Klima- og miljøministeren sier prosjektet har blitt billigere enn planlagt.

Eide var imponert over å se resultatet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sto for den offisielle nedleggelsen av Svea denne uka. Foto: Jannicke Mikkelsen

– Arbeidet er gjort på en sånn måte at man inviterer naturen til å gjøre resten. Vi har gjort vårt til å fjerne de fleste sporene av menneskelig aktivitet, sier han.

Har ryddet egen arbeidsplass

Flere av dem som har vært med på ryddearbeidet jobber i Store Norske Spitsbergen Kulkompani. For noen har det vært en følelsesladd prosess.

Prosjektleder Gudmund Løvli i Svea. Foto: Jannicke Mikkelsen

– Jeg tror det er mange som synes det har vært vondt. De rydder jo vekk sin egen, tidligere arbeidsplass. Samtidig er det mange som har vært med, som jeg har fått inntrykk av har syntes det var et spennende oppdrag, sier Løvli.

Flere bygninger fredet

Noen av minnene fra gruvesamfunnet stående igjen.

– Vi beholder det vi ønsker for å ha et minne om den store virksomheten som var her, sier Barth Eide.

Det er bare de eldste byggene som ikke er jevnet med jorda.

Kun tre bygg blir stående. Foto: Jannicke Mikkelsen

Tre vernede bygninger fra før andre verdenskrig blir stående igjen.

– Her i Svea er bygninger som er bygget før 1945 automatisk fredet. I tillegg er det enkelte spor på og under bakken som er arkeologiske spor. Nå har naturen fått tatt området tilbake, men vi synes det er flott at det står igjen noen spor etter den spennende historia her, sier riksantikvar Hanna Geiran.