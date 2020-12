Opprop mot samehets i Tromsø tar av på sosiale medier

Hets av samer i Tromsø har fått fornyet oppmerksomhet etter at Ann-Marie Dorph ble trakassert av en eldre dame fordi hun snakket samisk på bussen i Tromsø.

Dorph mener at samehets er så vanlig, spesielt i Tromsø, at man blir vant til det til slutt.

– Jeg ble bare veldig irritert. Det var ikke noe jeg forventa at skulle skje, men jeg ble heller ikke overrasket. Det er bare noe som skjer med samer i Tromsø, sier hun.

Kampanjen tar av

#doarváidál eller #noknu som er den norske versjonen, er navnet på kampanjen som har blitt delt av stadig flere i sosiale medier. For å støtte kampanjen mot samehets kan man bytte profilbilde slik at man får en ramme med slagordet.

– Jeg måtte scrolle ganske langt ned på Facebook for å finne noen som ikke hadde byttet til det profilbildet, sier Dorph.

Hun hadde ikke forventet at så mange skulle engasjere seg.

– Moren min la ut et innlegg på sosiale medier om hets som jeg opplevde for to år siden. Det fikk ikke i nærheten av like mye oppmerksomhet som nå, sier hun.

Hvorfor tror du det har endret seg?

– Jeg tror vi bare har fått nok, sier Dorph.

Saken om samehets i Tromsø har satt fyr på kommentarfeltet på NRK Troms sin Facebook-side. En kvinne forteller om hvordan hun og hennes venninner har blitt befølt når de har pynta seg i kofter om kvelden, om grov hets og sjikane og andre former for seksuell trakassering.

Om latterliggjøring, uthenging, vitsing og «tullejoiking».

Det fortelles om samiske barn som har fått juling av andre barn som skulle bevise at samiske barn ikke tålte noen ting.

Opprop

Onsdag formiddag stilte representanter fra de fleste politiske partiene i Tromsø på rådhuset til et felles opprop mot samehets.

Der stilte også det samiske miljøet, og Tromsø idrettslag (TIL) opp.

Dette syns Dorph at er positivt samtidig som hun tviler at det vil nå den riktige aldersgruppen.

– Jeg syns dette er kjempebra, dette har skapt en bevegelse i byen der vi tar tak i problemet. Men jeg syns at det er viktig at dette når ut til videregående skoler, siden de jo er den kommende generasjonen. Jeg er ikke helt om det blir å gjøre det, sier hun.

Flest samer i Tromsø

Tromsø har utpekt seg selv som en internasjonal by og kommune, og er også den byen i Norge med flest samer.

I 2011 søkte Tromsø kommune om å bli en del av det samiske språkområdet. Søknaden ble trukket av det nye byrådet etter valget samme høst.

Dette er kommunene i samisk språkforvaltnings-område Ekspandér faktaboks Samisk språkforvaltningsområde består av 12 kommuner, der samisk er likestilt med majoritetsspråket: Karasjok (Finnmark)

Kautokeino (Finnmark)

Nesseby (Finnmark)

Porsanger (Finnmark)

Tana (Finnmark)

Kåfjord (Troms)

Lavangen kommune (Troms)

Hattfjelldal (Nordland)

Hamarøy (Nordland)

Snåsa (Trøndelag)

Røyrvik (Trøndelag)

Røros (Trøndelag) Kilde: Store norske leksikon

– Vær stolte

Tom Høgli i TIL, tidligere fotballproff, som også spilte for samelandslaget i 2006 i VM i fotball for etniske minoriteter, sier trakasseringen av Dorph på budden er en viktig påminnelse om at holdningsskapende arbeid må holdes varmt året rundt.

STOLTHET ER VIKTIG: Tom Høgli mener at det er viktig å vite stolthet overfor det samiske. Foto: Nyhetsspiller

– Det er forferdelig at ikke alle skal føle seg trygge og som en del av et varmt Tromsø. Vi må få slutt på mobbing, rasisme og trakassering, sier han

Han sier det er en selvfølge for TIL å engasjere seg i denne saken.

– TIL er et stort idrettslag med mange spillere og et stort engasjement. Vi kommer alltid til å ha spillere med samisk bakgrunn. Det skal de være stolte over og det skal vi være stolte over. Det er viktig at vi bidrar på andre arenaer utafor Alfheim stadion, sier han.

Sterk allianse

Leder av Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto er svært fornøyd med den brede alliansen mot samehets.

ALLIERT: Kommunen, idrettslag og samiske organisasjoner står alliert om opprop mot samehets i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi oppfordrer byen til å stille seg bak oppropet. Det kan de gjøre ved å støtte kampanjen på Facebook og velge et profilbilde der det står at nok er nok. Da viser man at man slår ring rundt de som har opplevd samehets i byen. Spesielt er det viktig for unge samer som opplever denne type hets altfor ofte.

Han er enig med dem som påstår at det er en ukultur i Tromsø der samer blir hetset og trakassert.

– Jeg tenker at så lenge det er et pågående problem som aldri forsvinner, da har vi et kulturproblem i bunnen, som vi må ta på alvor.

Fornyer samarbeid

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune sier det er viktig å slå ned på alle hendelser med samehets. Det er med på å skape de rette holdningene.

– Vi kommer nok til å oppleve slike ting på nytt. Jeg tror ikke det blir slutt. Enkelte utskudd vil komme med uttalelser eller i konflikter med det samiske miljøet. Da må vi slå ned på det og ta det på alvor hver gang det skjer, sier han.

Tromsø kommune skal nå fornye sin samarbeidsavtale med Sametinget. Da vil arbeidet mot samehets være et naturlig tema.

– Holdningsskapende arbeid er en vedvarende prosess. Jeg håper dette når ut til folk og at man tar det på alvor og viser at man bryr seg.

Tror det er store mørketall

Ingrid Sundberg er leder for den samiske studentforeningen i Tromsø.

FRYKTER MØRKETALL: Leder for den samiske studentforeningen i Tromsø er redd for at mange samer opplever hets uten å si ifra. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Vi jobber hardt for å lage trygge arenaer der unge samer kan møtes og være stolte over sin samiske bakgrunn og ikke oppleve hets eller skjemmes over å gå i kofte eller snakke samisk. Det har vi mye av, men det hjelper ikke når hendelser som dette skjer. Vi må slå hardt ned på slike ting og vise at det ikke er ok og at vi ikke godtar det.

Sundberg beskriver det unge samiske miljøet som sterkt og godt. Men hun tror det er flere som opplever hets uten å si ifra.

– Det er fint å være same i Tromsø, og det er det mange som mener, men hendelser som dette påvirker mye. Mange melder ikke ifra, det har jeg hørt flere eksempler på i det siste. Flere har opplevd ting de ikke har fortalt om før nå, sier hun.

Den samiske studentforeningen oppfordrer nå andre studentforeninger til å ta del i oppropet og vise sin motstand mot samehets.