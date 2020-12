Sist lørdag var en 20 år gammel kvinne på vei hjem med bussen i Tromsø. Da hun utvekslet noen ord på samisk med to bekjente skal hun ha fått tilsnakk fra en eldre passasjer:

«Samer hører ikke til noen steder, og i hvert fall ikke på bussen, der alle kan høre språket»

– Regjeringen står fullstendig bak det samiske folk sin rett til å bruke sitt språk, og bevare og utvikle sin identitet og kultur, slo kulturminister Abid Raja fast etter han fikk vite om episoden.

Men leder i Norske Samers Riksforbund, Runar Balto, mener at denne hendelsen på ingen måte er unik. Han kaller samehets et kulturproblem i Tromsø.

– Jeg syns det er synd å si det, men det har blitt noe vanlig. Det er mange unge, og særlig unge jenter som opplever dette. Det er veldig alvorlig, sier Balto.

Runar Myrnes Balto leder for Norske Samers Riksforbund, mener Tromsø har et kulturproblem med samehets. Foto: Pressebilde / NSR

Ble kalt «lappjævel» på byen i Tromsø

Artist i musikkgruppa ISÁK og stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen har selv opplevd samehets i Tromsø og er glad for at historiene nå kommer frem.

– Da jeg og mine venner var sammen i Tromsø i februar og snakket samisk på bussen kom en mann bort til oss og lurte på hvor vi hadde gjort av reinsdyrene våre. Vi gikk videre til et utested og ble kalt «lappjævel» av en tilfeldig person på vår egen alder, forteller Isaksen.

– Jeg opplever definitivt mest samehets i områder der det også er mye samer. Sånn er det dessverre, og det må vi gjøre noe med.

I 2012 prøve flere å ta et oppgjør med samehetsen i Tromsø. Uenighet om byen skulle bli med i samisk språkområde førte til steile fronter.

Krever tiltak fra kommunen

I likhet med Balto mener Isaksen at Tromsø har et kulturproblem med samehets, og peker på historiske gnisninger mellom folk som en mulig årsak.

– Jeg håper Tromsø-politikerne kan vedkjenne seg at Tromsø er den byen i Norge der det bor flest samer – og være stolt av det, sier Isaksen.

Ella Marie Hætta Isaksen foreslår at kommunen setter i gang forebyggende tiltak mot hets og informasjonskampanjer om hva det betyr å være en samisk kommune.

Selv føler hun seg herda etter å ha opplevd det hun selv kaller latterlig mye hets.

– Det er ekstra vondt når man får det «face-to-face» fra en person som står rakrygga og oppriktig ser ned på deg, sier Isaksen og legger til:

– Men det gjør vondest når samer kvier seg for å ta på kofta eller å snakke samisk. Det har jeg aldri gjort eller vurdert. Uansett hvor mye hets jeg må tåle er samisk språk og kulturrikdom det viktigste i livet mitt.

– Føles som en støvel i trynet

Vokalist i bandet Ondt Blod og rådgiver i NSR, Aslak Heika Hætta Bjørn, sier han også har opplevd hets i Tromsø.

– Hver gang jeg har hatt på meg kofte på kveldstid i Tromsø, har det skjedd noe ubehagelig og rasistisk. Uten unntak, sier Bjørn.

Og forteller om én sllik hendelse: han og en vennegjeng gikk med kofte i Tromsø sentrum på kveldstid og en guttegjeng begynte en guttegjeng å joike samiid ædnan etter dem.

– Jeg tror mange i Tromsø tenker at det bare er en spøk, men det føles som en støvel i trynet.

STOLTHET: Aslak Heika Hætta Bjørn i Ondt Blod stiller i kofte når bandet spiller live. Han har flere ganger opplevd å bli hetsa når han har den på seg. Foto: Tom Lund

Han påpeker at det er enklere å tøffe seg og rope tilbake når man er sammen med andre, men når man er alene blir situasjonen en ganske annen.

– Når man går alene er det ikke bare ubehagelig, det er rett og slett truende. Du føler deg ikke trygg, du føler deg liten, sier Bjørn.

Og referer til da Jon-Richard Sommernes i fjor ble slått ned i Tromsø sentrum fordi han hadde på seg kofte.

Det er mye politikere kan gjøre, sier Bjørn, men han tror hver enkelt til syvende og sist må ta ansvar.

– Vi som enkeltindivider og kompiser har en jobb å gjøre for å være tydelige på at diskriminering ikke er akseptert, selv om det kan være ubehagelig.

Både Bjørn og Isaksen bor i dag i Oslo.

Ordfører Wilhelmsen: – Uakseptabelt

Under tirsdagens formannskapsmøte i Tromsø spurte Morten Skandfer (V) spørsmål til ordfører Gunnar Wilhelmsen om hva han ville gjøre med diskrimineringen av samer i byen.

– Dette tar vi på alvor. Det er en uakseptabel oppførsel og vi skal ikke ha det sånn i Tromsø, svarte Wilhelmsen.

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø, mener det er uakseptabelt med samehets. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Videre sa Wilhelmsen at han har diskutert hva kommunen kan gjøre for det samiske miljøet med Runar Balto (NSR). I tillegg jobber kommunen med flere konkrete tiltak.

– Nå er tiden moden for at det Nord-Norske storsamfunnet står opp mot dette. Vi kan ikke ha det slik at samiske barn og unge opplever slik oppførsel, sier NSR-leder Runar Balto