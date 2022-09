Grunnrenteskatten: – Setter tusenvis av arbeidsplasser i fare

I tillegg til grunnrenteskatten øker de skattesatsen for vannkraft og innfører en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft på grunn av de svært høye strømprisene.

På denne måten vil regjeringen øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig.

Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Dette setter tusenvis av arbeidsplasser langs kysten i fare og skaper stor usikkerhet i næringa.

Det sier daglig leder hos Wenberg Fiskeoppdrett Ørjan Wenberg til NRK.

Veksten kan stoppe opp

Wenberg sier han regnet med at denne beskjeden kom.

Det til tross for at det har vært motstand fra næringa, blant annet ved at unge ledere i bransjen møtte Vedum tirsdag for å forklare hvordan dette kan ramme dem.

– Den utviklingen vi har ønsket med tanke på vekst og miljø blir nå stoppet opp. Nyinvesteringer blir satt på hold, erkjenner Wenberg.

Han tror arbeidsplassene som eventuelt forsvinner ut av Norge vil poppe opp en annen plass.

– Det er skapt en illusjon om at det er hentet ut masse verdier fra næringa, men det som er sant er at de pengene er reinvestert langs kysten.

Han legger til:

– Dette er en merkelig situasjon.

– Trist

Et av selskapene som møtte Vedum tirsdag var Brødrene Karlsen.

Administrerende direktør, Rita Karlsen, sier til NRK at dette er en trist nyhet.

– Det kan du trygt kalle det. Dette er en tapping av bedriftene i distriktene med alle disse nye beskatningene de pålegger, sier hun.

Hun tror det hadde vært lite lyst langs gatene i distriktene hvis det ikke var for havbruksnæringa.

Kan ødelegge for distriktene: Rita Karlsen sier beskatningene havbruksnæringa utsettes for kan bremse arbeidet i distriktene. Foto: Pål Hansen/NRK

– I stedet for å bruke verdiene til å skape bolyst, vekst, trivsel og arbeidsplasser så skal det inn til staten.

– Det synes jeg er trist.

Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk gir NRK to korte kommentarer.

– Vi betaler skatten vår med glede.

Men:

– Det er ikke lovpålagt at vi skal drive med oppdrett.