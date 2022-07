Oliver Žuvela jobber som yrkesfisker i Mehamn i Finnmark, og hadde lånt fritidsbåten til naboen for å fiske litt torsk til ham onsdag ettermiddag forrige uke.

Plutselig, da Žuvela var en nautisk mil øst for Kinnarodden, slo vinden om. Kroaten forsøkte å kjøre tilbake til Mehamn, men det lot seg ikke gjøre.

Han la deretter om kursen for å komme seg mot land.

– Da jeg kom dit prøvde jeg å hoppe på en stein så jeg kunne feste båten fast til været ga seg. Det var fjære, så jeg sklei og falt i sjøen. Jeg prøvde å holde igjen båten, men vinden var for sterk og bølgene så store, så jeg måtte la båten gå, sier Žuvela.

Alt Žuvela hadde med seg av utstyr og klær var om bord på båten som sakte, men sikkert forsvant lengre og lengre fra ham.

Dermed var Žuvelas kamp for å overleve i gang.

Fritidsbåten Oliver Žuvela brukte har fått et stort hull etter forliset. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Du skal ikke dø under denne steinen

Etter fallet i sjøen var Oliver Žuvela kald og gjennomvåt, så de første timene gikk på å forsøke å holde seg varm for å unngå hypotermi.

Under en stein jobbet han for å holde varmen i åtte-ni timer før været og sikten ble bedre, forteller han.

– Jeg fant noen skjell som jeg spiste innholdet av for å få i meg mat. Jeg er fra Kroatia, så jeg er godt vant med fersk sjømat.

Deretter forsøkte fiskeren å henge opp en grønn beholder på fem liter så redningsmannskapet skulle se ham, men til ingen nytte.

– Jeg klatret på en fjelltopp og så meg rundt. Jeg så hvor det gikk an å gå videre, men det hadde regnet i to dager og var glatt, så det var veldig farlig. Men jeg sa til meg selv: Oliver, du skal ikke dø her under denne steinen. Du må gjøre noe, sier Žuvela.

Oliver Žuvela tror han kom i land ved Magkeilspira, 17 kilometer fra Mehamn.

Myggen holdt Žuvela gående

Fredag morgen begynte marsjen mot Mehamn. Kroaten hadde en anelse hvilken retning Mehamn og sivilisasjonen lå i, men mellom dem var det glatte fjell og berg.

– Det var mange steder hvor jeg måtte gå helt rundt eller ned til sjøen for å komme meg forbi fjellet. Jeg risikerte livet mitt hele veien tilbake, sier han.

Det var ikke bare underlaget som var utfordrende.

– Jeg hadde lyst til å legge meg ned mange ganger ettersom jeg hadde lite energi, men det var så mye mygg rundt meg da jeg satt i ro. Prøvde jeg å slappe av i fem minutter, ville de drept meg, tror jeg. Så myggen hjalp meg til å holde meg gående, sier Žuvela.

Oliver Žuvela har vært på sjøen hele livet, akkurat som faren og bestefaren sin. Foto: Oliver Žuvela

Meldt savnet etter tre dager

Lørdag ettermiddag sendte politiet og Mehamn HRS i gang leteaksjonen etter en mann i 30-årene som var savnet. Denne mannen var Oliver Žuvela.

Én av dem som hjalp til i søket, var yrkesfisker Leif Erik Johansen.

Han forteller at de først var fire fiskebåter som dro ut for å lete før det etter hvert kom et par til.

– Da vi kom ut, fikk vi beskjed av Kystvakten om hvor vi skulle lete. Da kjørte vi til våre posisjoner og utførte et strandsøk. Men han var på fjellet, så det var vanskelig å se ham fra havet, sier Johansen.

Leif Erik Johansen hjalp til i søket etter Oliver Žuvela. Ettersom kroaten var på fjellet, var han vanskelig å se fra sjøen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Er du Oliver? Herregud!

Da meldingen om at han var savnet kom ut, begynte kroaten å nærme seg slutten på den 17 kilometer lange returen til Mehamn.

– Da ble jeg veldig glad. Energinivået mitt var veldig lavt, men jeg ga ikke opp, sier han.

Rundt klokken 22.30 lørdags kveld kom fiskeren frem til politistasjonen, til stor overraskelse for letemannskapet.

– Da jeg kom dit, stod de utenfor og jeg sa: Hei, jeg er Oliver. Jeg har vært i et båthavari, kan dere hjelpe meg? Da sa de: Er du Oliver? Herregud, kom med oss! Så ringte de etter ambulansen for å undersøke meg, selv om jeg følte meg helt fin, sier Žuvela.

Fiskeren Oliver Žuvela er godt vant med både sjø og uvær, men siden han brukte en fritidsbåt denne dagen ble det vanskelig for ham å manøvrere. Foto: PRIVAT

Dermed kunne letemannskapet avslutte søket og fortelle at Oliver Žuvela var funnet – til stor glede for kollega Leif Erik Johansen.

– Hvor kom han fra? Er han funnet i fjæra? Er han i godt behold? Når vi fikk høre at han kom gående, så var det bare «wow!» Det er et hardt terreng. Å komme seg fra fjæra og opp på fjellet er ikke bare-bare, sier Johansen.

Flere trodde han var død

Ifølge Sjøfartsdirektoratet omkom 15 personer i 14 ulykker ved bruk av fritidsbåt i første halvår av 2022.

– Vi ser at de fleste som omkommer i forbindelse med bruk av fritidsfartøy omkommer ved fall over bord, kantring, eller fall mellom båt og brygge når båten er fortøyd, sier Randi Linløkken, seniorrådgiver seksjon for fritidsfartøy.

Randi Linløkken i Sjøfartsdirektoratet sier at de har i samarbeid flere aktører utarbeidet en Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker. Foto: Torbein Kvil Gamst / Torbein Kvil Gamst

Hun sier at mange av ulykkene kunne hatt et annet utfall.

– Dersom personene hadde brukt flyteplagg, hatt en god leider som var mulig å nå fra vannet, og noe å varsle om at de var i nød med.

Antall omkomne i forbindelse med fritidsfartøy de siste 5 år. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Žuvela sier han aldri fikk panikk.

– Jeg tenkte ikke så mye. Jeg er dykker, så jeg kan å slå av hjernen min. Jeg konsentrerte meg om å komme meg hjem. Jeg sang til og med litt av og til, sier han.

Men kroaten vet godt at ting kunne gått mye verre.

– Jeg har fått masse støtte. Folk har ringt og sendt meldinger. Mange av de andre erfarne fiskerne har sagt at det realistisk sett er vanskelig å overleve et båtforlis. De fleste hadde trodd at jeg var død, sier han.

Fritidsbåten Oliver Žuvela forliste med ligger nå på land i Mehamn. Dessverre ble det ingen torsk på naboen, men Žuvela drar gjerne ut for å fiske igjen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Yrkeskollega Leif Erik Johansen har et godt råd til alle som skal dra ut på sjøen.

– Si ifra hvor du drar og ha på redningsvest, så er du ganske berget, sier han.