Frykter flere ulykker under vinterfisket: – Vi har en veldig alvorlig situasjon

Den viktigste sesongen for den norske fiskerinæringa pågår for fullt.

Men vinterfisket er også forbundet med lange og travle dager, høyt tempo og stor arbeidsbelastning på fiskerne.

Så langt i år har fem personer mistet livet i forbindelse med næringsvirksomhet til havs, ifølge Sjøfartsdirektoratet. 109 personer har blitt skadet.

Fisker Preben Angelsen fra Kabelvåg har opplevd farlige situasjoner på jobb flere ganger.

– Når man har vært i gamet en stund kommer man dessverre borti både positive og negative opplevelser. Det går mest på moderate klemskader og kuttskader. Men for noen år tilbake var vi veldig nært ei dødsulykke.

Han opplever at unge, nyutdanna fiskere har en helt annen tilnærming til sikkerhet enn tidligere.

– Folk er heldigvis blitt mye flinkere til å bruke verneutstyr. For eksempel hjelm og noe så lite som å bruke hansker i visse operasjoner.

Preben Angelsen forteller at unge fiskere har en helt annen tilnærming til sikkerhet enn hva man hadde før. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Frykter flere ulykker

Rådgiver ved seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet, Anders Amundstad-Balle sier antall rapporterte ulykker øker hvert år under lofot- og vinterfisket.

– På generelt grunnlag ser vi at antallet ulykker til sjøs har økt den senere tiden, og at trenden fra 2010 til 2021 er oppadgående.

– Hvorfor frykter direktoratet flere ulykker under vinterfisket?

– Vinterfisket er for mange fiskere den mest innbringende og travle perioden av året. Når aktiviteten øker slik den gjør i forbindelse med dette tradisjonsrike fisket, følger det ofte at ulykkene også øker.

Samtidig som flere tusen fiskere jakter på den eksklusive skreien, øker faren for alvorlige ulykker. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Ifølge statistikk fra Sjøfartsdirektoratet skjer hele 42 prosent av de rapporterte ulykkene i løpet av de fire første månedene i året.

– Av personskader er det typiske støt og klemskader, eller stikk og kuttskader som vi registrerer oftest. Men fallskader om bord er det også en del av.

Amundstad-Balle understreker at det stort sett går fint, men at skader av større alvorlighetsgrad også kan forekomme.

– Potensialet for mer alvorlige skader er alltid til stede når det er et stort og kraftig maskineri i sving, samtidig som det er trangt om plassen.

Blant de farligste arbeidsplassene

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ser alvorlig på situasjonen, og ønsker en nullvisjon for dødsfall i fiskeflåten.

Skjæran beskriver fiskerinæringen som en av de farligste arbeidsplassene.

Bjørnar Skjæran (Ap) mener alle i fiskerinæringen må bidra for at det skal være mulig å nå målet om nullvisjon. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det er ingenting som er så grunnleggende når vi snakker om arbeidsmiljø som å komme hjem fra arbeid i live.

– Vi har en veldig alvorlig situasjon. Det dør ti ganger så mange i fiskerinæringen, som det gjør i industrien, hvis du måler det opp mot hvor mange som arbeider der.

For at antall ulykker skal reduseres mener Skjæran at det er nødvendig å arbeide på samme måte som med nullvisjonen i trafikken.

– For mange år siden ble det etablert en nullvisjon for omkomne i trafikken. Det har fått dødstallene ned fra rundt 500 til under 100 i dag.

– Så vi har ikke nådd null, men det har spart mange menneskeliv.

Skjæran ønsker innspill til konkrete tiltak for hvordan målet om null omkomnei fiskerinæringen skal nås.

Han har derfor gitt Sjøfartsdirektoratet et oppdrag om å utrede hvordan nullvisjonen kan utøves i praksis.

Lytteplikt til nødkanal

Skipssjef Eirik Høgstad på kystvaktskipet «Heimdal » har inntrykk av at de fleste fiskerne har fokus på sikkerhet om bord.

Men han ser også at flere mindre fiskefartøy kan bli bedre på bruk av VHF og lytteplikt på kanal 16.

– Hvis det skjer ei ulykke og man evner å melde fra om den, er det viktig at nabobåten er klar over at noe skjer og kan hjelpe til. Kystvakten eller Redningsselskapet er ikke alltid i nærheten og kan bistå.

Eirik Høgstad er skipssjef på KV «Heimdal ». Han mener det er fornuftig med en nullvisjon. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Skipssjefen mener det er fornuftig med en nullvisjon for dødsfall til sjøs.

Ett av de viktigste tiltakene er bruk av redningsvest.

– Det er mange ulykker med personer som går over bord. Har man vest på seg er sannsynligheten for at man kommer seg til land mye større. Og hvis man skulle være så uheldig å ikke overleve er det også lettere å bli funnet, sier Høgstad.

– En nullvisjon er et fantastisk mål å jobbe mot, men det er spørs om vi klarer det, sier fisker Preben Angelsen.