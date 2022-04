Stortinget vil ha nullvisjon for dødsulykker til sjøs

Tall hentet fra SSB, Fiskermanntallet, Arbeidstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet viser at mens man for bygg og anlegg, transport og lagring, og industri registrerer mellom en til fem arbeidsskadedødsfall per 100.000 arbeidstakere i 2020, er tilsvarende tall for fiskeflåten ti ganger så høye.

Så langt i år har fem personer mistet livet i forbindelse med næringsvirksomhet til havs, ifølge Sjøfartsdirektoratet. 109 personer har blitt skadet.