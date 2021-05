Tidligere i vår ble en mann fra Troms svindlet for 2,5 millioner kroner, etter å ha blitt anbefalt å investere i kryptovalutaen bitcoin.

Han er langt fra den eneste. For mens rundt 300.000 nordmenn eier kryptovaluta, øker svindelsakene i takt hos bankene og politiet.

Et rykte om noen som har fått avkastning på flere hundre tusen på kort tid, kan friste til investering for mange.

– Det er lett å slenge seg på, sier bitcoin-ekspert Torkel Rogstad.

Det er likevel flere ting man skal tenke på før man kaster seg på «investeringstrenden», mener han.

NRK forklarer Hva er kryptovaluta? Bla videre Kryptovaluta er digital valuta Pengene finnes kun på internett. Derfor kan du uansett hvor du befinner deg i verden, gjøre opp i én digital valuta uten mellomledd. Kryptovaluta kontrolleres ikke av banker Kryptovaluta er desentralisert og kryptert. I teorien er det ingen som kontrollerer den. Det gjør gjerne at kursen til slik type valuta er ekstremt ustabil. Det kan altså øke muligheten for å oppnå en høyere avkastning på din investering, men også risikoen for at du taper stort. Hva er blockchain? Grunnen til at «ingen» kontrollerer kryptovaluta er teknologien den bruker, som heter «blockchain». Blokkkjeden er en form for en database, hvor dataene ikke er lagret bare på ett sted, men hos alle i nettverket. Teknologien tillater deltakerne i nettverket å godkjenne transaksjoner uten samtykke fra en tredjepart. Det finnes tusenvis av forskjellige kryptovalutaer Noen av de største heter Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Ripple. Valutaen kjøpes på såkalte kryptobørser, som det etter hvert begynner å finnes ganske mange av. Hva brukes det til? Kryptovaluta benyttes i større grad som et investeringsobjekt, og spekulasjonsobjekt, enn betalingsmiddel som var det opprinnelige formålet. Å lage flere coins (enheter av valutaen) kalles mining Mining er prosessen der «blokker» av transaksjoner blir verifisert, og nye enheter lansert. Har du «minet» eller utvunnet virtuell valuta som for eksempel bitcoin må du rapportere det i skattemeldingen. Prosessen krever enorme mengder datakraft Om bitcoin hadde vært et land, ville det ranket som nummer 58 i verden når det gjelder strømforbruk. For å utvinne bitcoin brukes tusenvis av kraftige datamaskiner. Dette har ført til mye klimakritikk fordi mye av utvinningen bruker kullkraft som energikilde, den mest skadelige typen fossil energi for klimaet. Forrige kort Neste kort

Kan ikke garantere avkastning

Ifølge Rogstad er det først og fremst viktig å være observant på hvem man handler med, og holde seg til de norske aktørene.

Bitcoin-eksperten er også programvareutvikler i Arcane Crypto. Selskapet han jobber i eier blant annet kryptomegler Kaupang Krypto, som er en handelsplass for kryptovaluta.

De norske kryptobørsene må registrere seg hos Finanstilsynet og følge hvitvaskingsloven. Men kryptovaluta er stort sett uregulert og de fleste handler på utenlandske børser.

Uansett, finnes det ikke lovpålagte innskuddsgarantier eller lignende som beskytter investeringen din dersom noe skulle oppstå.

Torkel Rogstad merker den økende interessen for kryptovaluta Foto: Arcane Crypto

– Hvis tilbudet er for godt til å være sant, så er det mest sannsynlig det. Hvis du blir lova garantert avkastning bør varsellampene lyse og du bør holde deg unna, sier Rogstad.

En slik garanti er det ingen som kan gi, mener han. Derfor har han følgende råd:

Bitcoin-ekspertens råd: Ekspandér faktaboks – Bruk de norske aktørene. – Gjør din egen research. Hvis du ikke skjønner hvorfor kryptovalutaen har steget i verdi, så burde du kanskje vente litt med å investere. – Bruk god tid. Tenk deg om og vær komfortabel med investeringen du gjør. – Snakk med noen som kan mer om temaet. – Vær klar over risikoen og svingningene på markedet. – Det er helt umulig å ha oversikt over alle kryptovalutaene der ute. Derfor er det lurt å holde seg til en som er kjent og "trygg", som for eksempel bitcoin.

Sender pengene ut av landet

De europeiske finanstilsynsmyndighetene gikk i mars ut med en advarsel mot virtuell valuta. Der minner de forbrukere om den høye risikoen. Det norske Finanstilsynet slutter seg til advarselen.

Økokrim advarer også mot investeringsbedragerier med kryptovaluta. De anslår at nordmenn årlig sender rundt 50 millioner kroner til slike bedragerier.

I flere svindelsaker bistår Økokrim med sporing av kryptovaluta. Blant annet i den pågående etterforskinga i Troms.

Kryptomining er utvinning av kryptovaluta ved å bruke datakraften sin. Dette krever enorme mengder energi. Foto: Anne Næsheim / NRK

Spesialetterforsker Ola Vassli i Økokrim forteller at mange tror kryptovaluta er nesten umulig å spore. Men dette stemmer ikke helt, ifølge han.

– I en god del tilfeller klarer vi å finne informasjon om bakmennene. Utfordringen er at dette er personer som holder til i land som det er vanskelig for politiet å samarbeide med, sier han.

Vassli forklarer at det er ganske liten sannsynlighet for at folk i disse sakene får straff i Norge, og at ofrene får tilbake pengene sine.

Derfor viser han til ti spørsmål Økokrim har utarbeida, som du kan stille deg selv før du velger å investere:

Økokrims ti råd til de som vil investere i kryptovaluta: Ekspandér faktaboks Loves det urealistisk høy avkastning og lav eller ingen risiko? Dersom noen har funnet en tilnærmet risikofri måte å tjene masse penger på bør man spørre seg hvorfor de ønsker å dele denne metoden med akkurat deg. Hvordan fungerer egentlig produktet du skal investere i? Bedragere ønsker gjerne å følge med på de nyeste trendene og imiterer raskt nye produkter som får mye omtale. Må du låse eller fryse kryptovalutaen din? Former for investeringer der man fryser eller låser kryptovalutaen sin for en periode er særlig egnet for investeringsbedragerier. Her bør man være ekstra oppmerksom. Hvem står egentlig bak produktet? Undersøk firmaadresser nærmere. Se etter kontaktpersoner og undersøk om disse er ekte. Mener andre personer at produktet er svindel? Sjekk markedsvarsler på Finanstilsynets nettsider her. Undersøk også nyhetsartikler og hva som er skrevet i diskusjonsfora og sosial medier. Kan produktet du kjøper omsettes av uavhengige børser og vekslingstjenester? Dersom en kryptovaluta kun omsettes av dem som står bak denne, risikerer du å ikke få realisert eventuelle gevinster du oppnår. Er navnet på produktet det samme som et reelt produkt? En del bedragere utnytter omdømmet til andre kryptovalutaer ved å selge produkter med nesten likt navn. Var det du som tok kontakt med selger av produktet? Vær særlig skeptisk dersom du uoppfordret blir kontaktet av noen som vil hjelpe deg å investere. Krever de mer penger for å utbetale verdiene ditt? Dersom forsøk på å få ut pengene dine blir møtt med krav om at du må betale gebyrer eller lignende bør du være skeptisk. Hvilke reguleringer beskytter investeringene mine? Det finnes ikke lovpålagte innskuddsgarantier eller lignende som beskytter investeringen din dersom noe skulle oppstå. Det er heller ingen regler som beskytter mot prismanipulasjon og annen markedsmanipulasjon.

Svindlernes metoder

Svindlerne finner stadig nye metoder for å lure til seg penger. I mange saker blir folk oppfordra til å overføre penger fra nettbanken sin til en plattform der de kan kjøpe eller selge bitcoin.

I noen tilfeller blir man oppringt av falske meglere som skal hjelpe deg å investere.

Mange vet ikke engang at de er svindla, før de prøver å ta ut gevinsten sin.

Kryptovaluta blir også misbrukt som betalingsmetode i kjærlighetsbedragerier, ved at det brukes som et alternativ til normal bankoverføring.

I sosiale medier bruker svindlerne også kjendiser, som for eksempel Olav Thon eller Petter Stordalen. Der forteller de om hvor mye penger disse har tjent på investeringer og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Slik kan et svindelforsøk se ut:

Bitcoin Ola: Dette er en automatisk melding som inneholder en advarsel om at eiendelene dine på din konto blir frosset på grunn av inaktivitet Bitcoin Ola: Du ble tildelt 1 Bitcoin for 5 måneder siden. Da var verdien av Bitcoin ca. 327 NOK. I dag er verdien av din Bitcoin 97.0147,15 NOK Bitcoin Ola: På grunn av verdiøkning på Bitcoin, krever vi nå at du bekrefter kontoen din før vi kan betale ut inntektene dine.

Økning i kryptosvindel

Flere banker NRK har snakka med forteller at de har sett en økning i kryptosvindel den siste tiden.

Ida Marie Edholm i Nordea forteller at de ser at koronapandemien har bidratt til at flere går på denne typen svindel.

– Mange befinner seg i en sårbar situasjon hvor de er mye hjemme, kanskje syke eller permittert. Dette gjør at man lettere går på et fristende tilbud som man kanskje vanligvis ikke ville gjort.

Et av rådene hun kommer med er å aldri oppgi sensitiv informasjon som BankID, passord eller kort- og kontoopplysninger til andre.

– En seriøs aktør vil aldri be deg oppgi passord til nettbank eller annen sensitiv informasjon​.

Dersom man har blitt lurt, er det viktig å kontakte banken med én gang slik at de kan sperre BankID og kort, dersom det er blitt misbrukt. I tillegg oppfordrer Edholm til å anmelde forholdet til politiet.

Bitcoin bruker enorme mengder energi. Bli med inn på Norges største «bitcoin-fabrikk» for å se hvorfor. Du trenger javascript for å se video. Bitcoin bruker enorme mengder energi. Bli med inn på Norges største «bitcoin-fabrikk» for å se hvorfor.

LES OGSÅ: