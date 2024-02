På e-post 08.01.24, etter fleire oppfølgingsspørsmål:

«Som sagt er ikke dette en sak for media, da INGEN medlemmer har tapt penger. At et prosjekt er forsinket gjør det ikke til en svindel.

Den refererte BTC adressen har ingenting med 5xclub å gjøre. Den tilhører et helt annet prosjekt der ingen er berettiget for uttak på flere måneder enda. Hvordan flyten inn i det systemet er lagt opp i det prosjektet og på daværende tidspunkt kommer ikke frem her og beviser ingenting.

5xclub er under avvikling. Medlemmene er i en oppgjørsposisjon mot en tredjepart hvor vi er i en løpende kontakt med den tilbyder som medlemmene har investert hos.

Ingen medlemmer har mottatt utbetaling og 5xclub drives på privat og ideell basis. Det arbeides nå med en struktur som må på plass for å motta oppgjør. Samtalene er konstruktive og vi forventer å enes om en løsning i løpet av Q1 2024.

5xCLUB er ikke en tilbyder av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Vi vurderer det dithen at den aktivitet vi har utøvd ikke er konsesjonsbelagt og heller ikke faller inn under de tjenester som Finanstilsynet er satt til å kontrollere.

En negativ og uberettiget sak i media kan forsinke og i verste fall skade prosessen vi er inne i og det kan dessverre gå ut over medlemmene og deres BTC.»

Første svar frå Kurt Helgesen på e-post 29.01.24:

«5xCLUB er en privat lukket venners venner klubb hvor medlemmer har felles interesse for Krypto valuta eller ønsker mer informasjon om dette. Klubben drives på frivillig basis og har ingen inntekter da det er gratis medlemskap. Klubben driver ikke finansiell rådgivning. Klubben har ikke noe fast tilholdssted, men setter innimellom opp møter på Zoom hvor forskjellige temaer tas opp som relaterer seg til Krypto og utviklingen i dette markedet. Klubben opererer ikke i et åpent rom og driver heller ikke aktiv rekruttering. Medlemmene kommer fra ulike land, deriblant Norge. Organisk vekst har skjedd ved at et medlem inviterer inn en venn. Det er ingen medlemsavgift. Det ble satt inntaksstopp for nye medlemmer for ca. 6 mnd siden. Det ble besluttet før nyttår å avvikle klubben hvor målsetting er å ha styrt avvikling innen utgangen av Q1 2024 og vi har startet den prosessen nå. På generelt grunnlag er rammeverket for investering i krypto uregulert og styres ikke av de ulike finanstilsyner. Man forventer imidlertid at markedet blir delvis regulert via MiCA regelverket. I dag finnes mer enn 20.000 kryptovalutaer der mye er spekulativt, men lovlig. Vi fokuserer kun på Bitcoin som utgjør over 50% av dette markedet og Bitcoin er altså et lovlig produkt å kjøpe og selge og så mye som 8-10% av Norges befolkning kan i dag eie kryptovaluta. Info om Bitcoin: Det finnes vel 19,6 millioner Bitcoin i markedet i dag som har en samlet verdi på ca 827 milliarder USD eller ca 8.500 milliarder NOK som tilsvarer ca 8x av Equinor. sin verdi Bitcoin er et desentralisert pengesystem som ble designet som et alternativ til dagens pengesystemer som gjennom historien manipuleres av de som sitter med makta (pengeinflasjon og lånerenter). Bitcoin har 8 siffer bak komma og den minste verdien er 0,00000001 BTC som kalles 1 Satoshi. Det er 100 million Satoshi i en BTC. Verdien på den i dag er ca 0,4 norske øre, dvs null og det betyr at Bitcoin er designet for å oppnå en mye høyere verdi enn dagens. Bitcoin er backet opp av et gigantisk computer nettverk og energien av dette samt matematikk og koder i form av Bitcoin sin kildekode. Bitcoin er et transparent pengesystem som også fungerer som et betalingsmiddel som aksepteres i flere og flere land. Bitcoin er beviselig verdens beste "verdilagrer" (store of value) de siste 13 årene og er meget praktisk da den er transportabel og man kan forvare sine Bitcoin selv uten behov for en tredjepart. Bitcoin er også en digital eiendom og man kan låne penger med pant i sine Bitcoin. Bitcoin diskriminerer heller ikke den tredje verden da alle kan etablere en konto i motsetning til fiat pengesystemet der ca 30% av verdens befolkning er ekskludert fra banksystemet (ref: worldbank.org). Noen hevder at det ikke er reelt med fortjenester på flere hundre prosent i året, men det kan tilbakevises om man ser på historien til Bitcoin og andre kryptovalutaer. Om du kjøpte 1 Bitcoin ved utgangen av 2022 var prisen ca USD 16 500. Om du velger å selge nå er prisen ca USD 42 000. Dette beviser at det er fullt ut mulig å oppnå lovlig avkastning på langt mer enn 100% på 12 måneder og om man i tillegg har teknologi som utnytter svingninger i et uregulert marked så kan man oppnå ytterligere fortjeneste.»