Kryptoverdiene har tidligere rast – nå tror entusiastene at 2024 blir et knallår

Den siste tiden har kryptoverdiene steget kraftig, og flere investeringsmiljøer er blitt mer interessert i valutaene igjen.

Bitcoin er den største og mest kjente kryptovalutaen. Nå koster én bitcoin på rundt 43.000 dollar, men kostet så lite som 16.000 dollar på starten av fjoråret.

Faren for tap har historisk vært stor i takt med svingninge. Finanstilsynet i Norge har flere ganger advart folk om at de kan gå på en skikkelig økonomisk smell hvis de investerer i kryptovaluta.

NRK forklarer Hva er kryptovaluta? Hva er kryptovaluta? Digital valuta Kryptovaluta er virtuell eller digital valuta som er kryptert. Enkelt fortalt er kryptovaluta penger som kun finnes på internett – de har ikke noe direkte fysisk motstykke. Hva er kryptovaluta? Teknologien bak kryptovaluta Teknologien som ligger til grunn for kryptovaluta kalles blockchain, eller blokkkjede på norsk. Denne sørger for at ingen transaksjoner eller avtaler kan skjules, og medfører enkelt og greit at behovet for en mellommann forsvinner. Hva er kryptovaluta? Ikke bare bitcoin Bitcoin er den desidert største kryptovalutaen, men det finnes flere tusen andre digitale valutaer. Ethereum, litecoin og XRP er eksempler på noen andre kryptovalutaer.

Viktig godkjenning i USA

I januar skjedde et lite gjennombrudd for de som vil spare i kryptovaluta.

Én av grunnene til den positive holdningen er innføringen av såkalte bitcoin-ETFer. Det ble godkjent tidligere i år av Det amerikanske finanstilsynet.

ETF er et fond som er sammensatt av ulike verdipapirer, og kan handles på børs. En bitcoin-ETF er et fond som gjerne følger verdien til bitcoin.

Dette kan gjøre det enklere å spare i bitcoin, noe som igjen kan føre til økt etterspørsel og dermed høyere pris.

– Jeg tror godkjenningen av disse ETFene i USA kommer til å bidra til ytterligere etterspørsel også her i Norge, sier Torbjørn Bull Jenssen.

Han er kryptoentusiast og daglig leder for kryptomegler-huset, K33 i Oslo.

Torbjørn Bull Jensen sier kryptomarkedet har mer å gå på etter å ha kommet seg styrket ut fra et par tøffe år. Foto: Privat

Optimismen står i skarp kontrast til situasjonen for bare et par år siden. Da gikk mye galt i kryptomarkedet. Markedet opplevde at handelsplattformer hvor pengene skulle være trygge, ble utsatt for massive tyverier. Flere begynte å tvile på om markedet fungerte.

– Dette er et marked som svinger voldsomt mye. Og et marked som går innmari fort. Nå er det da ett drøyt år siden hele bransjen stod i brann, sier Bull Jenssen og fortsetter:

– En av de største aktørene, FTX, gikk over ende, også har liksom alt blitt ristet av seg. Nå er kursene er på vei opp.

Advarer om risiko

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og kjent som spareøkonom fra blant annet TV-serien Luksusfellen.

Han minner om at risikoen for å tape penger ved å investere i kryptovaluta alltid er til stede.

– Å investere i kryptovaluta generelt og kanskje bitcoin spesielt er risikofylt. Det ser man jo ved å følge kursen de siste fire-fem årene, sier Kvadsheim.

Men han mener likevel det kan være positivt å lære om markedet, blant annet ved å investere litt i kryptovaluta.

– For jeg tror jo at spesielt bitcoin også kommer til å være her om ti år, sier Kvadsheim.

Halgeir Kvadsheim mener unge bør starte BSU-sparing og ha bufferkonto på stell, før man eventuelt investerer litt i kryptovaluta. Foto: Ole Andreas Laache Klevan

Ser et generasjonsskifte

NRK har tidligere skrevet om at dobbelt så mange nordmenn eier kryptovaluta enn i 2019. Nå eier 250.000 nordmenn under 40 år kryptovaluta ifølge en kartlegging av EY og K33.

– Vi ser jo at blant de yngre og da spesielt menn, enn så lenge, så er det vesentlig flere som eier kryptovaluta og er positive til kryptovaluta enn blant de eldre, sier Bull Jenssen.

Selv om kryptomarkedet svinger og beveger seg fort, skremmer ikke dette kryptoentusiasten.

– Dette er et marked som har klappet sammen om igjen og om igjen, og allikevel kommet sterkere tilbake hver eneste gang, sier Bull Jenssen.