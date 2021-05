Da Kinas kullkraftverk stoppet opp, raste bitcoin-verdien

En rekke ulykker i kullgruver i Kina har igjen satt søkelyset på klimaavtrykket til verdens første og største kryptovaluta.

Verdien på bitcoin har skutt i været de siste månedene. I midten av april var én bitcoin verdt over 500.000 kroner.

Men noen dager senere stupte plutselig verdien. Rundt samme tid skjedde det flere ulykker i kullgruver i Kina. I provinsen Xinjiang ble 21 arbeidere sperret inne da en gruve ble oversvømt, ifølge BBC.

Leveranser til kullkraftverk stoppet opp, noe som førte til strømbrudd i området. Det merket også bitcoin-miljøet.

Bruker enorme mengder energi på utvinning

Mesteparten av verdens bitcoin kommer fra Kina. En betydelig del fra nettopp Xinjiang, hvor det finnes mye billig kullkraft.

For det å utvinne bitcoin bruker enorme menger energi. Utvinnere, eller minere, fyller gigantiske haller med tusenvis av veldig kraftige datamaskiner, som regner ut kompliserte oppgaver. Det er disse utregningene som gjør det trygt å handle med bitcoin. Som belønning for jobben, får minere tilgang til ferske bitcoin.

Denne prosessen bruker i dag omtrent like mye strøm på ett år som hele Norge, ifølge Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index.

Og gruveulykkene gir en pekepinn på hvor mye av denne energien som kommer fra kull, den mest skadelige typen fossil energi for klimaet.

Redningsarbeidere jobber ved den oversvømte gruven i Hutubi fylke i Xinjiang-provinsen. Foto: China Daily / Reuters Foto: China Daily / Reuters

En tredjedel av datakraften som brukes til bitcoin stoppet opp etter oversvømmelsen i Xinjiang, ifølge nettsiden Digiconomist, som overvåker energibruken til bitcoin.

– Dette fallet bekrefter flere ting. Det mest åpenbare er at en betydelig del av bitcoin-nettverket blir drevet av kinesisk kull i Xinjiang, skriver Alex de Vries, økonomen som driver Digiconomist.

Nå er flere av utvinnerne tilbake på nett etter at kullkraften har kommet tilbake. Og prisen på bitcoin har begynt å øke igjen, sammen med energibruken.

Slik ser det ut inne på et datasenter som utvinner bitcoin. Dette er i Bratsk i Russland. Foto: Maxim Shemetov / Reuters Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Kina skal undersøke datasentrenes strømbruk

Debatten rundt klimaavtrykket til bitcoin og andre kryptovalutaer har rast den siste tiden. Spesielt går kritikken på at det er innebygd i systemet for å utvinne bitcoin at man må bruke stadig mer energi. Jo høyere verdien på bitcoin, desto større blir konkurransen, og jo mer datakraft trenger man for å sikre nettverket og få tak i nye bitcoin.

Innen 2024 kan bitcoin-industrien i Kina alene kan stå for større klimagassutslipp enn hele Tsjekkia, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Men forsvarere av bitcoin mener klimakritikken er overdreven. Flere peker på at den typen utvinning som bitcoin driver med i dag bruker rundt 39 prosent fornybar energi, ifølge en rapport fra Universitetet i Cambridge. I Kina blir bitcoin også utvunnet ved hjelp av fornybar vannkraft, spesielt i de månedene hvor det er mye nedbør.

– Jeg tenker at fremtiden er grønn energi, sier Kjetil Hove Pettersen. Han er administrerende direktør i Kryptovault, som driver Norges største datasenter for utvinning av bitcoin,

– Minere verden over vil helle til de stedene hvor strømmen er billigst. Og grønn strøm er faktisk billigst. Det er bare det at man har ikke den luksusen over alt i verden, og da tyr man til kull og annen fossil energi, sier han.

I Kina kan bitcoin-utvinning gå en usikker fremtid i møte.

Myndighetene i Indre Mongolia har sagt at de vil stenge alle datasentre som driver utvinning av kryptovaluta i sitt område innen slutten av april, melder Reuters. Rundt 8 prosent av verdens bitcoin kom fra dette området alene.

Målet er å kutte ned energibruken, skriver CNBC.

I tillegg sendte myndigheter i Beijing nylig ut en hastemelding til byens datasentre, med beskjed om å rapportere om de er involvert i utvinning av bitcoin eller andre kryptovalutaer.

Kinesiske myndigheter ønsker å få en bedre forståelse av sentrenes elektrisitetsforbruk, ifølge Reuters.

Fengyuan kullgruve i Xinjiang. Foto: Gao Han / AP Foto: Gao Han / AP

