NVE forlenger skredvarslinga og advarer mot en skjult trussel

Vanligvis avsluttes snøskredvarslinga til NVE den 31. mai, men i år forlenges den til søndag 14. juni. Noe de aldri har gjort tidligere.

– Vi har hatt en ganske ekstrem vinter. Det er rekordmye snø både i Sør- og i Nord-Norge, og i nord har det jo vært full vinter frem til nå nylig. Derfor ser vi behov for å forlenge skredvarslinga med to uker, sier Rune Engeset, seksjonsleder i NVE og leder for skredvarslinga.

Akkurat nå er det faregrad 3 (betydelig skredfare) og faregrad 2 (moderat fare) over hele landet. Likevel har det i de siste dagene gått flere store snøskred, som blant annet har gjort veiene rundt om i landet ufremkommelige.

Skredobservatøren for NVE i Tamokdalen i Troms, Aadne Olsrud, frykter alle snøskredene som gikk i helga bare er en forsmak på det som kan komme.

Rune Engeset forteller at mye avhenger av været.

VIKTIGE OBSERVASJONER: Rune Engeset, seksjonsleder i NVE, sier at de er svært takknemlige for alle som registrerer skredobservasjoner vi appen Regobs. Foto: Stig Storheil / NVE

– Selv om vi har faregrad 3 og 2, så går det en del skred. I Nord-Norge skyldes disse skredsyklusene varmen. Hvordan ting vil bli fremover er ganske styrt av været, sier Engeset.

Ifølge Meteorologisk institutt er det meldt varmere vær over store deler av landet i dagene som kommer.

– Når du får den første runden med varme, får du mye vann i snøen. Da blir snødekket veldig svakt. Får du disse skredsyklusene, vil du antakeligvis få flere runder med skred, sier Engeset.

SKIKJØRING I MIDNATTSSOL: Bildet er tatt på Kvaløya i Tromsø klokken 00.13. GODE FORHOLD: Å være på toppen av et fjell på Senja kan være varmt og godt. MYE LYS: Midtnattssola er tilbake i Nord-Norge. Her fra en kveldstur i Tromsø. SOL PÅ BENTSJORDTINDEN: Dette bildet viser utsikten fra Bentsjordtinden.

Den skjulte faren

Engeset forteller at både løssnøskred og flakskred som regel går i terreng som er brattere enn 30 grader.

Men på grunn av det varme været er det større risiko for sørpeskred, og de oppfører seg helt annerledes.

– Sørpeskredene oppstår ved at det samler seg vann under snøen, for eksempel i forsenkninger eller bekker. Slike skred kan starte i flatt terreng og bli ganske brutale, sier han.

– Hvilke forholdsregler bør man ta, dersom man skal ferdes i fjellet nå?

– Når det gjelder faren for å utløse skred selv, gjelder fortsatt 30-gradersregelen. Men løssnøskred kan starte i bratt terreng og spre seg til flatere terreng. Og når de gjelder sørpeskred, da gjelder ikke 30-gradersregelen i det hele tatt.

Rune Engeset oppfordrer derfor deg som skal på tur til å lese skredvarselet godt når du planlegger turen. I tillegg må du også ta egne vurderinger når du først kommer ut.

– Det har også vært mye snø og uvær i vinter, så det er mange skavler i fjellet. De kan brekke av, så ikke gå oppå dem, og ikke gå under dem. Dersom de løsner, kan skavlene utløse store skred.