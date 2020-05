Varme og sol i heile landet i pinsehelga

– I pinsa viser vêret seg frå si beste side. Det ser ut som det blir sol så å seie over heile landet, fortel meteorolog Kristian Gislefoss.

Berre i ytre strøk av Finnmark er det antyding til skya vêr og nedbør, elles smiler sola frå noregskartet i pinsehelga.

– Temperaturen er stigande. Det blir tjue grader på Austlandet i morgon, utover veka vil alle landsdelar nærme seg tjue grader og kome over i løpet av pinsa, fortel Gislefoss.

– Kjem sommaren no?

– Det blir i alle fall smak av sommar, det kan vi slå fast, seier han.

Verkar sikkert

For Vestlandet sin del ventar det nokre dagar med skyer og byer mellom tysdag og torsdag, før finvêret ser ut til å melde seg for fullt også her.

– Heile pinsa ser nydeleg ut for Vestlandet sin del, seier Gislefoss.

VARSLAR FINVÊR: – Det ser ut som det blir sol så å seie over heile landet i pinsa, fortel meteorolog Kristian Gislefoss. Foto: Anniken Celine Berger

Meteorologane varslar vêret for ein tidagarsperiode.

– Mot slutten av ein tidagarsperiode er ting ofte veldig usikkert, men akkurat no ser det overraskande sikkert ut med tanke på pinsa, seier han.

– Etter pinse er det litt meir ustabil luft på gang. Då kan det bli alt frå byer til framleis høgtrykk, fortel Gislefoss.