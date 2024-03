– Det som øves på er kollektivt forsvar av Nato. Og at det settes inn en forsvarsinnsats som er samlet fra Nord-Norge og helt ned til Romania.

Det sier Rune Andersen, øvelsesleder for Nordic Response og leder for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

VIKTIG ØVELSE: – Det er jo spesielt her i Norden vi ser mot en trussel fra Øst-Russland. Det er jo det scenario som er hovedscenario i denne øvelsen, sier Rune Andersen, øvelsesleder for Nordic Response og leder for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Nato-øvelsen Nordic Response er i gang i Nord-Norge. Store deler av det norske Forsvaret og våre allierte deltar med mye folk og utstyr.

Disse gir deg svar fra klokken 11:00 tirsdag:

Thomas Gjesdal har over 20 års fartstid i Forsvaret, og er til daglig kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret. Han er kommunikasjonssjef for øvelsen Nordic Response. Johnny Karlsen har jobbet i Forsvaret i 10 år. Han er talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Fokus i nord

Helt sentralt i Nato-avtalen står artikkel 5. Denne sier at et væpnet angrep på ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle i Nato.

Bakteppet for øvelsen Nordic Response er at Norge angripes av Russland. For å forsvare Norge settes det inn styrker på flere områder.

Øvelsen i Norge har et spesielt fokus på nordområdene.

– Her trener vi spesielt på integrasjon over grensene. Og vi ser frem mot et samlet Norden i Nato som en del av denne øvelsen. Det er jo spesielt her i Norden vi ser på en trussel fra Øst-Russland, sier Andersen.

– Tidligere er det jo blitt stilt spørsmål til forsvaret av Finnmark og om det norske forsvaret og Nato kan faktisk klare det. Hva tenker du om det?

– Hele Nato og hele Norge skal forsvares. Og jeg mener at vi har en sterk allianse. Men det er også sånn at mange Nato-land trenger å investere i forsvaret og sikkerhet for å møte en ny virkelighet med en farligere situasjon internasjonalt, sier Andersen.

– SPENNENDE: – Vi har aldri trent så langt nord før. Det blir spennende. Jeg gleder meg, sier Kari Sætren i artilleribataljonen i Brigade Nord. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Ta det rolig

Øvelsen Nordic Response varer fra 3. til 15. mars. Totalt rundt 20.000 mennesker fra flere land deltar.

En av soldatene er Kari Sætren i artilleribataljonen i Brigade Nord.

Hun er sjåfør på et 47 tonn tungt pansret kjøretøy med kanon.

– Vi skal blant annet levere ildstøtte for brigaden. Så det er en ganske viktig jobb vi har. Jeg gleder meg skikkelig. Vi har heller aldri vært i felt så langt nord. Så det å trene i ukjent terreng blir også spennende, sier Sætren.

Sætren har nå følgende oppfordring til de som møter på artillerivogner eller andre store militære kjøretøy i trafikken.

– Ta det rolig og kjør forsiktig. Vi kjører tross alt ei stor vogn. Men det er ikke noe farlig utover det, forsikrer hun.