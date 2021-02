Slik blir helgeværet: – Endelig kommer vinteren til Nord-Norge 🤩❄️

– Jeg har ikke store motforestillinger mot snø, men det finnes grenser, sier vakthavende meteorolog, Sharalampos Sarchosidis.

Hittil i år har den snøfattige vinteren skapt store problemer for svært mange. Gårdsbruk har mistet vanntilførselen, NVE frykter ny skredvinter, mens en rekke privatboliger har fått frosne vannrør. Men nå går det mot bedre tider – for mange.

Mens man nord kan vente seg at himmelen åpner seg og legger opptil en halvmeter snø på bakken, vil Sør-Norge få pent og klart vær inn mot i helga.

– Værskillet vil gå i Trøndelag, nord for Trondheim, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge Sharalampos Sarchosidis.

Vakthavende meteorolog Sharalampos Sarchosidis, kommer med gode nyheter for Nord-Norge. Foto: Privat

Halvmeter snø

Spesielt i Sør-Troms vil snøen lave ned. Så det er bare å finne fram spaden og fyre opp snøfreseren.

Meteorologen forklarer at når det bygger seg opp et høytrykk i Sør-Norge, vil det oppstå et lite, men hissig lavtrykk som kommer inn fra havet i nord.

– Ut fra hvordan man ser det, er altså plasseringen av høytrykket lite gunstig folk i Nord-Norge. Landet blir splittet nord for Trondheim. Mens det fra Trøndelag og sørover blir pent vær blir det ruskevær i nord.

Vanskelige kjøreforhold

Mens det ellers i Nord-Norge blir ganske rolig vind, vil det blåse opp til vestlig liten storm i Troms og Vesterålen, med snøbyger.

– Det betyr at det vil bli snøfokk og vanskelig kjøreforhold mange steder. Spesielt i Sør-Troms, sier Sharalampos Sarchosidis, som anbefaler folk til ikke å satse på langhelg.

– Skal du på tur, lønner det seg å vente til fredag kveld. Da vil vinden roe seg. Det vil fortsatt snø, men i litt mindre grad.

Daglig leder i Sollifjellet alpinsenter i Harstad, Knut Granås, gleder seg over store mengder snø. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Redder vinterferien

En av dem som jubler, er daglig leder for Sollifjellet alpinsenter i Harstad, Knut Granås. Og betegner sesongen så langt som katastrofal.

– Snøfallet betyr at vi kan åpne tidlig i neste uke. Det redder vinterferien, sier han.

Granås sier de aldri har åpnet bakkene så sent. I tillegg til at det ikke har kommet snø tidligere, frøs vannmagasinet som forsyner snøkanonen. Nå er det derimot lys i tunnelen.

– Anlegget ble stengt ned like før påske i fjor. Dermed har vi gått glipp av store inntekter. Nå gleder vi oss bare vilt til å starte opp, sier han.

Slik så det ut i fjor vinter i Tromsø. Det lå snø på bakken til juni. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

For mye av det gode?

Mens skientusiasten jubler, er meteorologen, som er vokst opp i Hellas, litt mer avholdende. Snøfallet som er ventet skaper litt vonde minner.

– I fjor var det litt vel mye for en greker, humrer han. Jeg vil ikke ha snø på bakken fram til 2. juni nok en gang, sier Sharalampos Sarchosidis.

Men det er ikke bare i nord det er mye snø. Også i hjemlandet hans: