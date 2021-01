Frost skaper trøbbel i nord: – En alvorlig situasjon

– I verste fall ville alternativet være at vi måtte sende dyrene på slakt, for dyrene kan ikke stå uten vann. Det er uholdbart.

Det sier bonde Vegard Svensen på Silsand i Senja kommune. Han kjente på panikken da han oppdaget at det var tomt for vann i kranene.

– Utfordringen min er at jeg har et fjøs med mange dyr i. De er avhengig av vann.

Problemene merkes særlig i Lavangen, Harstad, Målselv, Senja, Dyrøy og Narvik. Det er så kaldt at vannet fryser. Brannvesenet jobber på spreng for å frakte ut vann til hus og fjøs.

Bonden Vegard Svensen regner med å betale over 100.000 kroner for å få frakta vann til gården hvis vannet blir borte helt til juni. Foto: Malin Straumsnes / NRK

To ganger i uka kjører brannvesenet ut vann til bonden Vegard Svensen. Totalt 20.000 liter med vann i uka.

– Jeg har opplevd tidligere at vi måtte spare litt på vann om vinteren, men ikke slik som nå, sier Svensen.

Kan bli et langvarig problem

Også i Målselv begynner tela å skape utfordringer. Driftsleder og rørlegger i Målselv kommune, Kenneth Lamo, er forberedt på mye jobb framover hvis kulda fortsetter.

Onsdag måtte de ut i 23 minusgrader for å grave fram ei frossen vannledning ved Brandskognes, slik at de kunne tine den opp. Samtidig prøver de å forhindre frost i de kommunale rørene så godt de kan.

– Vi isolerer blant anna ekstra i kummer nå for å hindre at det fryser, sier Lamo.

Også hovedvannkilden i Lavangen kommune har fryst til og hindrer vann til 700 av abonnentene. Totalt bor det rundt 1000 i kommunen.

– Først brukte vi brannbil som fraktet ut vann til innbyggerne, mens nå har vi fått på plass en elektrisk pumpe, men her fryser rørene. Vi jobber med å få en stabil løsning, sier Andreas Simonsen, avdelingsleder og assisterende teknisk sjef i kommunen.

Onsdag er det -23 grader på Brandskognes, og rørleggerne i Målselv kommune graver fram ei frossen vannledning. Foto: Kenneth Lamo / Målselv kommune

Ordfører i kommunen, Hege Myrseth Rollmoen erkjenner at det er en alvorlig situasjon. Hun frykter også at flere med private brønner kan bli ramma.

– Vi sliter med å få nok vann til alle innbyggerne og det er en del husstander som fortsatt ikke har fått vann.

Prioriterer landbruk og husdyr

Ifølge brannsjef i Senja brann og redning, Arnstein Smevik, får de daglig telefon fra innbyggere som har mista vannet på grunn av tela.

– Vi må prioritere landbruk og husdyr, sier brannsjefen.

Brannvesenet har en gammel melkebil som er omgjort til tankbil, og som er godkjent av Mattilsynet til å levere drikkevann. Denne bruker de for å pumpe vann i brønnene til bøndene som er fri for vann.

Selv om det skulle komme snø, vil det ikke hjelpe på tela som fortsatt sitter godt i bakken. Brannvesenet jobber derfor nå med å lage en forutsigbar plan for hvordan de skal håndtere vannutfordringene framover. For brannsjefen er ikke i tvil om at det vil vare lenge.

– Vi ser for oss at må vi holde på med dette til juni, sier Smevik.