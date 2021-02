Her kommer kloakken opp av do på grunn av kulden: – Det kan bli svært dyrt

– Det er stadig flere henvendelser, som regel knyttet til vann og avløp. Nå anbefaler vi virkelig folk å slå på varmen, for det begynner å bli mye å gjøre, sier Ronny Fastvold Johnsen til NRK.

Han er rørlegger i Vamek på Rognan, og de siste dagene har deres seks ansatte fått mer og mer å henge fingre i.

Rør fryser til, og i ytterste konsekvens går det også utover kloakken.

Aldri målt så lite

Lenger sør i dalen, ved Nordnes Camping, har Tommy Edvardsen stålkontroll på plassens værstasjonen. Statistikken for januar er rykende fersk, men tallene er på ingen måte rykende. Været er både kaldt og tørt.

– Vi har aldri hatt så lite nedbør. Hverken sommer eller vinter. I tillegg har vi aldri opplevd flere helt tørre måneder etter hverandre, forteller han og legger til:

– Elva er fryktelig lita. Vi undrer oss over om den kommer til å bli helt bunnfrossen. Og hva vil det bety for fisk og yngel?

Problematikken med yngel som dør er intet nytt fenomen denne vinteren, og senest i går formiddagen kunne NRK fortelle hvordan fisken i Skjoma reglerett blir fryst levende. Hos Edvardsen er det derimot lite nedbør som er mest oppsiktsvekkende.

– Vi holder på å tørke helt bort, sier Tommy Edvardsen, daglig leder ved Nordnes Camping.

I fjor regnet det 213 millimeter i januar på Nordnes. I år stoppet måleren på 0,5 millimeter.

Klimaforsker Jostein Mamen forteller at dette på ingen måte normalt.

– Det er absolutt uvanlig at vi har så lange perioder med så lite nedbør. Det mest vanlige er at lavtrykkene kommer fra vest og gir nedbør langs kysten, men vi vet selvfølgelig at det kan være forskjeller fra år til år.

Bildet til høyre viser snømengden på akkurat samme tidspunkt i fjor. Forskjellen er stor. Foto: Even Olsen / Privat

Kan bli katastrofe

Hos Vamek har været ført til at det er unormalt mye å gjøre for deres rørleggere. Ronny & co. jobber tidlig og sent for å ordne problemene som stadig dukker opp.

– Dette er et økende problem nå. Frostsprengen krever sitt, og det ser også forsikringsbransjen, sier Ronny og legger til:

– Hvis vannrørene sprekker må de byttes. Da må du ringe ditt forsikringsselskap for å få det dekt, for slikt kan bli dyrt. Fryser kloakken blir det enda dyrere.

Siri N. Rånes, som arbeider ved Byggern på Rognan, er en av dem som har fått et ublidt møte med kulda.

– Vi har et eldre system og frosten har tatt over. Kloakken frøs rett og slett til, forteller hun til NRK.

– Da vi kom på jobb på mandag luktet det ille, og kloakkvannet kom opp i toalettskålen. Helt opp til randen av toalettet.

Johnsen hos Vamek sier det er viktig at folk skjønner alvoret før det er for sent.

– Med det været vi har nå kan det bli katastrofalt på dager med vind. Er du usikker på om dine rør kan være i faresonen; få på varmen.

Vamek måtte bruke spylebil for å få tint kloakken hos Byggern på Rognan. Foto: Ronny Fastvold Johnsen / Privat

Gamle råd kan bli dyre

Rørleggeren understreker flere ganger at det er varme som er det viktigste middelet mot at rørene fryser.

Steve Samuelsen ved Gjensidiges kontor i Bodø påpeker det samme.

– Et kjent råd for å forhindre frosne vannrør er å la vannet renne. Dette er i forsikringsselskapenes øyne forbudt, og kan resultere i at du får redusert erstatning ved en skade. Selv om rørene ikke fryser, kan sluk og avløp fryse og skape store oversvømmelser, skriver Steve Samuelsen i en pressemelding.

Han forteller videre at to gode råd er å er å stenge hovedstoppekranen og åpne tappekranene. I likhet med Johnsen nevner også han varme.

– Alle rom der det går vannrør, enten åpent, inne i veggen, i gulvet eller taket anbefaler vi at temperaturen aldri er under 10 varmegrader. Det kan fort bli kuldegrader inne i en vegg dersom det er kaldt ute og ingen eller lite varme på inne.

Hos Byggern på Rognan har de endelig fått kloakken tint, og toalettet kan igjen benyttes. Som mange andre i Nord-Norge håper hun nå vi snart får et værskifte.

– Vi krysser fingrene for at det blir litt nedbør snart. Og at ikke flere vannrør fryser.