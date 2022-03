Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøker den allierte militærøvelsen Cold Reponse fredag morgen.

Stoltenberg er i gang med å hilse på offiserer og soldater, og vil holde en pressekonferanse 10.25.

Stoltenberg startet besøket med å kondolere overfor de pårørende i forbindelse med flyulykken i Beiarn.

Det var i forrige uke at fire amerikanske soldater omkom i Beiarn i Nordland, da et fly av typen V-22 Osprey styrtet.

Stoltenberg sier at han i går hadde et møte med USAs president Joe Biden, statsminister Boris Johnson, og en rekke andre statsledere.

– Det møtet var viktig. Vi diskuterte hvordan vi skal reagere på de brutale krigshandlingene til Putin i Ukraina, men også hvordan vi skal styrke alliansen videre.

– Derfor er det fint å være her i dag, og se at det vi diskuterer i møterom i Brüssel faktisk skjer på bakken her i Bardufoss, sier Stoltenberg.

Oppstilling da Stoltenberg ankom Bardufoss fredag morgen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Torsdag ble det kjent at Stoltenberg forlenger ledervervet i Nato. Samtidig sier han fra seg jobben som sentralbanksjef, som dermed går til fungerende sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Hvis jeg kan gjøre en forskjell i forhold til den oppgaven, så er det det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv. Da opplever jeg det som et privilegium å fortsette som generalsekretær i Nato, sa Stoltenberg torsdag ettermiddag.

Cold Response 22 Ekspandér faktaboks Øvelse Cold Response 2022 (CR22) foregår i mars og tidlig april i: Nord-Norge, Sørøst-Norge og Midt-Norge

30 000 soldater fra 20 nasjoner deltar.

En viktig del av CR 22 er at Forsvaret får trent på å forsterke Norge. I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs.

Under øvelsen skal Forsvaret særlig øve på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

For NATO er øvelsen viktig for å kunne trene deployering av den hurtige reaksjonsstyrken, og for Norge er det viktig å trene mottak og forflytning – og forlegning og forpleining av styrkene som kommer. Fakta om alliert trening: 5–8000 allierte soldater trener i Norge årlig.

De allierte kommer fra: USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

Øvingsområdene deres er i indre Troms og Østerdalen, men enkelte mindre avdelinger kan i kortere perioder være andre steder i landet.

– Norge godt egnet for øving

Styrker fra 27 Nato-land deltar under øvelsen – på bakken, i luften, og i sjøen.

Styrkene befinner seg for tiden spredt rundt i Norge i forbindelse med øvelsen, som varer til april.

General i det amerikanske marinekorpset, David H. Berger, mener bakteppet med krigen i Ukraina skjerper alle som er involvert.

– Ukraina-krigen gjør denne øvelsen bare enda mer relevant, sier Berger til NTB.

Amerikanske soldater i nærheten av Sandstrand i Troms under Cold Response 22. Franske soldater i Troms under Cold Response. En nederlandsk soldat tar imot sin amerikanske kollega på land. Disse norske vernepliktige holder til på Bardufoss, og deltar under øvelsen. De er en del av sambandsbataljonen i Hæren. Foto: Knut Anders Finnset / NRK Det franske amfibiske landingsskipet Dixmude passerer gjennom en fjord i nærheten av Harstad under Cold Response 22. En amerikansk soldat vinker troppene i land fra et nederlandsk skip i Sandstrand i Troms under Cold response 22. Militære øvelser handler også mye om venting, slik disse norske vernepliktige soldatene fikk erfare på Bardufoss. Foto: Knut Anders Finnset / NRK Amerikanske soldater setter opp samband for å kommunisere med hovedkvarteret etter å ha kommet i land i Sandtrand i Troms, under Cold Response 22. Kronprins Haakon har også besøkt Cold Response 22. Kronprinsen er general i Hæren og Luftforsvaret, og admiral i Sjøforsvaret. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK Sjef for den britiske hæren general Sir Mark Carleton-Smith besøker feltsykehuset på Setermoen Leir. Feltsykehuset er et samarbeid mellom styrker fra Norge, USA og Storbritannia. Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret

– Det gjør det hele mer ekte. Våre soldater følger nøye med på situasjonen i Ukraina og vet at de er nødt til å være klare. De vet at de ikke vil få tid til å forberede seg dersom noe skulle skje – de må være klare umiddelbart, sier Berger.

Berger mener også at det norske landskapet egner seg svært godt til å øve i.

– Fjordene gjør oss i stand til å spre oss ut, flytte styrker fra sjøen opp på land og så tilbake igjen. Det er relevant erfaring som man får bruk for over hele verden. Dette er et fantastisk sted for oss å lære, eksperimentere og øve i, sier generalen.