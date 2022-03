Stoltenberg: Det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv

– Hvis jeg kan gjøre en forskjell i forhold til den oppgaven, så er det det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv. Da opplever jeg det som et privilegium å fortsette som generalsekretær i Nato, sa Jens Stoltenberg da han torsdag ettermiddag møtte nordisk presse i Brussel.

At han dermed ikke blir sentralbanksjef, som han tidligere har beskrevet som en drømmejobb, er en konsekvens av den alvorlige sikkerhetssituasjonen, sier han.

– Det som har skjedd siden utnevnelsen er at det er blitt en krig i Europa som varer ved og som vil endre vår sikkerhet og skape en ny normal for den verden som vi skal leve i.

Sa nei

Stoltenberg advarte om at krigen i Ukraina vil få langvarige konsekvenser for sikkerheten i Europa og for Natos oppdrag. Samtidig røpet han at han i høst og i vinter hadde sagt nei til forespørsler om å fortsette som generalsekretær i enda en periode.

– Jeg sa nei til det fordi jeg var klar for å komme hjem og ta fatt på en annen viktig oppgave i Norges Bank. Men da Russland invaderte Ukraina og det på nytt kom henvendelser og oppfordringer om å fortsette, så følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg enn å fortsette, sa Stoltenberg.

– Det er en skjebnetid for vår sikkerhet, konstaterte han.

Stoltenberg sier han fattet beslutningen om å fortsette «for få dager siden», etter nye henvendelser fra USA, Tyskland og andre viktige Nato-land.

– Jeg har sagt nei til å fortsette som generalsekretær flere ganger. Det gjorde jeg i høst og i vinter. Og så ble det klart i forrige uke at det ble et ekstraordinært toppmøte, at Biden kom til Brussel. Da kom det nye henvendelser fra sentrale hovedsteder og sentrale ledere i Nato, sa Stoltenberg.

Han sier toppmøtet gjorde det «mer presserende» å ta stilling til spørsmålet èn gang til, men understreker at han er fullt motivert for jobben.

– Det er ikke noe viktigere enn å trygge freden og sikre at krigen ikke kommer ut av kontroll og ender med en full krig mellom Nato og Russland, sa Nato-sjefen på pressemøtet, der han også slo fast at «verden er forandret».

– Jeg tror ikke vi helt forstår rekkevidden av det som nå skjer, sa Stoltenberg.

Håpet Stoltenberg skulle ta jobben

Det var tidligere på dagen at Stoltenberg selv kunngjorde på Twitter at han fortsetter i jobben som Nato-sjef. Det skjedde mens han ledet Natos ekstraordinære toppmøte i Brussel, det første fysiske møtet siden den russiske invasjonen av Ukraina.

– Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå, sa Stoltenberg.

Stoltenberg informerte Finansdepartementet om avgjørelsen, som også innebærer at han ikke overtar som sentralbanksjef likevel. Under pressekonferansen gjorde Stoltenberg det klart at det ikke ville være noe alternativ for ham å beholde sentralbanksjef-jobben og heller søke en ytterligere utsettelse.

– For meg var det hele tiden klart at hvis jeg valgte å fortsette i Nato, så ville jeg ikke tiltre som sjef for Norges Bank. Derfor var disse to beslutningene egentlig én beslutning. Nato fortjener en leder som er 100 prosent til stede og ikke på vei et annet sted, sa Stoltenberg.

NY SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache vil innen kort tid bli utnevnt til sentralbanksjef. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Nå vil Ida Wolden Bache bli utnevnt som sjef for den norske sentralbanken på permanent basis, i første omgang for seks år framover. Hun har frem til nå vært fungerende i stillingen, frem til Stoltenberg skulle overta.

Støre: En anerkjennelse

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Jens Stoltenbergs fortsettelse som Nato-sjef er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort.

– At alle Natos medlemsland ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i den urolige tiden vi nå befinner oss i, er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort og betydningen han har for Nato, sier Støre til NTB.

Høyres utenrikspolitiske talsperson Ine Eriksen Søreide sier til NRK at hun ikke er veldig overrasket over at Stoltenberg trekker seg, gitt omstendighetene både for Nato og Norges Bank.

– Det er et viktig signal at om at han har fullt fokus på å fortsette i jobben som generalsekretær i Nato, sier hun, og legger til at det betyr mye i den sikkerhetspolitiske situasjonen verden har i dag.

VIKTIG SIGNAL: Høyres Ine Eriksen Søreide sier Stoltenbergs fortsettelse i Nato betyr mye for verdens sikkerhetspolitikk i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Samtidig er det bra med en stabil situasjon for Norges Bank. I de urolige økonomiske tidene nå, er det viktig at også sentralbanken har en sjef som er den sjefen som skal fungere hele tiden, sier Søreide.

SV krevde tidligere torsdag klarhet i hva som ville skje med Stoltenbergs stilling. Nå sier partileder Audun Lysbakken at de har full forståelse for beslutningen som er tatt.

– Det er naturlig at han blir sittende i den dramatiske situasjonen Europa er i. Ida Wolden Bache er et godt valg som sentralbanksjef, og vi ønsker henne lykke til i stillingen, sier Lysbakken.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, sier også partiet støtter Stoltenbergs avgjørelse.

RIKTIG VALG: Sveinung Rotevatn (V) mener Stoltenberg gjorde klokt i å fortsette som Nato-sjef. Foto: Torstein Bøe

– Både i lys av støyen rundt utnevnelsen, samt at det kunne blitt krevende for en vikarierende sentralbanksjef å skulle sitte i lang tid uten mandatet man har i ryggen som den faktiske sjefen. Vi i Venstre vil gratulere vår første kvinnelige sentralbanksjef, sier Rotevatn til NRK.