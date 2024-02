Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Neste uke starter Nato-øvelsen Steadfast Defender 2024, den største siden den kalde krigen, med 90.000 soldater fra alle Nato-land og Sverige.

Bodø kommune har tatt imot 100 amerikanske soldater fra U.S 2nd Fleet, som skal ha base i Bodø under øvelsen.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes mener det er positivt at Bodø benyttes som base under øvelsen, og peker på Nordområdenes strategiske betydning.

Det er bekymring rundt Donald Trumps tidligere uttalelser om USAs Nato-engasjement, men forsvarsanalytiker Per Erik Solli mener dette ikke vil påvirke Nato og øvelsen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Neste uke går startskuddet for den største Nato-øvelsen siden den kalde krigen.

Hele 90.000 soldater fra samtlige Nato-land og Sverige skal delta i øvelsen Steadfast Defender 2024, som skal foregå i hele den transatlantiske regionen fra 22. januar til 31. mai.

Hensikten er å øve på Natos evne til å utplassere styrker raskt fra hele alliansen, for å forsterke forsvaret av Europa.

– Steadfast Defender 2024 er en overordnet øvelse som omfatter et stort antall nasjonale og ulike øvelser på tvers av luft, land, sjø og space, sier oberstløytnant i forsvarsdepartementet, Vegard Norstad Finberg.

Under denne overordnede øvelsen, skal Nordic Response 24 foregå. Den skal bruke hele Nordkalotten som øvingsområde og legge til rette for høyintensitets krigføring under arktiske forhold, ifølge Finberg.

– Vi skal også gjennom øvelsen styrke det operative totalforsvarssamarbeidet blant de nordiske landene, og øke evnen til samarbeid i fred, krise og konflikt. Tettere operativt samarbeid i Norden styrker evnen til å forsvare våre respektive territorier i regionen i rammen av Nato.

– Vårt viktigste strategiske område

1. januar i fjor mistet Bodø kampflybasen til Ørland og Evenes, men fortsatt sitter Luftforsvarets ledelse i Bodø.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, mener det er positivt at Bodø benyttes som base under øvelsen.

– Bodø er en viktig flyplass selv om kampflyene er flyttet til Ørlandet. Nordområdene er vårt viktigste strategiske område.

Her sitte noen av de amerikanske soldatene på flyet, i retning Bodø for å delta på Nato-øvelsen Steadfast Defender 2024. Foto: PETTY OFFICER 2ND CLASS ANDERSON W BRANCH

Det er ikke fremmed for Bodø at det er høy militær aktivitet. Det er heller ikke tilfeldig at øvelsen blir lagt hit, sier Elvenes, og viser til et uforutsigbart og farlig Russland som vi må legge til grunn i militære planer.

– Vi må jo se vår egen militære oppbygging og Nato sin strategiske posisjonering i lys av den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen, ikke minst Russlands invasjon av Ukraina.

Elvenes mener at Norge og Europa må ta en større del av ansvaret nå og belage seg mindre på USA, på grunn av behovet for deres tilstedeværelse i området rundt Stillehavet.

Hårek Elvenes skal selv delta på den store Nato-øvelsen, i begynnelsen av mars måned. Foto: Annika Byrde / NTB

Det kan da bli krevende å være like mye til stede i Europa som vi har vært vant med.

– Derfor må Europa og Norge legge mer inn i forsvarsbudsjettene enn vi har gjort etter den kalde krigen.

Mener nedleggelsen bør vurderes på nytt

Flystasjonen i Bodø har 60 sheltere for fly. Samlet koster disse flere milliarder å bygge.

I en potensiell krig er det slike «bomberom for fly» som skal beskytte allierte flystyrker.

Amerikanske soldater går om bord i flyet i Oceana på vei til Bodø. Foto: Petty Officer 2nd Class Anderson W Branch

Sjefen for Luftforsvaret, Rolf Folland, har tatt til orde for at Norge bør se på nedleggelsen av Bodø flystasjon på nytt.

Det forslaget støtter Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) fullt ut.

– Vi har fortsatt ganske mye militær infrastruktur på flyplassen. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at det bør det legges til rette for gjenbruk, i stedet for å bruke masse ressurser på å rive shelterne.

– Bodø har lang erfaring som vertskap og mottaksby for allierte styrker. – Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk baserer seg jo på at vi skal motta alliert hjelp. Derfor er det viktig å øve, sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kommunen har denne uka tatt imot 100 amerikanske soldater fra U.S 2nd Fleet.

– De som kommer hit tilhører en såkalt «strike group». De skal ha base i Bodø under øvelsen. Det er mye som skal koordineres herfra, i samarbeid med Forsvarets operative hovedkvarter, sier Ingebrigtsen.

– Det har aldri vært viktigere å øve, sier Ingebrigtsen.

Mener Trump snakker usant

Nato-paktens artikkel 5 gjør det klart at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle.

Donald Trump har sådd tvil om USAs Nato-engasjement tidligere. I helgen gjorde han det igjen, til kraftige reaksjoner fra europeiske ledere.

Tidligere denne uken måtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg rykke ut med en advarsel til den fremtidige vinneren av presidentvalget.

– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver all vår sikkerhet, inkludert USAs, og utsetter amerikanske og europeiske soldater for økt risiko, sier Jens Stoltenberg.

– Uansett hvem som vinner presidentvalget, forventer jeg at USA forblir en sterk og engasjert Nato-alliert.

Per Erik Solli, forsvarsanalytiker i Nupi, tror ikke Trump sine uttalelser har noe å si for Nato og øvelsen og langt på vei hevder at det er et valgkamp-stunt.

– Nei. Det er som Jonas Gahr Støre (Ap) sa til NRK, at i den amerikanske valgkampen vil det være mange uttalelser som vil overraske og sjokkere. Disse er hovedsakelig myntet på velgerne i USA.

Han mener det er bedre å se på hvordan Trump handlet som president forrige gang og ikke bare på det han sier nå for å vinne valget.

– Den verste krisen i Nato ligger ganske langt tilbake i tid. Det var når en militærjunta grep makten i Hellas i 1967. Da vurderte man faktisk å kaste Hellas ut av alliansen. Men så mistet de makten i 1974, og da var krisen avblåst, sier Solli. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Altfor mange bærer ikke byrden

Solli tror heller ikke at Nato har grunn til å skjelve i buksene om Trump blir valgt til president i USA.

– Det er mange presidenter som har sagt at USA bærer en for stor del av den økonomiske byrden. Det er altfor mange land som søker beskyttelse gjennom å være med i alliansen uten å bære sin del av byrden.

Norge er blant fåtallet av medlemmer som ikke har nådd målet som Nato-landene ble enige om i 2014. Målet er at medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar.

I 2022 lå Norge på 1,57 prosent, og er blant de 7 av 31 medlemslandene som ikke er nær målet.

Her er amerikanske soldater i nærheten av Sandstrand i Troms under Cold Response 2022, en multinasjonal militærøvelse som har blitt arrangert i Norge åtte ganger fra 2006. I 2024 endres navnet til Nordic Response. Foto: NATO / NATO

– Det regjeringen har sagt er at man vil nå det i 2026. Det legges frem en ny langtidsplan til høsten, og der vil man legge frem planer for å øke budsjettene slik at det går opp til 2 prosent, sier Solli.

Ordfører Ingebrigtsen mener det er oppspillet til en diskusjon om å være forberedt på å bruke enda mer på sikkerhet.

Da er øvelser som Steadfast Defender 2024 viktig for å synliggjøre sin rolle som forsvarer av Norge.

– Så er vi jo veldig glad for punkt en, at dette er en øvelse, og vi er veldig opptatt av å være en god vertskap.