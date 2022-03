Hittil har norsk politi ledet etterforskningen, etter at fire amerikanske soldater omkom i en alvorlig flyulykke i Beiarn forrige fredag.

Siden flyet og mannskapet er amerikansk, varslet amerikanske myndigheter tidlig om at de ville be om å få overta etterforskninga.

I ettermiddag ble det dette formelt klart.

Det opplyser politiet i Nordland i en pressemelding:

– Statsadvokaten i Nordland besluttet i går å samtykke til at amerikanske myndigheter overtar hovedansvaret for etterforskingen.

Politiinspektør Bjarte Walla sier til NRK at norsk politi fremdeles likevel vil ha en viss rolle.

Bjarte Walla jobber ved politiet i Nordland. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Vi vil bistå amerikanske myndigheter i sin etterforskning, og all etterforskning i Norge må skje i tråd med norsk lovgivning.

– Vi vil også på eget grunnlag foreta en etterforskning for å avklare om noen norske personer eller systemer har hatt noen rolle.

Det understrekes at det på dette stadiet ikke foreligger grunnlag for mistanke mot noen norske borgere eller foretak.

Norsk og amerikansk etterforskning Ekspandér faktaboks Enkelt forklart vil det være slik at amerikanske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak dersom utenlandske borgere (herunder amerikanske borgere) kan stilles til ansvar.

Mens norske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak mot norske borgere eller foretak.

Både den amerikanske og den norske etterforskingen forventes å henge sammen, og det vil derfor måtte finne sted et samarbeid mellom amerikanske myndigheter og norsk politi.

Nordland politidistrikt vil derfor etablere kontakt med den ansvarlige etterforskingsenheten på amerikansk side. Kilde: Pressemelding fra politiet.

Avtale fra 1951

Politiet viser til NATO SOFA-avtalen som begrunnelse for hvorfor amerikanerne overtar ansvaret.

Sigrid Redse Johansen er generaladvokat i Forsvaret. Hun uttalelser seg på generelt grunnlag:

– Avtalen er en statusavtale som regulerer besøkende militære styrkers rettslige stilling når de kommer til Nato-land.

– Den gjelder for Norge i utlandet og for andre land når de er i Norge. Det er en avtale som ble opprettet i 1951.

Fra Beian tidligere i dag, torsdag. Foto: Bente H Johansen / NRK

Flere forhold

Avtalen regulerer flere ulike forhold, deriblant straffejuridistriksjon.

Den bestemmer at noen saker kan besøkende styrker selv etterforske og håndheve.

– Det er saker som angår dem. Så er det andre saker som man kan si angår begge stater. I slike tilfeller har begge stater adgang til å straffeforfølge.

Det er videre regulert at der begge har adgang, så er det én av statene som har førsterett til å utøve denne myndigheten.

– Er en handling begått som ledd i utførelse av tjeneste, så er det besøkende stat i Norge som har førsterett til å utøve juridistriksjon.

I noen tilfeller kan norske myndigheter be om å få etterforske selv, om det er nasjonale interesser som gjør at man ønsker at saken skal gå i Norge.

Politiet i Nordland sier at «slike særlige grunner anses ikke å foreligge i denne saken».

Flyet var ikke ute på et militært oppdrag da det styrtet, men var på retur fra Sandnessjøen med vanlig navigasjon, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Nordland politidistrikt

Tror ikke alt kommer på bordet

Redaktør i High North News, Arne O. Holm, sier denne avtalen ikke kommer ofte til anvendelse.

– Det eneste jeg kommer på er etterforskningen av Helge Ingstad. Her ble i alle fall avtalen vurdert tatt i bruk for å unnta en amerikansk offiser fra norsk etterforskning.

Det ligger for øvrig i avtalens natur at det norske sivilsamfunnet ikke blir orientert når den tas i bruk, nettopp fordi det er amerikanske – og ikke norske myndigheter, som etterforsker, sier han.

– Når avtalen tas i bruk i en flyulykke, eller at båthavari, er det umulig å skjule dette. Noe ganske annet er det dersom eksempelvis amerikanske soldater begår en kriminell handling på norsk jord.

Redaktør i nettstedet High North News, Arne O. Holm. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Hva kan du si om åpenhet i det amerikanske forsvaret/myndigheter?

– Det amerikanske forsvaret offentliggjør bare det de vil, og ikke noe annet. I prinsippet skiller de seg ikke ut i forhold til det norske Forsvaret, selv om det norske Forsvaret i praksis har vært åpnere de siste årene. Det er lettere å være åpen i fredstid enn når det pågår en krig. Sånn sett kan vi alle ta for gitt at også det norske Forsvaret med rette og urette legger lokk på mye informasjon.

– Tror du alt kommer på bordet?

– Nei, og spesielt ikke dersom det kunne føre til at det offentligheten fikk innsyn i militær teknologi eller strategi. Men vi får nok en slags forklaring på hvorfor flyet styrtet.

Kommunikasjonsdirektør Maj Timothy Irish ved US Army Corps sier i en pressemelding at de er i ferd med å gjennomføre undersøkelser, og at de kan komme til å offentliggjøre mer informasjon senere.

– Denne prosessen tar tid, sier Irish.

Han opplyser at de vil dele informasjon på en «transparent måte». Men skriver at de vil fortsette å holde området stengt for offentligheten.

Dette inkluderer et bevegelses- og fotoforbud.

– Vi er ydmyke over støtten i denne vanskelige tiden, men ber om tålmodighet mens vi gjør at vi kan for å lære mer om denne ulykken.

Timothy Irish er takknemlig for støtten så langt. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Overleverer ansvaret

Ved flyulykker er det to parallelle undersøkelser:

Den ene er kriminaletterforskingen som politiet har ansvar for.

Den andre er ulykkesgranskingen som havarikommisjonen har ansvar for.

Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon opplyser at de har hatt undersøkelsesansvar av ulykken så langt. Men at også dette ansvaret er i ferd med å bli overlevert til amerikanerne.

De viser til samme avtale.

– I en slik sak er læringsformålet viktigst, og det er det amerikanske militæret som har det største læringspotensialet. Det er også de som sitter på mest informasjon for å komme i mål.

– Hva slags innsikt får norske myndigheter i det amerikanerne finner ut?

– Det norske Forsvaret er en del av den amerikanske undersøkelsesgruppen. Det er fordi det norske Forsvaret og Nato skal lære av ulykken.

Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon. Foto: Bente H Johansen / NRK

– Vil havarikommisjonen være koblet på?

– Nei.

– Hvorfor må havarikommisjonen slippe denne saken?

– Vi må ikke slippe den. Vi kunne tatt dette videre, men slik vi ser det er ikke det formålstjenlig.

Har undersøkt grundig

På spørsmål om de vil få innsikt i det amerikanerne finner ut svarer han:

– Som nevnt har det norske Forsvaret en representant i undersøkelsen. Vi formoder og har forståelse om informasjonsflyten er etablert.

– Dere har funnet den svarte boksen. Hvilke andre tekniske spor er viktige?

– Vi dokumenterte ulykkesplassen grundig da vi var her på søndag, og tok beslag i den svarte boksen.

Han understreker at dette vil bli overlevert til den amerikanske granskingsgruppen når dagen er omme.

– Er det et stort område?

– Det er et ulykkesområde som er relativt begrenset i omfang. Alt er relativt i denne sammenheng. Men det ligger, som mange er kjent med, uveis til. Det er ikke så lett å ta seg dit. Det er mye skog som gjør det vanskelig å få den fulle oversikten.