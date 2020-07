Mistet sønnen i drukning – antall drukningsulykker øker kraftig

– Sønnen min skulle ut og bade med noen venner, og det fikk en fatal utgang, sier Hildegunn Solheim Nilsen.

8. august 2009 døde 18 år gamle Stian Alexander Kristiansen i en drukningsulykke ved den populære badeplassen Prestvannet i Kirkenes.

Etter en måned med kaldt vær, skulle kompisgjengen endelig utnytte det fine været. Men da guttene gikk i land etter badingen, oppdaget de at kompisen var borte.

De fant han på bunnen av tjernet.

– Guttene gjorde alt riktig. De dro han inn på land, startet livredning, og ringte 113. De fikk hjerte og puls i gang, men han våknet aldri igjen, forteller moren.

Hildegunn Solheim Nilsen mistet sønnen i en drukningsulykke for 11 år siden. Nå ber hun folk passe ekstra godt på hverandre. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Les også: Sjøfartsdirektoratet vil ha strengere regler for høyhastighetsbåter og vannskutere

– Grusomme tall

Den siste tiden har det vært en kraftig økning i antall drukningsulykker. Fredag la Redningsselskapet frem den dystre statistikken ombord i redningsskøyta, Inge Steensland i Arendal. Den viser at 45 personer mistet livet som følge av drukning første halvåret i år. Det er en økning på 21 prosent.

– Dette er forferdelig triste og grusomme tall. Det minner oss om at vi må fortsette å lære, særlig barn og unge, hvordan man kan oppføre seg best på sjøen.

Det sier president Nicolai Jarslby i Redningsselskapet.

President Nicolai Jarslby i Redningsselskapet presenterte dystre tall om drukning fredag. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Les også: Redningstjenesten: – Redningsvesten er ingen barnevakt

Fikk sjokk

Hildegunn Solheim Nilsen ønsker å fortelle sin historie for å minne andre på hvor viktig det er å være forsiktig i vannet. Drukningsulykker skjer ikke bare på sjøen, men også fra land eller brygger.

– De var unge friske mennesker som kunne svømme. Men det var store temperaturforskjeller i vannet med varm overflate og kaldt under, forklarer moren.

Hun har blitt fortalt at han trolig fikk sjokk av de store temperaturforskjellene, og at det var årsaken til at han døde.

– Det gikk mange rykter i etterkant, at de hadde hatt konkurranse om å holde pusten lengst mulig. Men det stemmer ikke. Guttene gjorde alt rett, sier Solheim Nilsen.

Hun ber om at folk ikke blir redde for å hjelpe til, og oppfordrer alle til å lære seg førstehjelp.

– Guttene som forsøkte å redde livet til Stian hadde akkurat lært førstehjelp. Det er utrolig viktig.

Les også: Her holder Johannes på å drukne

Flere barn druknet i juni

Og barn er utsatt for drukning. I juni i år døde 2 kvinner og 15 menn av drukning. Av disse var det tre gutter på 6, 14 og 18 år. Alle disse omkom i forbindelse med bading.

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse var tilstede under presentasjonen i Arendal og hun er bekymret.

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse mener det er mye folk kan gjøre for å hindre drukningsulykker, særlig blant barn. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Det viktigste er at vi tar ansvar for alle rundt oss, bruker redningsvest, og at man ikke kombinerer alkohol og båtkjøring. At vi passer på ungene på stranda og på brygga.

Lindtveit Røse sier hun er svært opptatt av at alle barn skal kunne svømme og fortsette å styrke svømmeoppløringen. Men et særlig ansvar ligger hos foreldrene.

– Se til barna, at de har vest, selv om de bare skal på brygga og lete etter krabber.

I tillegg til de omkomne barna, døde en ung mann og en ung kvinne tidlig i 20-årene i juni. Også de druknet under bading.

– Det har vært mye bra vær i juni og det har gjort at mange har vært i nærheten av vann, sier Jarsby. Det er ekstra tragisk når dette rammer barn, og det forteller vi at må sette inn støtet i forebyggende arbeid, sier han.

Seks av de 45 døde siste halvår, druknet under bading. I snitt skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker fra juni og ut august – med en topp i juli.