I går ble det kjent at butikkjeden Europris stanser salget av en redningsvest-modell for barn. Årsaken var en video som småbarnsfaren Martin Norløff Twist hadde delt, der flytevesten til sønnen Mikkel på tre år ikke fungerte som den skulle.

Den sjøvante familien ville teste redningsvesten skikkelig før den ble tatt i bruk. Da de testet vesten i vannkanten ved hytta i Tvedestrand, ble Mikkel liggende på magen med hodet ned.

Dette er vesten Martin Norløff Twist kjøpte på Europris. Foto: Martin Norløff Twist / Privat

Nå har butikkjeden bedt om å få tilbake vesten slik at den kan undersøkes, samtidig som de stanser salget av modellen.

– Dette er selvsagt noe vi tar svært alvorlig, sier innkjøps- og kategoridirektør i Europris, Knut Spæren.

Ble liggende på magen

NRK har vist videoen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som fører tilsyn med redningsvester. De mener Europris gjør det riktige når de stanser salget av et produkt det kan være problemer med for å undersøke dette videre.

– For redningsvester er det et krav at de skal snu barnet til riktig posisjon, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB.

Hun opplyser til NRK at DSB ikke selv har undersøkt vesten som Norløff Twist kjøpte på Europris, men sier på et generelt grunnlag at redningsvester må være CE-godkjent.

– Det er garantien for at produsenten har fulgt alle sikkerhetskravene.

Ifølge innkjøpsdirektør i Europris, Knut Josef Spæren, var redningsvesten som de har fjernet fra markedet CE-godkjent.

Ingen barnevakt

Lars Mosby Enger. Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet har også sett videoen som Norløff Twist la ut, og er glad for at Europris tar dette på alvor.

Lars Mosby Enger, pressevakt i Redningsselskapet, sier det tryggeste man kan gjøre er å kjøpe en redningsvest som har vunnet tester der det viktigste kriteriet er at barnet snus i vannet.

Han mener pris aldri kan være det viktigste kriteriet når man skal kjøpe ny vest.

– Det beste tipset er nok å kjøpe en vest som er gjennomtestet, og gjerne av norsk fabrikat, sier Mosby Enger.

Han mener det er viktig å huske på at redningsvest ikke er noen barnevakt og ber de voksne løfte blikket og legge vekk mobilen.

– Når et barn drukner er det ikke mye skrik og skrål. Det er som regel en helt stille affære som kan være vanskelig å oppdage. Test redningsvesten og la barna få prøve å svømme med redningsvesten på. Vi voksne må også huske at vi er forbilder. Dersom vi slurver med vestbruken vil barn fort gjøre det samme, sier han.

Oppfordrer publikum til å melde fra

På nettsiden sikkerhverdag.no kommer DSB med råd om redningsvester for barn. Der skriver de at mindre barn bør ha redningsvest med krage, og at barn bør øve på å bruke redningsvest i vannet – gjerne også med klær.

Dersom et selskap oppdager en sikkerhetsfeil med et produkt de selger, er de pålagt å varsle DSB. De oppfordrer publikum til å melde ifra dersom de opplever problemer med redningsvester.

– Vi oppfordrer også publikum til å melde ifra til oss dersom de opplever uhell og nesten uhell med personlig verneutstyr, sier Olsen-Haines.