Om bare to måneder kan en halv million pukkellaks invadere Tanavassdraget.

For å klare å røkte fellene, som skal legges ut i den store og viktige lakseelva, har Miljødirektoratet lyst ut 30 sommerjobber.

Intet mindre enn 100 søknader kom inn. Blant disse finner vi 24 år gamle Camilla Mudenia. Hun er selv fra Tana, og har vokst opp med laksefiske i elva.

– Jeg har fiska siden jeg var bitte liten. Sammen med pappa har jeg fiska med garn og stang, og bestefar har tatt meg med opp langs sideelvene for å fiske.

Hun er en av mange unge som er bekymra for at pukkellaksen skal invadere og forurense elva. For når pukkellaksen har tatt seg opp elva og er ferdiggytet, dør dem.

Om ikke altfor lenge får Camilla vite om hun får sommerjobben som røkter. Får hun den er hun klar for å bekjempe den uønskede fisken. Foto: Solveig Mudenia

Ansetter for første gang

For første gang ansetter Miljødirektoratet folk til å bekjempe pukkellaksen. Det forteller Sturla Brørs, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Det er også mange unge som vil bruke sommeren i Tanaelva. For over halvparten av de som søkte er under 30 år.

– At så mange søker er positivt. Det er ikke overraskende at det er så mange unge, det er jo flest i den alderen som er ute etter sommerjobb, sier Sturla Brørs.

Aldersspennet på dem som har søkt på sommerjobben strekker seg fra 15 til 74 år. Men på grunn av ansvarsforhold og politikk på det området vil de ansette kun dem mellom 18 og 70 år, sier Sturla Brørs i Miljødirektoratet. Foto: NRK

Benn Larsen, som er konstituert direktør for Tanavassdragets fiskeforvaltning, er glad for at de unge vil trå til.

– Det er veldig bra at spesielt de unge får kjennskap til Tanaelvas biologi. Så er det ekstra utfordrende at dette er plassen hvor det er tidenes største forventede oppgang av pukkellaks i vassdraget.

Nå som søknadsfristen er over må ansettelsen av røkterne gå relativt fort. For i slutten av juni starter arbeidet.

Camilla er imponert over at så mange vil hjelpe til med et så viktig prosjekt.

– Vi får håpe at de som egner seg best får stillingene.

Det som venter dem i Tanaelva til sommeren er mange ulike arbeidsoppgaver.

– Alt fra styring av videoovervåkning til håndtering av fisk. Noen kommer til å kjøre fisk på land med traktor, men de fleste skal rett og slett røkte fella, sier Brørs.

Forventa storinvasjon

– 2023 ser skremmende ut. Om utviklinga fortsetter kan vi forvente en million individer til elvene i Finnmark, det sa ferskvannsbiolog Rune Muladal i fjor.

Denne invasjonen vil kunne få store konsekvenser for atlanterhavslaksen som til vanlig svømmer i norske elver.

For pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Så annethvert år kommer laksen tilbake i hopetall og overtar gyteområdene.

Camilla ser på den forventa invasjonen av barndomselva hennes med stor uro.

– Det er ganske skummelt at det kan komme så mange. Det blir mye forurensing av de døde fiskene.

Sturla Brørs i Miljødirektoratet legger trykk på at det kan skje, men håper at det ikke blir så ekstremt.

– Ut ifra den utviklinga de siste oddetallsårene fra gang til gang så har det vært sett på som et mulig scenario, men det er ikke noe vi uten videre forventer.

Stort behov for folk

Det er ikke bare Miljødirektoratet som ansetter folk til å ta ut pukkellaks denne sommeren. Finnmarkseiendommen (FeFo) og flere elveforpaktere i Finnmark søker også etter folk som er villige til å røkte pukkellaksfellene.

Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo, sier at de har lønnshjemmel til fem stillinger i Lakselva, i Porsanger kommune. Og for han er det gledelig å høre at direktoratet har fått inn 100 søknader.

– Det viser at det er stor interesse, og at det er mange som ønsker å jobbe som fellerøktere. Og de som ikke får jobb i Tana, eller i Lakselva, så er det mange forpakterforeninger som vil trenge fellerøktere i sommer, sier Asbjørnsen.

Mange jobbet på dugnad i 2021 for å få stoppet oppgangen av pukkellaks. Foto: Hanne Wilhelms / Hanne Wilhelms

For to år siden brukte frivillige i fiskeforeninger og grunneierlag i Troms og Finnmark tusenvis av arbeidstimer i elvene på å fiske ut den uønskede pukkellaksen.

En fra oversikt Statsforvalteren i Troms og Finnmark viste at det ble fjernet 100.000 pukkellaks fra elvene sommeren 2021.