Meteorologene spår en mild vinter over hele landet

I Nord-Norge har den såkalte Sibir-kulden de siste ukene ført til temperaturer rundt minus ti ved kysten, og langt kaldere på indre strøk. Men denne uka har mildværet kommet med en temperatur opp mot fem grader i blant annet Tromsø.

– Mild vinter i vente

Skal man tro meteorologene kan man både nord og sør i landet gå en mild fortsettelse på vinteren i møte. I sesongvarselet for de tre neste hele månedene, januar, februar og mars, ligger det an til mye lavtrykk vest for Norge, som dytter mild luft inn mot landet.

– Dermed ender vi opp med å ha temperaturer som ligger over det vi pleier å kalle normalt for årstiden. Dette gjelder for hele Norge, men kanskje mest for de nordlige og indre strøkene, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

Vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad «spår» været helt til mai. Foto: Kamilla Pedersen

Han viser til det internasjonale samarbeidet Meteorologisk institutt er en del av, som utarbeider værvarselet for sesonger.

Når meteorologene sier det ligger an til å bli kaldere enn normalt, er det mest sannsynlig snakk om en grad eller to. Det kan bety mer nedbør.

Sesongvarslet til meterologisk institutt Ekspandér faktaboks På sine sider skriver Meterologisk institutt at det er viktig å være oppmerksom på at verdiene som vises på kartet er midlet over tre måneder.

Altså sier verdiene intet om den enkelte måned i perioden. Eksempelvis kan en måned være varmere enn normalen, den neste kaldere, mens den tredje kan være normal.

Ved midling over alle 3 månedene, kommer en da alt i alt ut med en normal 3-månedersperiode! For tiden lages sesongvarsel kun for temperaturen, varselet sier altså ingenting om forventet nedbør. Kilde: Meterologisk Insitutt

Kan bli snørikt

– Sesongvarselet anslår nedbør, og varselet har mer nedbør enn normalt i flere områder. Med lavtrykk i vest blir Vestlandet utsatt for en del nedbør, og det samme med Trøndelag og Nordland.

Mer nedbør betyr i mange områder også mer snø.

– Selv om det er en grad eller to høyere enn normalen betyr ikke det at det er plussgrader over alt. Så det kan bli en del snø. Det er garantert. Særlig når man kommer kinn i landet og opp i fjellområdene. Der kan det bli snørikt, dersom dette varselet slår til.

Bit deg merke i det aller siste Mjeldstad sa. Dersom varselet slår til. For når det gjelder sesongvarselet er det kun én ting som er helt sikkert: Her er ingen ting sikkert.

Usikkert varsel helt til mai

– Nå er vi inne på det viktigste. Sesongvarslene er dessverre ikke så treffsikre. Det er vanskelig nok å forutse være bare noen uker fremover, men her snakker vi måneder frem i tid. Det å få sesongvarslene til å bli bedre, jobbes det mest med nå.

Og lurer du på hvordan været blir i april og mai? Det finnes et svar. I alle fall på hvordan det kanskje blir.

– Vi har sesongvarsler som går helt frem til mai. Trenden er egentlig den samme. Men så skjønner det fleste at været fra januar til mai sikkert blir å variere mye, og det kommer det til å gjøre. Men trenden i sesongvarselet, for uten at vi skal ligge på den milde siden i vintermånedene, er at vi også har litt varmere vær inn i vårmånedene til og med mai.