Måtte grave fram slalåmbakken

– Vi var ferdige med å lage kunstsnø i slalåmbakken da det kom én og en halv meter snø, sier Aud Vegerstøl.

Hun er daglig leder for Vegårshei ski- og aktivitetssenter, som lå midt i løypa for snøværet som feide inn over Sørlandet sist uke.

Etter hektisk jobbing med å fjerne snø, kunne skisenteret åpnes fredag.

– Det har vært mye måking både tidlig og sent. Vi er litt slitne nå, og det før sesongen begynner, sier Vegerstøl.

Nå ser hun fram til at ivrige alpinister skal innta skitrekket.

Måking har vært øverst på prioriteringslista. Bakken kunne egentlig åpnet tidligere, men på grunn av det heftige snøværet måtte mye arbeid til før skitrekket kunne gå som normalt. Daglig leder for Vegårshei ski- og aktivitetssenter Aud Vegerstøl har hatt travle dager i det siste. Torstein Spilling og Elin Ellingsvik Egerstøl har jobbet på spreng de siste dagene for å preppe bakkene klare til bruk. Besøkende kan nå vente seg nysjekket skiheis og nypreppede løyper.

Flere åpnet tidlig i desember

Flere steder i landet meldes det om gode forhold i skibakkene.

Både Hafjell, Kvitfjell, Hemsedal, Hovden, Sirdal og Myrkdalen skisenter på Voss er blant de som holder åpent nå.

– Det har vært noe mindre nedbør de første ukene, men vinterkulden har gitt oss optimale forhold for å produsere snø. Vi åpner nye heiser og bakker fortløpende, sier Hege Ousland, markedssjef i Skistar som blant annet driver bakkene i Hemsedal og Trysil.

Forholdene har vært gode den siste tiden i Hafjell og Kvitfjell. Foto: Alpinco AS Foto: Alpinco AS

Snøbyger er på vei

Oppdal Skisenter i Trøndelag var blant de som startet sesongen 4. desember. Til tross for mildvær den siste tiden har anlegget holdt åpent.

I ettermiddag var Oppdal preget av duskregn, men planen er å åpne opp enda flere bakker i løpet av helga.

– Vi ser at det kommer snøbyger på søndag og det er jo nettopp snø vi ønsker oss til jul, sier heissjef på Oppdal Skisenter, Arnulf Erdal.

Heissjefen i alpinanlegget på Oppdal ser lyst på værmeldingen denne helga. Foto: Jøte Toftaker / NRK

I Hafjell og Kvitfjell har værforholdene ligget godt til rette for snøproduksjon, noe markedssjef i Alpinco, Veslemøy Eineteig har vært svært fornøyd med.

– Vi var heldige med ti dager jevne og veldig gode kuldegrader før åpning. Dette sikret oss en veldig god snøproduksjon. Like før åpning fikk vi en liten dose natursnø også, så det bidro. Snøforholdene er med andre ord gode, sier Eineteig.

Likevel ønsker hun seg påfyll med mer natursnø slik at enda flere skiveier, og flest mulig løyper kan åpne.

– Vi produserer det vi klarer natt og dag for å åpne mest mulig nå, sier hun.