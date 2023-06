Høyrevinden som over tid har blåst over landet har nå nådd 69 grader nord. Høyre og Frp er nå større en de rødgrønne partiene som i dag styrer Nord-Norges største by. Og partiet Høyre er det klart største partiet, med 26,9 prosents oppslutning.

Det viser ei partimåling Norstat har gjort for NRK.

Skulle utfallet av målingen bli valgresultatet får Arbeiderpartiet en oppslutning på 18,9 prosent.

– Det er langt unna det vi ønsker oss, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.

Partibarometer Tromsø juni 2023 sammenlignet med valg 2019 Parti Oppslutning Endring 26,9% Høyre H +11,4 18,9% Arbeiderpartiet AP 0 12,8% Fremskrittspartiet FRP +4,2 11,7% Sosialistisk Venstreparti SV −4,3 7,8% Miljøpartiet De Grønne MDG +0,4 7,2% Rødt R +2,0 4,0% Venstre V +0,9 3,6% Senterpartiet SP −7,4 3,0% Nei til bompenger Tromsø NBT −5,7 1,0% Kristelig Folkeparti KRF −1,1 0,7% Industri- og næringspartiet INP +0,7 2,4% Andre Andre −1,2 597 intervjuer gjort i perioden 5.6.23–9.6.23. Feilmarginer fra 0,8–5 pp. Kilde: Norstat

Status Q for Ap

Med denne oppslutningen i Tromsø har ikke Arbeiderpartiet rikket seg av flekken siden det forrige kommunevalget, som ble sett på som historisk dårlig. I alle fall dersom Norstats måling skulle bli valgresultatet.

I 2019 ga – nettopp – 18,9 prosent av velgerne Arbeiderpartiet med ordfører Gunnar Wilhelmsen tillit. Med blant annet et sterkt Senterparti i ryggen holdt det likevel til fornyet tillit i ishavsbyen. Den gang.

Spørsmålet er nå om åtte år med rødgrønt styre i ishavsbyen går mot slutten, og om den så langt kalde sommeren i Nordens Paris kan skyldes en blå vind.

– Det er veldig hyggelig at Høyre går frem og at det borgerlige styrker seg. Det kan bli et skifte i Tromsø, men hver stemme teller, sier høyres ordførerkandidat Anne Berit Figenschau.

Høyres Anne Berit Figenschau varsler hardt arbeid inn mot valget for å vippe Arbeiderpartiet og Gunnar Wilhelmsen av maktpinnen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Stort Sp-fall

I dag styrer Arbeiderpartiet ishavsbyen sammen med Senterpartiet, MDG og SV. Med et akterutseilt Senterparti, som på Norstats måling får 3,6 prosents oppslutning, banes nå veien for høyresiden.

– Måling er måling og valg er valg. Vi blir å jobbe hardt frem mot valgdagen for å fortelle hva som er Høyres løsninger for Tromsø, sier Figenschau.

Skulle det holde helt inn til valgdagen, sikrer Høyre og Frp seg alene 18 mandater. De tre partiene som i dag styrer byen får 15 mandater og blir avhengige av å søke nye samarbeidspartnere.

– Dette er den laveste målingen vi har hatt. Vi har tro på at vi skal få adskillig bedre tall når valgdagen kommer i september, sier Wilhelmsen.

Men Wilhelmsen er fortsatt populært blant Tromsøs innbyggere. På spørsmål om hvem innbyggerne i Tromsø foretrekker som ordfører er det fortsatt Gunnar Wilhelmsen de vil ha.

33 prosent av dem som har svart sier at de foretrekker den sittende ordføreren. 26 prosent foretrekker Høyres Anne Berit Figenschau.

Gunnar Wilhelmsen er som alltid i sprudlende humør, også når det blåser en blå vind over luggen hans. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fra flau bris til storm

Valgforsker Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet sier at målingen viser en langt mer fremadstormende borgerlig side i Tromsø enn tidligere.

– Dette er noe vi ikke tidligere har sett på de lokale målingene. Der har den nasjonale høyrestormen blitt mer flau bris. Her ser vi derimot noen tendenser, sier Stein.

– Så får vi se om dette er ei enkeltmåling eller en trend som forsterker seg utover sommeren og inn mot valgkampen, sier han.

Som i alle politiske meningsmålinger tar Norstats måling høyde for feilmarginer på prosent for de største partiene.

Jonas Stein mener det også må tas høyde for at målingen er basert på kun 597 intervjuer.

– Det gjør at vi får en viss usikkerhet. Men denne målingen kan være en indikasjon på at det kan være endringer på gang i Tromsø-politikken, sier han.

Det blir en knallhard kamp om makta i Nord-Norges største by. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Frp kan bli avgjørende

En annen faktor som kan bli avgjørende er om Høyre og Frp finner tonen. Høyre vil etter alt å dømme være avhengig av Frp for å få flertall, noe som også Norstats ferske måling viser. Under kommunevalget i 2019 ble de to partiene ikke enige om å samarbeide. Frp nektet å samarbeide i posisjon med et parti som ønsker bompenger.

Selv om bompengene nå er innført i Tromsø, gir ikke Frp opp.

Også foran høstens valg har Frp stilt Høyre et bompengeultimatum for å kunne styre byen sammen. Høyre må rett og slett snu i bompengesaken dersom et samarbeid skal bli aktuelt, skal man tro Frp.

For Høyre kan det bli lite å hente ved å vende seg inn mot sentrum og søke samarbeid. Venstre styrker seg noe siden forrige valg. KrF er derimot nesten utradert.