– Nei no blei eg nesten litt audmjuk og rørt. Det gjer jo ein fantastisk motivasjon.

Det seier ordførarkandidat for Høgre, Kent Ranum, då han får høyre tala frå den siste meiningsmålinga i Trondheim som Norstat har utført for NRK og Adresseavisen.

Etter den siste kommunemålinga har Høgre ei oppslutning på 33,4 %.

Dette er ei ytterlegare auke for partiet sidan sist meiningsmåling i november på 28,5 %.

Det betyr at Høgre er dobbelt så store som Arbeidarpartiet i Trondheim.

– Det er viktig å understreke at det er jo berre ei måling, og ikkje eit resultat. Men det gjer som sagt ein vanvettig inspirasjon til å stå på vidare saman med dei andre rundt meg i Høgre, legg Ranum til.

Partibarometer Trondheim mars 2023 Parti Oppslutning Endring 33,4% Høyre H +12,8 16,6% Arbeiderpartiet AP −8,4 14,6% Sosialistisk Venstreparti SV +3,3 10,8% Rødt R +3,9 8,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −1,5 5,5% Venstre V +0,6 3,8% Fremskrittspartiet FRP −1,3 2,2% Kristelig Folkeparti KRF +0,2 1,3% Senterpartiet SP −5,8 1,2% Pensjonistpartiet PP −3,6 0,9% Andre Andre −0,8 597 intervjuer gjort i perioden 14.3.23–20.3.23. Feilmarginer fra 0,9–5 pp. Kilde: Norstat for NRK og Adresseavisen

Arbeidarpartiet fell ytterlegare

I november hadde Arbeidarpartiet ei oppslutning på 21,5 %, medan dei no i mars er nede på 16,6 %.

– Me synest jo det er alt for dårleg og me skal jo opp på meiningsmålingane. Eller endå viktigare, at me skal gjere det endå betre i valet, seier ordførarkandidat i Arbeidarpartiet, Emil Raaen.

Men det er ikkje berre til Høgre at Arbeidarpartiet mister stemmer.

Både Raudt og SV veks på målingane i kommunen, med høvesvis 10,8 % og 14,6 %.

– Når tala viser at me er nesten like store som Arbeidarpartiet så er det openbert ein ting som ligg på bordet. Me er klar til å ta det ansvaret dersom det skulle bli resultatet.

Det seier Mona Berger i Trondheim SV. Ho er ordførarkandidat og det er ei rolle ho er klar for å fylle.

– Det at Høgre gjer det godt no, motiverer jo berre til å stå på ekstra inn mot valet, seier ordførarkandidat i SV Mona Berger. Foto: Bent Lindsetmo

Held døra open for alle

For å få fleirtal i kommunestyret er ordførarkandidatane avhengig av samarbeid med andre parti.

Roald Arntzen i Trondheim Raudt blei overraska då NRK ringde og fortalde om oppslutninga til partiet: – Oj, eg tenkte det var bra sidan du ringde, men det var jo veldig bra, sa politikaren. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Me vil strekke oss eit godt stykke for å unngå at Høgre får ordførarmakta i Trondheim. Så me er innstilt på å samarbeide med dei andre partia på venstresida, seier Roald Arentz i Trondheim Raudt.

Og sjølv om Berger i SV stiller som ordførarkandidat, er dei open for samarbeid på venstresida uavhengig av om ho endar i rolla som ordførar eller ikkje.

– Det er ikkje posisjonen i seg sjølv som er avgjerande for oss, men det er klart at me går til val med ein ordførarkandidat, ønsker oss den posisjonen og er oppteken av at me er dei rette folka til å styre byen vidare, fortel ho.

På høgresida håpar Ranum at partia det vil vere naturleg for dei å samarbeide med, gjer det best mogeleg i valet til hausten.

– Eg har vore tydeleg på det, frå dag ein, at Venstre, Frp, Pensjonistpartiet, men også Senterpartiet, KrF og MDG er parti det vil vere heilt naturleg for oss å halde døra open for.

– Både Ap og Høgre treng hjelp

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan seier det er eit ope spørsmål kven som får ordføraren i Trondheim etter haustens val.

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan. Foto: Stein Roar Leite

– Dersom Høgre fortsett framgangen og Ap fortsett tilbakegangen fram mot valet, er det duka for Høgre-ordførar. Dersom meiningsmålinga blir valresultatet, blir det ein hestehandel med alle dei andre partia for å få til fleirtal. Og mange held døra ope, her er ingen ting avgjord.

– Det er framleis raudgrønt fleirtal i Trondheim, men venstresida er blitt raudare og då kjem det an på om Ap vil svelgje Raudt-kamelen i kampen om ordførarvervet. Trondheimsvalet er meir spennande enn på veldig lenge, seier Bjørgan.

Høgre veks også i Trøndelag

Også på fylkesmålinga for Trøndelag er det Høgre som veks mest i oppslutning og har 25,9 %. Det er mot Ap med 21,4 %, Sp med 15,9 % og SV på 10 %.

– Det er lenge igjen og dette er berre ei måling, men på akkurat denne målinga verkar det som veldig mange har mest lyst til at Høgre skal ta styringa av Trondheim og det er eg audmjuk takknemleg for, seier Ranum.

Begge ordførarkandidatane let seg motivere av meiningsmålinga og er klar for å setje inn støyten, og trur det blir ein spennande valkamp mot valet 11. september.

– På ein rar måte så blir me jo motivert av meiningsmålinga fordi me veit at me har god politikk og me er naud til å kome oss ut og få snakka med veljarane. Både om kva dei er oppteken av, og om våre løysingar, seier Ranum.