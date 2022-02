Meningsmåling i nord: Sp halvert siden valget – og Rødt er mer enn doblet

Velgerne gir klar beskjed om at Senterpartiet ikke har levd opp til forventningene i regjering:

Ti måneder etter at de var klart største parti i nord, ligger Sp på 8 og 9 prosents oppslutning i Troms og Finnmark.

Folk i landsdelen har vært spart for de mest dramatiske strømprisene. Likevel er meningsmålingen en solid kalddusj for regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet ville mistet en av sine stortingsrepresentanter fra Troms. Senterpartiet ville mistet begge de to de har i dag – en fra Troms og en fra Finnmark.

Rødt er en av de store vinnerne, og har samlet sett mer enn doblet sin oppslutning. De ville sikret seg et mandat fra Finnmark.

I Troms er det Høyre som gjør det største bykset framover. Partiet er nesten doblet siden valget og får stemmene til hver fjerde velger. Oppslutningen tilsvarer et ekstra mandat fra Troms.

Fra jubel til grunnfjellet

For Senterpartiet kunne kontrasten knapt vært større. Det er mindre enn ett år siden en måling plasserte dem som klart største parti i landsdelen. I april kunne de juble for historiske 35,9 prosent oppslutning i Finnmark.

Siden den gang har tre av fire velgere i valgkretsen vendt dem ryggen.

Meningsmålingen er gjort den 10. februar av InFact for NRK og Polaris Media.

Finnmark februar 2022 sammenlignet med valget 2021 Parti Endring +7,8 R 12,8 % +7,8 +1,2 SV 7,4 % +1,2 −4,2 AP 27,2 % −4,2 −9,4 SP 9,0 % −9,4 −0,1 MDG 2,2 % −0,1 −0,1 KRF 1,6 % −0,1 +0,4 V 1,8 % +0,4 +2,7 H 9,5 % +2,7 +3,0 FRP 13,8 % +3,0 −1,7 P 11,0 % −1,7 Kilde: Infact

Troms februar 2022 sammenlignet med valget 2021 Parti Endring +4,7 R 9,5 % +4,7 −1,2 SV 9,6 % −1,2 −7,4 AP 19,7 % −7,4 −10,9 SP 8,2 % −10,9 +0,6 MDG 3,6 % +0,6 +0,3 KRF 2,5 % +0,3 −0,2 V 2,3 % −0,2 +11,2 H 24,7 % +11,2 +4,0 FRP 18,0 % +4,0 Kilde: Infact

Bensinløftebrudd

Før jubelmålingen i april hadde Senterpartiets Marit Arnstad sagt til VG at de ikke kunne sitte i en regjering som økte bensinprisen til over 20 kroner.

Nå har mange av finnmarkingene vennet seg til at både bensin og diesel gjerne koster over 20 kroner literen.

«Sånn vanlig politikerrør» sier Sigrid Killi om Senterpartiets løfter for bensinprisene. Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Det er sinnssykt mye, sier Sigrid Killi, som fyller tanken på Kronstad i Alta. Denne dagen får hun diesel til bare 16,49. Men det er fortsatt dyrt for en 19-åring på et sted hvor bussen ikke er noe godt alternativ, sier SV-velgeren.

Til tross for løftene i Hurdalsplattformen har avgiftene på drivstoff økt ytterligere.

– Det er vel sånn vanlig politikerrør. Man sier mye man skal holde, så blir det sjelden sånn. Det er selvfølgelig dårlig av dem å gå ut og love sånne ting, sier Killi.

Hun har ikke merket seg noe tiltak fra regjeringen som gir pluss i margen i hennes bok.

Sp: Vær tålmodig

Stortingsrepresentant Geir A. Iversen fra Senterpartiet i Finnmark sier regjeringen har møtt enorme forventninger.

– Jeg skjønner at folk er utålmodige og helst skulle ha sett at det ble endring så fort som overhodet mulig. Det er faktisk tregt å snu skuta, men vi er i gang, sier han.

Bensinen lå på 21 kroner literen i Vadsø mandag Foto: NRK

Drivstoff til over 20 kroner literen skyldes at den forrige regjeringen la opp til store økninger, sier han.

– Når du da skal rette opp det, så koster det enormt mye. Det er ikke noen unnskyldning, det er bare sånn det er. Det tar litt tid å snu ting. Det kommer til å bli bedre.

Han mener regjeringen burde fått betalt for å sikre at storfylket løses opp, slik folket har ønsket seg.

Det samme gjelder at ferger blir mye billigere – og at det står «enormt mye bra» om fiskeripolitikk i Hurdalsplattformen.

Geir Jørgensen gleder seg over framgangen til Rødt i nord. Foto: PRIVAT

Rødt: Bunnen er ikke nådd

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt mener derimot at velgerne i nord ikke har sett et eneste initiativ for bedre distriktspolitikk i løpet av regjeringens første måneder.

– Folk lar seg ikke lure, sier Jørgensen.

Han tror oppslutningen bare vil fortsette å falle om ikke regjeringen leverer i tråd med løftene sine.

– De har 100 representanter på Stortinget som er klare til å føre en god rødgrønn politikk. Men regjeringen ser ikke ut til å klare å spille på det store rødgrønne flertallet de har i salen, sier Jørgensen.

– Hvis de ikke lever gode løsninger på distriktspolitikk, fiskeri, landbruk og samferdsel, er jeg redd for at vi ikke har sett bunnen for oppslutningen til Ap og Sp.