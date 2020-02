Lite lys og lite varme på norske vinterveier

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med LED-lys på biler. Selv om det er mange fordeler med de nye lysene, så skaper de noen utfordringer på vinterveiene.

– I utgangspunktet gir det bedre lys og det varer lengre en tradisjonelle lys, men det gir ikke fra seg noe varme og smelter ikke bort snø, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund, Nils Sødal.

De nye lysene avgir nemlig ikke varme slik som gamle billyspærer. Så snøen blir liggende på bil, og det blir vanskelig å se baklysene når det er mye snø på veien.

Sødal opplyser at det i verste fall kan skje en ulykke fordi at de som kommer bakfra ikke ser bilen før det er for sent.

– Det er viktig å være synlig for trafikken rundt, for man kjører jo ofte rundt uten å vite at man er usynlig, sier Sødal.

Det er svært viktig å rense bilen for snø før man skal kjøre i en kolonne. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Må være synlig i en kolonne

Det er viktig å være synlig når man kjører på vinterveiene og Veivokter for Presis Vegdrift i Nordkapp, Ib Nymark, forklarer at det er spesielt viktig å være synlig i en kolonne.

Han forklarer at i vinter har kolonnene ofte tettet seg fort på grunn av mye snø.

– Om bilen som kjører foran deg i en kolonne ikke er synlig så kan skje noen farlig episoder, for i en kolonne kjører man tett i tett, sier Nymark.

Bildene viser før og etter man har børstet av lysene på bilen. NAF

Moderne biler samler opp mer snø

Det samler seg mer snø på baksiden av moderne biler fordi de har en aerodynamikk som gjør at snøen lettere samler seg opp bak når man kjører i tett snødrev eller på ubrøytede veier.

– Hvor mye snø som legger seg bak på bilen varierer fra modell til modell. En del virvler opp så mye at hele bakparten på bilen blir snødekt og lyset fra lyktene forsvinner, forklarer Nils Sødal i en pressemelding fra NAF.

Flinke til å børste snø av bilene

Han oppfordrer folk til å stoppe ved jevne mellomrom for å børste snø av baksiden av bilen.

– Det er smart for din egen og andres sikkerhet å ta noen kunstpauser og bruke snøkosten til å få frem baklysene igjen, sier Sødal.

I Finnmark er mange bilister vant til å kjøre i kolonne. Ib Nymark sier at folk vet hva de må gjøre før de skal kjøre i en kolonne.

– Jeg ser at folk er flinke til å gå ut av bilen å børste av lysene og fjerne snø på vinduspusserne, sier Nymark, som legger til at dårlig belysning på tilhengerne også er en utfordring.

– Vi ser at flere som også skifter til LED-lys på hengerne. Mange har også ikke lys på hengerne. Har de ikke det, så får de ikke være med. Det er livsfarlig å komme bak en henger uten lys, sier Nymark.