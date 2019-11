Med vinteren følger også den forhatte isen og snøen på frontruta. Redusert sikt er blant gjengangerne hos politiet i sesongen vi er inne i. Bilister har dårlig tid, og noen tar sjansen på å legge ut på veien med minimal sikt.

– Det har vi mange tilfeller av. Det skyldes vel ofte at publikum «skulle bare». De tenker at det ikke er viktig, men den kjøreturen kan raskt bli katastrofal, forteller distriktsleder Geir Marthinsen i Utrykningspolitiet.

Han mener en god regel er å skrape og børste samme område som det som dekkes av vindusviskerne, å ta et par drag med isskrapa så du ser veien er ikke godt nok.

Å satse på at litt varmluft skal fikse jobben, er heller ikke å anbefale.

– Du får ikke med deg det som skjer rundt, og plutselig kan det være et barn i veikanten, sier han.

– Et forferdelig dårlig valg

Allerede før lunsjtider tirsdag har politiet stoppet to bilister med utilstrekkelig sikt.

Én bilist ble fratatt førerkortet, mens den andre fikk forenklet forelegg.

Her avgjør hvor stor grad av sikt man har, eller ikke.

– Vi bruker ofte å sette oss inn i bilen for å vurdere hvor godt utsynet er. Har man ikke godt nok utsyn, har man gjort et forferdelig dårlig valg, sier UP-sjefen.

Lovhjemmel for dårlig sikt i bil Ekspandér faktaboks Fører skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. Dette gjelder snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand. Dette følger av forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3. Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-5 nr. 12 at: "Nedsatt sikt, § 1-3 i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Er fører av motorvogn ilagt straff for føring av kjøretøy hvor sikten forover og til sidene var sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder."

Han mener at vi ikke kan ha det så travelt på vinterdagene at vi utsetter både oss selv og andre for fare.

Og det er ikke mye som skal til:

– Et lite minutt ekstra på frontruta og siderutene. Mange går ut tynnkledd og synes det er trist å børste av bilen, men det er en nødvendighet i dag. Sånn er det bare.

Jurister avgjør førerkortbeslag

Politiadvokat Susanne Cecilie Kobro var juristen som ble kontaktet i dag for å avgjøre om mannen i Bodø skulle bli fotgjenger i tiden fremover.

I slike grove tilfeller, sender nemlig patruljen et bilde til juristene, som da tar en avgjørelse.

I dette tilfellet har politiet valgt å illustrere en rute der det vil utløse en reaksjon fra politiet, eksempelvis forenklet forelegg. Foto: Politiet

– I de mindre alvorlige sakene, vil man kunne skrive et forenklet forlegg. Dette vil da være en bot på 2.600 kroner, subsidiært tre dager fengsel.

– I de mer alvorlige tilfellene vil man vurdere førerkortbeslag og forelegg. Boten vil nok være noe høyere i disse tilfellene.

Kobro sier at det ikke bare er frontruten som må være fri for is, men alle vinduene. Hvor grensen går for forelegg og førerkortbeslag, er ikke alltid lett å si.

– Beslutningen blir først tatt av patruljen på stedet. Noen ganger vil de få mulighet til å skrape, mens andre ganger får man en annen reaksjon fra politiet.

– Dette er en skjønnsmessig vurdering som blir tatt på stedet, sier kommunikasjonsmedarbeider i Nordland politidistrikt, Mette Horsberg.

