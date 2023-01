– Vi tenker at det kan bli stort. Skreien har et stort potensial der. Vi håper og tror at mottakelsen blir god, skreien er jo prima vare!

Det sier Agnete Skog (30), plassleder hos Lerøy Norway Seafoods AS avdeling Skårvågen. Til helga skal skrei fra blant annet familiebedriften i Bø i Vesterålen for første gang ut til japanske forbrukere.

Slik ble skreien presentert på presselanseringa. Foto: Norges sjømatråd

Ett tonn i uka

Torsdag var det festivitas på den norske ambassaden i Japan. Det er Norges sjømatråd, Lerøy Seafood og den største dagligvare- og supermarkedkjeden i Japan, Aeon, som sammen står bak lanseringa.

– Japanerne elsker den norske makrellen for sin kvalitet. De elsker også den norske laksen. Og nå skal skreien inn på det samme markedet. Det gleder vi oss stort til, sier Johan Kvalheim, Norges Sjømatråds utsending i Japan og Sør-Korea.

Fornøyde utsendinger fra Norges sjømatråd, den norske ambassaden og det japanske supermarkedsaktøren Aeon. De viser fram et diplom fra dem norske fiskeriministeren, samt skrei på et supermarked. Foto: Norges sjømatråd

Lerøy Seafood leverer skreien. De har i 30 år hatt samarbeid med Japan, men det er altså første gang de sender fersk skrei dit.

– Vi er stolt for å kunne tilby den japanske befolkninga enda flere produkter fra Norge. Dette er ei veldig viktig satsing, sier Fredrik Kristensen, selger på fersk oversjøisk avdeling for det japanske markedet hos Lerøy.

Fakta om skreien Ekspandér faktaboks Skrei er torsk som tilhører den norsk-arktiske torskebestanden. Denne torsken samles om vinteren og våren i store antall langs kysten på strekningen mellom Haugesund og Sørøya i Finnmark for å gyte. Hovedmengden gyter ved Lofoten og Vesterålen. Skreien er en torsk som vandrer mellom et gyteområde langs kysten og et oppvekstområde som kan være langt borte. Vår skrei har sitt primære oppvekstområde i Barentshavet.

Skreifisket i Norge foregår fra januar til april.

Det er mange steder en stor begivenhet når årets første skrei kan fortæres. Den serveres tradisjonelt trukket i lettsaltet vann, med lever, rogn og kokte poteter som tilbehør (mølje). Fakta: Store norske leksikon

De sender nå ett tonn skrei fra Vesterålen og Japan i uka. Ambisjonen er å levere 30 tonn av den hvite, flakede gourmetfisken i løpet av sesongen.

– Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger på vareprøvene vi har sendt. De er fornøyde med ferskheten, farge og konsistens på fisken. Spesielt fornøyd er de med at fiskekjøttet «flaker seg» når fisken er tilberedt, sier Hans Petter Vestre, teamleder for fersk oversjøisk avdeling.

Norges ambassadør til Japan, Inga M.V. Nyhamar og Japans svar på Eyvind Hellstrøm, Chef Mikuni viser fram skreien. Foto: Norges sjømatråd

« The Rolls-Royce of Cod»

Historien om hvordan lanseringa av skreien i Japan kom til, er nesten et eventyr i seg selv. Et eventyr som startet høsten 2021. Sjømatrådet tok kontaktet Aeon og spurte om de hadde hørt om den norske skreien.

Det hadde leverandøren ikke. Da de møttes fortalte Sjømatrådet dem historia til skreien. Om at den er født i Lofoten. Så migrere fisken til Barentshavet, hvor den i fire år vokser seg stor. Den går så tilbake til Lofoten for å gyte – og så opp igjen.

De fortalte om hvordan skreifisket pågår. Med starten mens det fortsatt er mørketid i nord.

De fortalte også om hvor viktig skreien er for supermarkedene og toppkokkene i Spania, Frankrike og Tyskland. Og ikke minst, hvordan den ble lansert i Storbritannia. Der med luksusvarehuset Harrods i London i spissen. En av deres importører omtalte den gang skreien for «The Rolls-Royce of Cod».

Japanerne spisset ørene. De lot seg fascinere.

Skeien ble lansert fra den norske ambassaden i Japan. Fra venstre: Koki Yotsui fra Lerøy Japan, Johan Kvalheim, sjømatutsending til Japan for Norges sjømatråd, Toshiya Gotou, direktør i Aeon og Kinzou Matsumoto, daglig leder i Aeons sjømatavdeling. Foto: Norges sjømatråd

Mer imponert ble de da skreien kom på bordet.

– For meg ble det et gyllent øyeblikk. Der sto fire voksne menn. De var bergtatt. De hadde aldri i sitt liv før sett en så fin fisk. De sto der lenge, så på, tok på den, løftet finnene, tok bilder og diskuterte hva de hadde foran seg, forteller Johan Kvalheim i Norges sjømatråd.

Saumfarte Tokyos supermarked

Han måtte etter hvert be dem sette seg for å smake på fisken.

– Da var det helt stille. Når vi gikk fra møtet, sa de vi skal nok lansere skreien i Japan.

Sjømatrådet trodde avtalen var i boks. Men det gikk ei uke. I mellomtida hadde den øverste sjefen i Aeon gått på supermarkedet i Tokyo. Han ba om den beste og dyreste torsken de hadde. Så hadde han gått hjem og laget den selv. Det for å sjekke om den japanske torsken var bedre enn den norske. Etter det var det ingen tvil.

– Da han kom på kontoret igjen dagen etter, ga han beskjed. De skulle ha norsk skrei på markedet i 2023, forteller Kvalheim.

Skreien er allerede ute i butikk og supermarkeder i Japan. Foto: Norges sjømatråd

Ikke bare torsk

Målet er at gourmetproduktet skal være tilgjengelig for alle. Som nevnt har det japanske markedet allerede en annen torsk. Den benyttes først og fremst i supper. Og her viser det seg at det ikke er sånn at torsk er torsk.

Dette var en av rettene kjendiskokken Chef Mikuni tilberedte under lanseringa. Foto: Norges sjømatråd

– Vårt fiskeprodukt lanseres som skrei. De nettopp for å skille den fra den tradisjonelle torsken som er i Japan. Skreien er i sin skjønne natur veldig enkel å tilberede, for smaken og teksturen ligger rett foran deg. For oss er det viktig at skreien ikke skal havne i noen fiskesupper. Den skal på steikeplata eller i en fiskegrillen, sier sjømatutsendingen i Japan.

Kanskje blir den tradisjonelle mølja neste steg i markedsføringa. I første omgang er det rene skreien som lanseres.

Den nye laksen?

Norges sjømatråd og Lerøy har stor tro på at skreien går rett hjem hos japanerne.

– Kan skreien nå bli den nye laksen?

– Laks er noe vi leverer hver uke hele året rundt. Skrei er et luksusprodukt som bare er tilgjengelig i sesong. I Japan er setter de pris på sesongbasert fisk. Derfor tror vi at dette skal bli en suksess, sier Vestre i Lerøy.

Slik har du sannsynligvis ikke sett skrei anrettet før. Foto: Takashi Okuzumi, Norges sjømatråd / Takashi Okuzumi

Sjømatanalytiker i Nordea, Finn-Arne Egeness, tror det blir vanskelig å gjøre skreien til den nye laksen.

– Japan er et godt marked for laks og makrell, de litt feitere fiskene. Så det er nok en jobb å gjøre for å utvikle markedet for fersk skrei. Men lykkes man med det, så er potensialet betydelig. Både med tanke på kjøpekraft og befolkningsmengde.