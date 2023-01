I 2022 solgte Norge nesten 3 millioner tonn sjømat til utlandet, for over 150 milliarder norske kroner.

Det viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

I 2021 ble det faktisk eksportert litt mer, men prisen på sjømaten var atskillig høyere i 2022.

Dermed ble eksportrekorden fra 2021 slått med over 30 milliarder kroner.

Innsiktsdirektør i Norges sjømatråd, Tom Jørgen Gangsø, er klar på at et høyere prisnivå på varer og tjenester er hovedårsaken til verdiøkningen.

– Vi ser jo at det er skyhøy inflasjon i både Europa og USA. Det betyr at prisen på det aller meste går opp, også på sjømat, sier han.

– Men det skyldes også at det er en sterk etterspørsel etter norske sjømatprodukter der ute.

I tillegg sørget en svak norsk krone for at de som kjøpte norsk sjømat, kan ha hatt større kjøpekraft enn tidligere.

Laks sto for den største delen av eksportverdien, og oversteg for første gang 100 milliarder kroner.

Totalt ble det eksportert over 1,2 millioner tonn norsk laks til utlandet.

Torsk og makrell fulgte på de neste plassene, med en eksportverdi på litt over 12 og 6 milliarder norske kroner.

Disse landene solgte vi mest til: Ekspandér faktaboks Polen: 15.5 milliarder kroner (+24% fra 2021) Danmark: 12.6 milliarder kroner (+22% fra 2021) USA: 11.7 milliarder kroner (+46% fra 2021) Frankrike: 10.6 milliarder kroner (+29% fra 2021) Nederland: 9.4 milliarder kroner (+34% fra 2021) Storbritannia: 7.8 milliarder kroner (+27% fra 2021) Spania: 7.3 milliarder kroner (+21% fra 2021) Kina: 7.3 milliarder kroner (+45% fra 2021) Italia: 6.6 milliarder kroner (+30% fra 2021) Portugal: 4.9 milliarder kroner (+38% fra 2021) Kilde: Norges Sjømatråd

Stor vekst i eksporten til USA

Polen var igjen det landet vi eksporterte mest sjømat til, etterfulgt av Danmark.

Men størst vekst finner man i eksporten til USA.

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har gjort det vanskeligere å nå enkelte markeder, fordi man ikke kan fly produktene over russisk territorium.

– Det bidrar nok til at man får en dreining mot markeder som er lettere tilgjengelig, og viser samtidig at markedet har evne til å omstille seg svært rask sier Gangsø.

Eksportvolumet til USA endte på 114.510 tonn. Det er en økning i volum på 15 prosent fra 2021.

Det utgjorde en eksport på nesten tolv milliarder kroner, noe som er en verdiøkning på 46 prosent sammenlignet med 2021.

Dette solgte vi mest av: Ekspandér faktaboks Laks: 105,8 milliarder kroner (+30% fra 2021) Torsk: 12,2 milliarder kroner (+25% fra 2021) Makrell: 6,3 milliarder kroner (+7% fra 2021) Ørret: 5 milliarder kroner (+24% fra 2021) Sild: 3,9 milliarder kroner (-9% fra 2021) Sei: 3,6 milliarder kroner (+44% fra 2021) Kilde: Norges Sjømatråd

Mindre tørrfisk til Italia

Italienerne har i en årrekke vært glad i tørrfisken fra Norge, men i 2022 eksporterte vi betraktelig mindre tørrfisk til støvellandet.

I 2022 ble det solgt 2.000 tonn tørrfisk til Italia, noe som var 19 prosent mindre enn året før.

I løpet av de siste 30 årene er det kun i 2020 det har vært eksportert mindre tørrfisk dit, ifølge Norges sjømatråd.

Men det betyr nødvendigvis ikke at italienerne har mistet appetitten på norsk tørrfisk, men kan heller være fordi den var i dyreste laget for dem.

Gjennomsnittsprisen på hel tørrfisk av torsk var nemlig på 229 kroner per kilo. Det er 18 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019.

Totalt sett eksporterte Norge 1,6 millioner tonn sjømat fra fiskeri, og 1,3 millioner tonn fra havbruk.

Men målt i verdi sto havbruk for 73 prosent av den totale eksporten.

Norge eksporterte 3.514 tonn tørrfisk til en verdi av 730 millioner kroner i 2022. Men mens italienerne kjøpte mindre, kjøpte amerikanerne mer.

Fortsatt et stykke opp til olje og gass

Gangsø i Norges sjømatråd tror veksten i eksportverdi for norsk sjømat vil fortsette i 2023.

– Jeg tror vi kan stå her til neste år og melde om en ny rekord, med mindre vi treffer på noen store skjær i sjøen på veien, sier han.

Men det er fortsatt et stykke opp til olje og gass. I 2021 ble det eksportert petroleum for over 800 milliarder, ifølge tall fra Oljedirektoratet.