– Det var helt sinnssykt!

Remi Baardsen er frelst. Han har kjørt elbil for første gang, og tenker å bytte til elektrisk.

Og han er ikke den eneste.

Elbilsalget i Finnmark har nemlig skutt i været.

Norsk Elbilforening melder at veksten i elbilandelen i nybilsalget i Finnmark er høyere enn noe annet sted i landet.

Så langt i år har 34 prosent av nybilsalget her vært elektrisk. Dette er en betydelig endring fra den elektriske salgsandelen i 2019 og 2020, som var på 11 og 23 prosent.

Remi Baardsen prøvekjørte flere biler da elbilforeningen stoppet i Varangerbotn. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Trenger 6500 ladere

Stortinget har imidlertid et mål om at 100 prosent av nybilsalget i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Da trengs det flere ladere i Nord-Norge, mener elbilforeningen.

– I Troms og Finnmark må vi har fire ganger så mange ladere som vi har i dag, sier Gjermund Abrahamsen Wik, styremedlem i Finnmark elbilforening.

Men det er ikke bare i nord at Stortingets mål krever utvikling.

Elbilforeningen melder at det vil være over én million elbiler på norske veier i 2025, om man når Stortingets mål.

Denne ladestasjonen står i Vadsø i Finnmark, og ble åpnet tidligere i år. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

For at forholdet mellom elbiler og ladestasjoner skal forbli på dagens nivå, med omtrent 110 elbiler per lader, kreves det 10.000 hurtigladere på landsbasis.

– I dag har vi 3500. Så vi har ikke mange år på å skaffe de resterende 6500 hurtigladerne, forklarer politisk rådgiver i Norsk elbilforening, Markus Nilsen Rotevatn.

– Når ladeinfrastrukturen er der, og vi legger til rette for det – så er dette et bilde som begynner å ramle på plass. Da er vi klar for et grønt skifte innenfor bil, mener Abrahamsen Wik.

Gjermund Abrahamsen Wik har kjørt elbil siden 2019, og håper nå at resten av Finnmark følger etter. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ingen planlagt utbygging videre

I år har 25 nye ladestasjoner åpnet i Nord-Troms og Finnmark, et samarbeid mellom Enova og det lokale kraftselskapet Ishavsveien har gjort det mulig for elbiler å reise på kryss og tvers av Nord-Norge.

Nå er det totalt 112 hurtigladere i fylket.

Men Enova har foreløpig ingen planer om videre utbygging.

Eiliv Flakne, pressesjef i Enova, sier at det ikke er planer om videre utbygging. Foto: LASSE BERRE

Først skal man evaluere utbyggingsarbeidet som har blitt gjort til nå.

– Vi skal se på hvor god jobb har vi gjort og hva som trengs videre. Så står vi klare til å ta neste steg. Men hva det steget blir, det vet vi ikke enda, sier pressesjef i Enova, Eiliv Flakne.