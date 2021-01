– Nå har vi plutselig blitt et elbilfylke. Det betyr at folk som ser på muligheten for å ha elbil, kan være trygg på å få ladet den uansett hvor de kjører, sier Stein Mathisen, kommunikasjonsdirektør i Varanger kraft.

Flere kraftlag i Troms og Finnmark har gått sammen med Enova om å bygge ut et hurtigladenettverk for elbil. Varanger kraft har fått ansvaret for Øst-Finnmark.

Stein Mathisen i Varanger kraft er fornøyd med samarbeidet om de nye ladestasjonene. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Hurtigladenettverket har fått en stor oppgradering, noe som gjør det mulig å kjøre på kryss og tvers av Troms og Finnmark med elbil.

Allerede står 19 av 25 ladestasjoner klare.

I tillegg etablerte Tesla i fjor en superlader i Varangerbotn. Bilprodusenten skal i 2021 etter planen sette opp superladere i Honningsvåg, Karasjok, Kautokeino, Skaidi og Alta.

Bare nullutslippskjøretøy

Samtidig som hurtigladenettverket bygges ut i nord, legger myndighetene opp til at det kan bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av elbiler.

Det er en del av regjeringens nye klimastrategi for å nå målet om et lavutslippssamfunn innen 2050. Samt målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

– For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Dette har skapt reaksjoner i Distrikts-Norge, blant annet i kommentarfeltet til NRK Finnmark på Facebook:

«En idiotisk regel som ikke bør innføres.»

«Nei vet du hva, folk må få bestemme sjøl.»

«Politikerne synes mest opptatte av å vise hvor flinke de er. Dette påbudet er i praksis en ny sentraliseringordre. Vi vet at boligbygging på landsbygda er tapsprosjekt, mens det er enormt profitabelt i byene.»

«Nå må vel noen snart få stoppet galskapen»

«Med andre ord så skal ikke jeg bygge noe hus i alle fall»

Batteriene i elbilene lader saktere når det er kaldt. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Fordommer mot elbiler

Kommentarene preller av Norsk elbilforening, som denne uken gjennomfører verdens nordligste elbiltest.

Det nye ladenettverket gjør at de for første gang kan gjennomføre vintertesten i Troms og Finnmark. Her skal de finne ut hvordan det faktisk er å bruke elbil under kalde forhold.

– Det er jo fortsatt mye fordommer mot elbil, vinter og kulde. Det sentrale er at det finnes et hurtigladenettverk som gjør det mulig å komme seg gjennom fylket på relativt kort tid, sier Ståle Frydenlund, testansvarlig og seniorrådgiver i Norsk elbilforening.

Ståle Frydenlund, testansvarlig i Norsk elbilforening. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

De skal teste hvordan fem forskjellige elbiler klarer seg når det blir skikkelig kaldt.

– Rekkevidden kan krympe litt når temperaturen faller ned mot -10ºc og -20ºc, som vi regner med å få her. Vi ønsker å samle erfaringer rundt det, for å kunne gi enda bedre råd om hvordan man best hanskes med elbil under kalde forhold.

Verdens nordligste elbiltest Ekspandér faktaboks Disse stedene skal de innom: Kirkenes

Vadsø

Tana

Lakselv via Ifjord

Lakselv via Karasjok

Olderfjord

Honningsvåg

Nordkapp

Alta

Tromsø

Fem ulike elbiler skal testes i vintertesten, for å se hvor forskjellig de takler kulda i nord. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Et landsdekkende ladenettverk

Norsk elbilforening har jobbet for å få på plass et hurtigladenettverk i Nord-Troms Finnmark i mange år. De er svært fornøyde med at det nå er mulig å kjøre elbil i Finnmark.

– Frem til nå har det vært helt tørke. Det har bare vært mulig for folk som er særlig interessert i å kjøre langt med elbil, sier Snorre Sletvold, forretningsutvikler i Norsk elbilforening.

De fem testbilene blir de første elbilene som kjører Troms og Finnmark på kryss og tvers, og åpner med dette et ladenettverk som går fra nord til sør i landet.