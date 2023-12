Kvotemeldingen snart klar: – ​​​​​​​ Vi skal styrke den minste kystflåten

NRK har analysert høringssvarene til tre av de største fiskeriorganisasjonene: Fiskebåt, Nord Fiskarlaget og Kystfiskarlaget samt Sametinget.

Dette er endringer i kvotepolitikken som kan komme i kvotemeldingen som vil føre til refordeling av kvoter fra større kystfiskebåter til mindre kystfartøy:

Tilbakeføring av omsatte «strukturkvoter»:

Etter at alle fartøy fikk faste fartøykvoter, ble det etter hvert åpnet for at man kunne selge kvotene til noen av fartøyene mot at de ble tatt ut av fiske. Dette har redusert antall fartøy, og skapt mulighet for å investere i større fartøy, men også samlet mange kvoter på færre hender, og på større båter.

Disse omsettelige kvotene kalles strukturkvoter og intensjonen var at kvotene skulle tilbakeføres og refordeles til de gruppelengdene de opprinnelig ble kjøpt fra etter 20 og 25 år.

Verdien på disse kvotene er enorme; ifølge Fiskeribladet trolig rundt 50 milliarder kroner, og legger mye av grunnlaget for veksten i den største flåtegruppen.

Fiskebåt, som organiserer de større fiskefartøyene, ønsker derfor at disse kvotene skal fordeles primært mellom fiskefartøy i den flåtegruppen som kjøpte kvotene. Spesielt peker de på at mye av strukturerte kvoter hentet fra de mellomstore fartøyene, mellom 15 og 21 meter, som det er få igjen av i dag.

Derfor mener Fiskebåt en refordeling til de opprinnelige lengdene vil skape ubalanse iblant fiskefartøyene. I organisasjonene som organiseres de mindre fartøyene, som Fiskarlag Nord og Kystfiskarlaget, er det ventet at disse kvotene vil skape en omfattende refordeling til fordel for sjarker og mindre kystfartøy under 15 meter.

I tillegg går diskusjonen om kvotene kun skal refordeles på opprinnelige fartøykvoter, eller om også gjenstående strukturkvotene skal få sin andel.

Regjeringen står i et dilemma: De mindre fartøyene er lovet å få sin ventede andel av de tilbakeførte kvotene, og fartøykvotene stuper etter kutt i torskekvotene.

Samtidig har mange større fartøy investert på grunnlaget for at strukturkvoter ikke skulle tilbake til opprinnelige grupper. De frykter konkurser blant de større rederiene, som har store lån på flere milliarder kroner med garanti i disse kvotene.

Dermed risikerer regjeringen rettssaker. Fiskarlaget har forsøkt å etablere et kompromiss, men det er ventet at regjeringen vil lande på et alternativ til fordel for de mindre fartøyene.

Hurdalsplattformen lover: «At betingelser for tilbakefall av strukturkvoter avklares.»

Refordeling av kvotebonusordninger

En annen måte regjeringen kan sikre den mindre fiskeflåten mer fisk er å avvikle, eller endre kvotebonusordninger som ferskfiskordningen og levendelagringsbonus.

Dette er ordninger som sikrer ekstra torskekvoter til de som fisker torsk etter vintersesongene, og som sikrer levendefangster til landindustrien. Ordninger som den største fiskeflåten har nyttegjort seg mest av.

Innskjerping av landings krav

Enkelte større kystfartøy, spesielt på Vestlandet, har også begynt å levere direkte til utlandet. Noen større kystfartøy leverer nå også frossen fisk. Det kan derfor komme innskjerpelser også for den store kystfartøyene mulighet til å sende fisk direkte ut av landet utenom landanlegg.

Om kvotene reduseres for fartøy som leverer direkte på auksjon til utlandet, vil det utelukkende ramme større kystfartøy og kan øke kvotegrunnlaget til de mindre fartøyene.

I Hurdalsplattformen står det: «Vurdere ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg.»

Innskjerping av havdeling

Hurdalsplattform har allerede varslet at de minste fiskefartøyene, med kortest rekkevidde skal få større rett til det kystnære fisket.

Det kan bety at de mindre fiskefartøyene får eksklusive rettigheter nærmere land, enn i dag. For de større kystfartøyene vil dette bety større kostnader med økte avstander og mindre tilgang til fisken mens den står tett under gyting.

I Hurdalsplattformen står det: «At tiltak som kan sikre kystflåten prioritet til fiskefelt i kystnære områder, utredes.»

Endring av fartøylengder og inndeling

Mange fiskere startet en gang med mindre kystfartøy og tok med seg kvotegrunnlaget som tilhørte disse fartøyene mens de anskaffet seg større fartøy. Derfor henger ikke alltid kvotestørrelsen til større fartøy sammen med den faktiske lengden.

Historisk har kystfiske fartøyene vært inndelt i fire fartøygrupper, i en modell kalt Finnmarksmodellen. 0-10,9 meter, 11-14,9 meter, 15-20,9 meter og over 21 meter.

Den forrige kvotemeldingen åpnet for å etablere en femte gruppe for fartøy over 27 meter, etter at flere kystfartøy langs kysten nå er over 50 meter.

Siden de norske kvotene fordeles prosentvis mellom disse gruppene, og mange av fartøyene har kvoter fra andre grupper, henger ikke den såkalte «Finnmarksmodellen» så godt sammen lenger.

De større båtene ønsker å beholde kvotegrunnlaget sitt, selv om de fisker på kvoter som de har hentet fra mindre fartøy. Mens de mindre fartøyer mener dette forrykker balansen mellom gruppene, og at fordelingen skal foregå etter faktisk lengde.

Endring i fartøylengder vil derfor også påvirke kvotefordeling mellom mindre og større kystfartøy.

Regjeringen er i en skvis da det er forventninger iblant de mindre fiskebåtene at kvotefordelingen mellom gruppene foregår etter faktisk lengde. Samtidig kan dette også større endringer føre til ødelegge ressursgrunnlaget for de større fiskebåtene og føre til erstatningskrav fra staten og eller konkurser.



Kilde: Kvotemelding 2019, høringer til den nye Kvotemelding, og høringssvar fra Fiskebåt, Kystfiskarlaget og Nord Fiskarlaget.